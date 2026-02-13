Senapred declara alerta roja en Pudahuel por incendio forestal en sector El Noviciado

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana, debido a un incendio forestal.

El siniestro se desarrolla en el sector de El Noviciado y se encuentra en combate por parte de los equipos de emergencia.

El incendio lleva por nombre “Camino El Noviciado 4″ y de momento afecta a 1,5 hectáreas. El organismo advierte que el fuego se desarrolla cercano a sectores habitados.

Al combate de las llamas se plegaron Bomberos de Quinta Normal, Maipú, Conchalí y Huechuraba, además de brigadas de la Corporación Nacional Forestal.

“Con esta declaración de alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, agrega Senapred.