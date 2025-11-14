“En Chile no hay privilegios”: Presidente Boric dice ingreso de reo común a Punta Peuco es cumplir con un compromiso

El Presidente Gabriel Boric valoró el ingreso del primer interno no condenado por delitos de lesa humanidad al Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Tiltil, nombre con el que fue rebautizada la cárcel de Punta Peuco.

“Estamos cumpliendo nuestro compromiso, en Chile no hay privilegios y tenemos que ser consecuentes con eso y eso es lo que hemos hecho en Punta Peuco”, afirmó el Presidente en un diálogo con la prensa durante sus actividades en la Región de Magallanes.

El Mandatario debe votar en la zona el domingo y este viernes encabezó en Punta Arenas la firma del nuevo Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El 3 de noviembre, Boric realizó una declaración en el Palacio de La Moneda para dar a conocer la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República del decreto que puso fin de Punta Peuco como penal especial para condenados por crímenes de lesa humanidad.

“Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común. A disposición, por tanto, de las necesidades del país, en particular en el contexto del desafío que enfrentamos en materia de seguridad”, señaló el Mandatario, esa jornada.

El 4 de noviembre se publicó en el Diario Oficial el decreto que modificó la condición del establecimiento penal.

Este jueves, en tanto, ingresó la primera persona condenada por un delito común.

El interno es un hombre de 75 años que cumple condena hasta 2027 por violación de menor de 14 años. Su traslado se realizó tras una evaluación del Consejo Técnico del CDP Santiago Sur.

La cárcel tiene capacidad para 133 internos y la población penal actual es de 141, lo que representa una ocupación de 106%.