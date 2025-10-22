Sierra Bella: Desbordes afirma que seguirán “defendiendo” recursos del municipio ante orden de embargo de tribunal

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó la orden de embargo de bienes del municipio por incumplimiento de pago en el caso de la compraventa de la exclínica Sierra Bella.

“Esta semana hemos sido notificados de una demanda ejecutiva por parte de los dueños de la ex Clínica Sierra Bella. Los dueños, son ellos los dueños, no nosotros. Y en ese contexto vamos a interponer todas las excepciones que correspondan, porque aquí tenemos juicios pendientes, hay una serie de discusiones, hay un enriquecimiento ilícito”, indicó el jefe comunal.

En esa línea, apuntó contra Irací Hassler señalando que los demandantes están “cobrando por responsabilidad y por culpa” de la exalcaldesa. “Yo no voy a pagar 8 mil (millones) por lo que vale 2 mil (millones). Y en ese contexto vamos a ejercer todas las acciones que nos permitan evitar que esto se concrete. No es posible que los dueños de la clínica insistan en un negocio que está completamente viciado”, aseveró Desbordes.

Asimismo, acusó que Hassler “escapó” de sus responsabilidades y que es el municipio quien “sigue sufriendo” con la compraventa de la exclínica. Desbordes afirmó que “no solo es un negocio carísimo donde se nos está cobrando tres veces el valor, sino que además en ese lugar técnicamente no es posible hacer un Cesfam en regla, menos aún una clínica”.

“El lugar está abandonado hace muchos años y por lo tanto el costo de una eventual instalación de un sistema de salud es altísimo. Vamos a seguir peleando y defendiendo los recursos de todas y todos los vecinos de Santiago y vamos a seguir adelante con todas las acciones civiles y penales en contra de todos los responsables detrás de este negociado”, agregó.

“Actitud soberbia y temeraria del alcalde”

Desde la inmobiliaria San Valentino SpA compartieron un comunicado de prensa en donde detallaron las acciones que habían realizado anteriormente y durante la demanda, apuntando tanto a la administración anterior como la actual del municipio de Santiago.

“El viernes 17 de octubre recién pasado, concurrimos a las dependencias municipales, acompañados de un notario público, con el propósito de abordar el incumplimiento del pago, sin que ninguna autoridad nos entregara una respuesta”, relataron.

“Esta negativa persistente y el silencio administrativo reflejan la actitud soberbia y temeraria del alcalde Mario Desbordes Jiménez, quien, en lugar de honrar los contratos y la buena fe procesal y legal, ha optado por desconocer deliberadamente las obligaciones asumidas por la Municipalidad”, agregaron en el comunicado.

Asimismo, apuntan que en la denuncia aseguran que la entidad comunal -por instrucción del alcalde- incurrió en un acto “ilegal” e “irregular” al ordenar el no pago de un vale vista reconocido en la escritura pública de compraventa.

“Resulta evidente que el alcalde busca obtener réditos políticos al presentarse como defensor de los recursos municipales, cuando en realidad su negativa a cumplir con la orden judicial agrava el perjuicio causado tanto al patrimonio municipal como al de nuestra empresa, desconociendo sentencias ejecutoriadas de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y de los tribunales civiles”, indicaron desde la inmobiliaria.