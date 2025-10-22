SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Sierra Bella: Desbordes afirma que seguirán “defendiendo” recursos del municipio ante orden de embargo de tribunal

Desde la inmobiliaria San Valentino SpA compartieron un comunicado de prensa en donde detallaron las acciones que habían realizado anteriormente y durante la demanda.

Por 
Javiera Arriaza
 
María Catalina Batarce
Alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó la orden de embargo de bienes del municipio por incumplimiento de pago en el caso de la compraventa de la exclínica Sierra Bella.

“Esta semana hemos sido notificados de una demanda ejecutiva por parte de los dueños de la ex Clínica Sierra Bella. Los dueños, son ellos los dueños, no nosotros. Y en ese contexto vamos a interponer todas las excepciones que correspondan, porque aquí tenemos juicios pendientes, hay una serie de discusiones, hay un enriquecimiento ilícito”, indicó el jefe comunal.

En esa línea, apuntó contra Irací Hassler señalando que los demandantes están “cobrando por responsabilidad y por culpa” de la exalcaldesa. “Yo no voy a pagar 8 mil (millones) por lo que vale 2 mil (millones). Y en ese contexto vamos a ejercer todas las acciones que nos permitan evitar que esto se concrete. No es posible que los dueños de la clínica insistan en un negocio que está completamente viciado”, aseveró Desbordes.

Asimismo, acusó que Hassler “escapó” de sus responsabilidades y que es el municipio quien “sigue sufriendo” con la compraventa de la exclínica. Desbordes afirmó que “no solo es un negocio carísimo donde se nos está cobrando tres veces el valor, sino que además en ese lugar técnicamente no es posible hacer un Cesfam en regla, menos aún una clínica”.

“El lugar está abandonado hace muchos años y por lo tanto el costo de una eventual instalación de un sistema de salud es altísimo. Vamos a seguir peleando y defendiendo los recursos de todas y todos los vecinos de Santiago y vamos a seguir adelante con todas las acciones civiles y penales en contra de todos los responsables detrás de este negociado”, agregó.

“Actitud soberbia y temeraria del alcalde”

Desde la inmobiliaria San Valentino SpA compartieron un comunicado de prensa en donde detallaron las acciones que habían realizado anteriormente y durante la demanda, apuntando tanto a la administración anterior como la actual del municipio de Santiago.

“El viernes 17 de octubre recién pasado, concurrimos a las dependencias municipales, acompañados de un notario público, con el propósito de abordar el incumplimiento del pago, sin que ninguna autoridad nos entregara una respuesta”, relataron.

“Esta negativa persistente y el silencio administrativo reflejan la actitud soberbia y temeraria del alcalde Mario Desbordes Jiménez, quien, en lugar de honrar los contratos y la buena fe procesal y legal, ha optado por desconocer deliberadamente las obligaciones asumidas por la Municipalidad”, agregaron en el comunicado.

Asimismo, apuntan que en la denuncia aseguran que la entidad comunal -por instrucción del alcalde- incurrió en un acto “ilegal” e “irregular” al ordenar el no pago de un vale vista reconocido en la escritura pública de compraventa.

“Resulta evidente que el alcalde busca obtener réditos políticos al presentarse como defensor de los recursos municipales, cuando en realidad su negativa a cumplir con la orden judicial agrava el perjuicio causado tanto al patrimonio municipal como al de nuestra empresa, desconociendo sentencias ejecutoriadas de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y de los tribunales civiles”, indicaron desde la inmobiliaria.

Más sobre:Sierra BellaMario DesbordesSantiago

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Los Duques de Cali: el operativo que permitió incautar una tonelada de droga que una banda transnacional ingresó a Chile

Dos fallecidos y al menos 20 heridos deja accidente de tránsito en Ovalle

Piden quiebra de cadenas Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de la heladería

Graves incidentes en el INBA: encapuchados lanzan bombas molotov, agreden a docente y dañan vehículo del rector

El guiño de Matthei a Frei en medio de gestiones de su comando para conseguir gesto a su favor: “Le tengo gran admiración”

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Anuncian cambios de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Anuncian cambios de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Anuncian cambios de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Piden quiebra de cadenas Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de la heladería
Negocios

Piden quiebra de cadenas Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de la heladería

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse
Tendencias

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Un gol de Jude Bellingham permite a Real Madrid el triunfo ante Juventus y el paso perfecto en la Champions League
El Deportivo

Un gol de Jude Bellingham permite a Real Madrid el triunfo ante Juventus y el paso perfecto en la Champions League

Presidente del Betis pierde la paciencia cuando le preguntan por la continuidad de Manuel Pellegrini

Chile rompe dos récords nacionales en su estreno en el Mundial de Ciclismo de Pista en Peñalolén

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl
Cultura y entretención

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete
Mundo

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete

Apagón en cárceles, restricciones para motos y actos masivos: las medidas del estado de emergencia en Lima por la criminalidad

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales