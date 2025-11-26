BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Seremi de Salud detecta sistemas de aguas servidas y potable de Punta Peuco “sin resolución sanitaria”

    En medio de la llegada de nuevos inquilinos al recinto penitenciario y el temor que ello conlleva para los vecinos del sector, la Municipalidad de Tiltil acusa graves falencias sanitarias en el penal, lo que fue corroborado por la Secretaría Regional Ministerial del Minsal.

    Gabriela MondacaPor 
    Gabriela Mondaca
    PATRICIO FUENTES Y.

    El anuncio del Presidente Gabriel Boric, el lunes 3 de noviembre, de que Punta Peuco dejará de ser un penal especial tras la toma de razón del decreto que lo integra al sistema penitenciario común, cayó como una bomba en Tiltil. La posibilidad de que el recinto reciba nuevas tipologías de reclusos y aumente su capacidad generó, de inmediato, tensión en una comuna que dice no tener infraestructura ni recursos para absorber ese impacto. Esa misma semana, decenas de vecinos levantaron barricadas e interrumpieron el tránsito en la Ruta 5 Norte para protestar por la medida.

    En paralelo a las quejas, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Tiltil detectó una serie de irregularidades en el penal, lo que elevó aun más la tensión local. Para el municipio se trata de evidencias de deterioro estructural en un recinto que, pese a sus falencias, está en proceso de expansión para sumar 32 plazas adicionales.

    Fotos de la Municipalidad de Tiltil sobre contaminación en el río.

    Alejandro Lara, director de la DOM, explica que la investigación comenzó tras alertas de vecinos sobre malos olores y movimientos inusuales. Tras una inspección constataron que “había un estero seco frente al penal donde se estaban depositando aguas servidas sin tratamiento. Las fotos y videos son elocuentes”, dice. Según detalla, la planta de tratamiento está en desuso y opera deficientemente. “Denunciamos de inmediato a la Seremi de Salud, a la DGA y también hicimos una presentación ambiental”, añade. El oficio se envió formalmente el 7 de noviembre.

    El equipo municipal también detectó que el pozo que abastece de agua al penal entrega menos de un litro por segundo, obligando a Gendarmería a recurrir a camiones aljibe diariamente. Además, identificaron una ampliación en curso “sin permisos de la Seremi de Salud ni informe favorable del Minvu”. A esto se sumó otro hallazgo: el retiro de cubiertas de asbesto-cemento por parte de funcionarios, sin autorización ni protocolos.

    Punta-Peuco.jpg

    La Seremi de Salud se presentó el 20 de noviembre en la zona para constatar la situación de alcantarillado y aguas servidas. En el informe al cual La Tercera tuvo acceso se detalla: “Punta Peuco cuenta con sistema de aguas servidas y agua potable particular sin resolución sanitaria otorgada por esta Seremi de Salud”, mientras que la planta elevadora de aguas servidas se encuentra “sin mantención”.

    Toda la información fue enviada a Contraloría, que según el municipio advirtió a los ministerios de Justicia y Vivienda para referirse al respecto. En paralelo, la DOM de Tiltil envió oficios a otras carteras alertando de la situación, como la propia Salud y Medio Ambiente.

    “Gendarmería nos dijo que todo está malo: alcantarillado, electricidad, agua, cubiertas. No hay recursos”, asegura Lara, quien explica que la DOM está preparando un consolidado con más de nueve oficios y documentación técnica.

    Fotos de la Municipalidad de Tiltil sobre contaminación en el río.

    En el sector Punta de Peuco viven cerca de 500 personas y, según cuentan, nunca fueron informadas del cambio. “Nos enteramos ese mismo día por la prensa”, relata la dirigenta vecinal del sector Grace González, quien afirma que lo que más inquieta a la comunidad es “repetir el caso de Colina”.

    “Era un pueblo tranquilo y cuando llegaron las cárceles no hubo contención de las familias de los reos. Se formaron poblaciones, tomas, terrenos ocupados, y ahora hay zonas donde no se puede entrar”. Ella representa al sector Punta de Peuco, en el cual viven unas 120 familias.

    A su juicio, el crecimiento desordenado de asentamientos vinculados a la presencia de cárceles “terminó generando tomas, aumento de delitos y pérdida de control territorial. Ese es el miedo que tenemos acá”.

    Protestas

    La ubicación del recinto penal intensifica la alarma. Y es que Punta Peuco se encuentra cerca de la Ruta 5, frente a viviendas, muy cerca de un centro del Sename y a unos tres kilómetros de otros sectores habitados. “Nosotros no estamos a kilómetros, estaremos a 500 metros”, subraya González. Ella misma enumera hechos que, asegura, ya afectan al sector: fuegos artificiales nocturnos provenientes del centro penitenciario juvenil, lanzamientos de droga y teléfonos al interior a través del estero seco, y un alza de delitos violentos en los caminos interiores. “Hemos tenido tres o cuatro encerronas”, advierte. Eso, cree, podría intensificarse.

    La comunidad insiste en que no se trata de una protesta partidista. “Con el penal especial nunca tuvimos problemas porque las visitas eran distintas. El riesgo está en los nuevos reclusos y en las familias que podrían instalarse”, señala González.

    Desde el municipio comparten la preocupación. Tiltil es una comuna con recursos acotados, recién incorporó un equipo de seguridad pública hace tres meses y asevera que cuenta con apenas cuatro carabineros desplegados por día.

    Según relatan en la interna, lo que inquieta es el tipo de reclusos que podrían llegar, especialmente si son jóvenes o de alta peligrosidad, sumado a que las familias de reclusos puedan instalarse en la zona, a diferencia del Sename, donde hay poca visita. El pasado 13 de noviembre ingresó al centro penitenciario el primer interno condenado por un delito común. Se trató de un hombre de 75 años que cumple condena por violación de menor de 14 años.

    El alcalde César Mena (ind. Rep.) solicitó una reunión con el ministro de Seguridad para abordar los efectos del decreto, pero, según afirman en el municipio, aún no recibe respuesta.

    La cárcel

    Punta Peuco fue creada en 1995, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para recibir a Manuel Contreras y Pedro Espinoza, condenados por el asesinato de Orlando Letelier. Con los años se convirtió en el principal penal para sentenciados por crímenes de la dictadura. Su condición de recinto especial ha sido objeto de debate político durante décadas.

    El gobierno sostiene que el nuevo decreto “termina con un trato diferenciado y refuerza la igualdad ante la ley”, y ha proyectado obras de adecuación que deberían finalizar en febrero de 2026.

    Queremos evitar perder más territorio con cárceles y otras externalidades negativas. A nosotros nadie nos preguntó nada”, sentencia González.

    Más sobre:Punta PeucoTiltilCárcelMinisterio de Justicia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Foro social: Jara y Kast se enfrentan en primer debate de cara a la segunda vuelta

    El dólar cae de los $930 y extiende su baja en jornada marcada por el alza del cobre

    Sernac pide explicaciones a Lotus Producciones y Ticketmaster tras modificaciones en Festival Loserville

    Mesa del sector público entrega petitorio al gobierno: pide alza salarial de 2% real, estabilidad laboral y 40 horas

    ¿Quién es Dan Driscoll, el “chico de los drones” y negociador clave de Trump en Ucrania?

    La declaración de Cristal Aguilera que destapó la red de narcotráfico que está detrás del crimen de su hermana Krishna

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Servicios

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Club Brujas por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Club Brujas por la Champions League

    Rating del martes 25 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 25 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Foro social: Jara y Kast se enfrentan en primer debate de cara a la segunda vuelta
    Chile

    Foro social: Jara y Kast se enfrentan en primer debate de cara a la segunda vuelta

    La declaración de Cristal Aguilera que destapó la red de narcotráfico que está detrás del crimen de su hermana Krishna

    Seremi de Salud detecta sistemas de aguas servidas y potable de Punta Peuco “sin resolución sanitaria”

    El dólar cae de los $930 y extiende su baja en jornada marcada por el alza del cobre
    Negocios

    El dólar cae de los $930 y extiende su baja en jornada marcada por el alza del cobre

    Sernac pide explicaciones a Lotus Producciones y Ticketmaster tras modificaciones en Festival Loserville

    Mesa del sector público entrega petitorio al gobierno: pide alza salarial de 2% real, estabilidad laboral y 40 horas

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido
    Tendencias

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    En vivo: Arsenal recibe a Bayern en un choque de líderes en la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Arsenal recibe a Bayern en un choque de líderes en la Champions League

    Luto en el fútbol chileno: fallece histórico exdelantero de la U

    Sigue la guerra entre Estudiantes y la AFA: el cuadro platense acusa a Chiqui Tapia de “delito cibernético”

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”
    Cultura y entretención

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    La trama de la salida de la Exseremi de Culturas de Magallanes y las denuncias que superó

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein

    ¿Quién es Dan Driscoll, el “chico de los drones” y negociador clave de Trump en Ucrania?
    Mundo

    ¿Quién es Dan Driscoll, el “chico de los drones” y negociador clave de Trump en Ucrania?

    Aumentan a 36 los muertos a causa de un incendio que afecta a varios rascacielos en Hong Kong

    Condenan a 14 años de prisión al expresidente peruano Martín Vizcarra por corrupción

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile