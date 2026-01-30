La “jefa”: cómo Claudia Bustamante pasó de sargento de Carabineros a comandar el atraco al Brinks

“ Ella tiene más calle que todos los pacos juntos ”.

Fue con relatos de los propios imputados por el millonario robo a la sucursal de Brinks en Rancagua que la fiscalía detectó que había una sargento de Carabineros involucrada entre los asaltantes. Los investigadores ya tenían identificado que había una mujer con un rol de liderazgo sobre los cinco carabineros imputados, pero faltaba el nombre.

Y es que el cuantioso asalto, donde un grupo de 20 sujetos se llevó $11 mil millones de un edificio de Brinks en agosto de 2024, tuvo un importante rol de un grupo de uniformados.

Se trata de cinco carabineros de la Subcomisaría Diego Portales y que habrían realizado acciones para evitar la llegada policial en momentos en que se estaba produciendo la arremetida. Esos uniformados actuaron, dice la fiscalía, bajo el visado de su sargento. Su rol de jefatura no solo se quedaba en la comisaría, sino que se extendía a otros rubros ilícitos .

Pese a que los investigadores habían escuchado el apodo de “ la mami ” o “ la jefa ”, su nombre había sido esquivo. De hecho, fuentes de la investigación dicen que la sargento era “astuta” para moverse entre las sombras.

Sin embargo, su nombre fue revelado por los propios imputados, quienes permanecen en prisión preventiva y ya comienzan a jugar sus cartas buscando algún tipo de rebaja de una eventual condena. Fue así como apareció el nombre de Claudia Bustamante (47), quien no solo fue mencionada en el robo del Brinks, sino que en otro hecho de similares características, pero que terminó frustrado: un robo que se planeó en enero de 2024 a una sucursal de Prosegur. El 23 de enero la fiscalía le imputó ambos hechos.

Carabinera fue detenido por millonario robo a Brinks

Una mujer inteligente

Más de una vez, según los relatos, Bustamante se presentó como Paola, Andrea y Rosa. No solo eso, en las reuniones que sostuvieron los carabineros con los delincuentes para planificar el asalto la mujer evitaba aparecer en cualquier tipo de foto o registro que los sujetos tomaran. Muchas veces, siguiendo su olfato policial, prefirió no bajarse de su auto al llegar a las reuniones de coordinación y dejar que fuera su tropa la que se juntara con los sujetos. Por esas citas, los carabineros recibían pagos de cerca de $200 mil.

Fuentes de este diario afirman que a fines de 2023 la sargento comenzó a explorar su “cambio de giro”. Vale decir, fue ahí cuando empezó a tantear algún hecho delictual donde pudiese involucrarse. Para esto, dicen las mismas fuentes, su amistad con uno de los imputados, Matías Vargas Bueno, pudo ser clave.

Para los investigadores Vargas Bueno es un asaltante conocido en Rancagua. Cuenta con antecedentes por delitos similares, esto es robos millonarios a sucursales bancarias, y fue quien portaba el arma de fuego en el asalto al Brinks que luego se detectó que había sido utilizada en un ataque a la exministra del Interior Izkia Siches, en la Región de La Araucanía, en 2022.

Quienes conocen del caso, subrayan en la inteligencia de la mujer para evitar ser descubierta. Parte de ello fue que no se movió de su zona tras el asalto, “para no despertar sospechas”. Asimismo, su personalidad estaba marcada por su rol de mando. Las mismas fuentes, dicen que hacía notar sus años de servicio ante sus subalternos y que era ella quien estaba a cargo de los operativos de calle. Por lo tanto, era quien mejor conocía cómo se movía el ambiente delictual de la ciudad. “Se vanagloriaba de que ella mandaba”, dicen conocedores.

La fiscalía tiene dos diligencias pendientes para su caso: la primera, tomar su declaración y la segunda, pedir su alzamiento bancario. Después de todo, el grueso de los $11 mil millones aún no ha sido encontrado . Por últmo, los fiscales no descartan que haya más carabineros involucrados.

Al momento de su detención, se encontraba en casa de su madre, de vacaciones. Tras casi 30 años de servicio en la institución policial, comenzaba a pensar en lo que sería su retiro.

JORGE LOYOLA/ATON CHILE

Declaraciones

Jaime Beltrán Campos, uno de los imputados, habló con los investigadores el 9 de enero de este año: “Quiero declarar sobre la funcionaria de Carabineros. (...) Era de la comisaría Diego Portales, donde trabajaba el Pelao de apellido Pereira (otro carabinero imputado en el caso). Él nos presentó a la Mami. En cuanto al robo de Prosegur, yo supe por el Mauricio y el Aníbal que estaban los mismos Carabineros que estuvieron involucrados en Brinks. La Mami estuvo involucrada en Prosegur. Yo nunca tuve contacto directo con la Mami, sino que se hacía a través de Pereira”.

“ La función de ella era despistar a la policía, dijo que simularía un ataque con arma de fuego en contra de ella en una población . Nos pidió un auto robado para simular todo el procedimiento”, explicó Beltrán, quien también tiene un largo prontuario por hechos similares.

Por su lado, el excarabinero Sergio Millar dijo el 27 de noviembre de 2025: “A la Bustamante le decían de forma informal la Jefa”.

No fue el único exuniformado que la mencionó. El cabo 1° Ricardo Núñez dijo: “Dentro del período que he estado en prisión preventiva, me ha llegado información de otros funcionarios que tenían conocimiento del robo a la sucursal Brinks y son de la 3° Comisaría. Esta información me la proporcionó el ex-cabo Pereira con el ex-cabo Toledo en una conversación. Estábamos conversando del robo frustrado a Prosegur de Rancagua, donde ambos manifestaron que tenían conocimiento del robo que iba a ocurrir en Prosegur, porque ellos estaban involucrados. Y a raíz de esa conversación, relatan que la mitad de la subcomisaría Diego Portales tenía conocimiento de este robo y que los funcionarios de la 3° Comisaría que estaban involucrados eran la sargento Claudia Bustamante”.

“Su función fue garantizar que iban a estar todos los prestaos. Ella también recibe plata. A esta paca la ubico de otros trabajos, esta era chica, cabello negro, bien pará , mandaba a todos los pacos”, dijo otro testigo en forma anónima.

JORGE LOYOLA/ATON CHILE

Ella niega su participación

Por su lado, Bustamante niega su participación en los hechos. En efecto, su abogado, el defensor penal público Leonardo Díaz, afirma que la mujer estaba de vacaciones en agosto de 2024, cuando ocurrió el asalto. “Ella no estaba activa ese día”.

Esos serían parte de los argumentos que expondría este viernes en la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde pediría que su representada deje la prisión preventiva. Actualmente, Bustamante se encuentra cumpliendo esa medida cautelar en la cárcel de San Miguel. Su abogado afirma que fue trasladada hasta la capital para proteger su integridad tras un informe de Gendarmería.

Para la defensa, las declaraciones que apuntan en su contra “no tienen mayor validez”. “Lo que tiene la fiscalía en su contra son declaraciones de coimputados. No hay ningún otro antecedente material que respalde aquello ”, dice Díaz. Con todo, el defensor niega que Bustamante haya tenido vínculos de amistad con alguno de los imputados, salvo con los excarabineros.

Además, afirma que en ninguno de los dos hechos que le imputó la fiscalía Bustamante estuvo en el lugar.