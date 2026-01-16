Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Tarapacá: SHOA descarta tsunami

Un sismo de magnitud 5,1 afectó en horas de esta noche a la Región de Tarapacá.

El movimiento se produjo a las 23.13 del jueves, a 26 kilómetros al sur de Pisagua, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional.

En tanto, el hipocentro del temblor se registró a una profundidad de 73 kilómetros.

Según informa el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.