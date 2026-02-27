Subsecretario de Justicia tras fuga de reos de la ex Penitenciaría: “No podemos descartar que hayan tenido o no ayuda de funcionarios”

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, se refirió a la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago, señalando que responde a una “falta de control inaceptable” y que “no podemos descartar que hayan tenido o no ayuda de funcionarios”

En conversación esta mañana con Radio Duna, el subsecretario Muñoz abordó la situación de los dos reos que aún se mantienen prófugos, apuntando que “el lugar donde ellos se caracterizaron es un lugar donde regularmente tiene que existir algún tipo de revisión, de control”.

De acuerdo a lo que explicó la autoridad, “aquí no tenemos problemas de dotación”, añadiendo que “tenemos dotación suficiente y esa dotación suficiente debería también dentro del régimen interno asegurar controles específicos que hubieran detectado esta situación cuando se estaba produciendo”.

Además, Muñoz agregó a que los sujetos pasaron tres controles para poder salir al exterior sin ser detectados. Según explicó, cada gendarme tiene que tener una identificación, “no depende del conocimiento personal de cada una de las personas o del guardia. Eso falló y es por eso las personas que están a cargo del protocolo, ya no están en Gendarmería”.

La autoridad explicó que “cuando yo veo, reviso la filmación, reviso el video, noto un relajo respecto de la operación que es completamente inaceptable”.

Respecto a las vestimentas que utilizaron para escapar, el subsecretario sostuvo que no se puede confirmar si eran uniformes originales o réplicas, pero apunta que en los videos se puede apreciar el logo y denominación “Gendarmería de Chile”, a la vez que mencionó que usaban botas similares a las del uniforme institucional.

En esa línea, expresó que “no podemos descartar que hayan tenido o no ayuda de funcionarios”.

“No lo podemos descartar, lamentablemente. Esta investigación está en curso, son antecedentes que la propia fiscalía ayer desde la penitenciaría dieron a conocer, y por lo tanto no vamos a adelantar ninguna conclusión. Lo que sí es cierto es que alguien dentro de la penitenciaría facilitó la caracterización de estas personas como gendarmes”, aseguró luego en T13 Radio.

Finalmente respecto al control al interior de los recintos penitenciarios, el subsecretario apuntó que “Si yo entiendo por control que en un régimen penitenciario no haya incidentes, en ninguna parte del mundo tenemos esa definición de control. Si yo entiendo por control jerárquico y de la institución, y yo como Subsecretario de Justicia puedo ir hasta el último rincón de cualquier cárcel y entrar a cualquier lugar, tenemos control de las cárceles”.