Queda habilitado el segundo ramal en altura de enlace entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68

Durante la noche de este martes, Autopista Vespucio Norte (AVN) abrió al tránsito el segundo de los ramales en altura que forman parte del enlace “tipo molino”, que reemplaza a la antigua conexión con la Ruta 68.

Esto va a permitir un viaje más fluido y seguro a los usuarios que transitan desde Valparaíso hacia el sector nororiente de Santiago y el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, explican desde las concesionarias.

La estructura, en tercer nivel, se eleva más de 13 metros con un trazado completamente curvo.

El gerente general de Autopista Vespucio Norte, Álvaro Hinojosa, destacó que “esta obra representa un paso decisivo hacia una conectividad más moderna y eficiente entre Santiago, Valparaíso y el aeropuerto que beneficiará a miles de usuarios”.

“Aunque aún restan las últimas etapas por habilitar, el nuevo enlace ‘tipo molino’ ya está transformando la manera en que se mueve la ciudad en el sector poniente de Santiago”, añadió Hinojosa.

Con esta habilitación, se completa la conexión directa entre el poniente y el nororiente de la capital, eliminando la necesidad de usar el desvío por el Retorno Serrano para este trayecto. Esto permitirá optimizar los tiempos de viaje en uno de los sectores más transitados del anillo urbano capitalino.

En paralelo, en el mismo sector se destaca la apertura definitiva de la conexión desde la Ruta 68 hacia el sur, que optimiza los desplazamientos hacia comunas como Maipú y Cerrillos, evitando desvíos por calles locales.

La habilitación total del enlace está programada para noviembre de este año.

Como parte de las obras necesarias para ello, se avanza en los empalmes definitivos de la Salida 20 de la calzada oriente de Vespucio Norte que bifurcará con la Salida 20-A hacia Viña del Mar – Valparaíso (recientemente habilitada) y la Salida 20-B hacia Santiago Centro (cerrada, con habilitación programada a fin de mes).

En paralelo, se avanza en ampliar a cuatro pistas por sentido la capacidad de Autopista Vespucio Norte entre el sector Los Mares y Claudio Arrau.

El proyecto “Mejoramiento Conexión Autopista Vespucio Norte-Ruta 68” considera una inversión que supera los US$91 millones, financiada a través de pagos directos desde el Ministerio de Obras Públicas.

El proyecto no implica extensión de plazo de la concesión ni modificación de tarifa, como tampoco agregar nuevos pórticos de peaje.