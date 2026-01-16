SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Tarapacá: SHOA descarta tsunami

    Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento se registró a 26 kilómetros al sur de Pisagua.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Un sismo de magnitud 5,1 afectó en horas de esta noche a la Región de Tarapacá.

    El movimiento se produjo a las 23.13 del jueves, a 26 kilómetros al sur de Pisagua, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional.

    En tanto, el hipocentro del temblor se registró a una profundidad de 73 kilómetros.

    Según informa el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

    Más sobre:SismoTarapacáPisagua

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump confirma que Machado le entregó el Nobel de la Paz: “Un gesto maravilloso de respeto mutuo”

    “Nos van a mirar más a nosotros que a quienes hoy gobiernan”: la advertencia de José Antonio Kast en el consejo ampliado de la UDI

    El Supremo brasileño ordena el traslado inmediato de Bolsonaro a una cárcel en las afueras de Brasilia

    La Casa Blanca asegura que “hasta ahora” Delcy Rodríguez “ha cumplido con todas las demandas” de EE.UU.

    Turista polaco de 67 años lleva 5 días perdido en cordillera del Valle del Elqui: Fiscalía coordina búsqueda con GOPE de Carabineros

    En medio del quiebre oficialista y disputas en el PC: Jara se abre a renunciar a su militancia

    Lo más leído

    1.
    Así murió Julia Chuñil: la confesión del exyerno que terminó por reconstruir el crimen

    Así murió Julia Chuñil: la confesión del exyerno que terminó por reconstruir el crimen

    2.
    Fracasa primer intento judicial de Sichel: Corte de Santiago declara inadmisible recurso por concierto de Bad Bunny

    Fracasa primer intento judicial de Sichel: Corte de Santiago declara inadmisible recurso por concierto de Bad Bunny

    3.
    Alumnos de colegios particulares tienen siete veces más probabilidades de ubicarse en el 10% de mejores puntajes PAES

    Alumnos de colegios particulares tienen siete veces más probabilidades de ubicarse en el 10% de mejores puntajes PAES

    4.
    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    5.
    Tras nueve meses de interinato: Presidente Boric nombra a nuevo director de Parquemet

    Tras nueve meses de interinato: Presidente Boric nombra a nuevo director de Parquemet

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Tarapacá
    Chile

    Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Tarapacá

    “Nos van a mirar más a nosotros que a quienes hoy gobiernan”: la advertencia de José Antonio Kast en el consejo ampliado de la UDI

    Turista polaco de 67 años lleva 5 días perdido en cordillera del Valle del Elqui: Fiscalía coordina búsqueda con GOPE de Carabineros

    Litio: tras caída en exportaciones en 2025, el precio de commodity inicia el año con buen pie y sube a su mayor nivel desde 2023
    Negocios

    Litio: tras caída en exportaciones en 2025, el precio de commodity inicia el año con buen pie y sube a su mayor nivel desde 2023

    Director de Azul Azul responde a CMF tras compra de 21% del club deportivo

    Contraloría toma razón con alcances al decreto que fija cuentas de la luz para el primer semestre

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular
    Tendencias

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    “Estamos con mucha rabia”: la arenga de Arturo Vidal para pelear el título con Colo Colo esta temporada
    El Deportivo

    “Estamos con mucha rabia”: la arenga de Arturo Vidal para pelear el título con Colo Colo esta temporada

    Fin al misterio: Fernando de Paul se queda con la capitanía en el primer partido del Cacique en el año

    De Paul, figura: el modelo 2026 de Colo Colo arranca con una victoria por penales sobre Olimpia

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday
    Cultura y entretención

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    Trump confirma que Machado le entregó el Nobel de la Paz: “Un gesto maravilloso de respeto mutuo”
    Mundo

    Trump confirma que Machado le entregó el Nobel de la Paz: “Un gesto maravilloso de respeto mutuo”

    El Supremo brasileño ordena el traslado inmediato de Bolsonaro a una cárcel en las afueras de Brasilia

    La Casa Blanca asegura que “hasta ahora” Delcy Rodríguez “ha cumplido con todas las demandas” de EE.UU.

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel