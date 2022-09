Tohá afirma que los poderes del Estado no han logrado “cohesión” para enfrentar la violencia: “Lo que más se ve es que nos recriminamos unos con otros”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá se refirió a los incidentes registrados el domingo, en el marco de la conmemoración de los 49 años del Golpe de Estado, que culminaron con nueve personas detenidas y un carabinero herido por impacto de bala.

“Evidentemente la conmemoración del Golpe de Estado es un evento que amerita y convoca a que las personas se expresen, pero ayer eso estuvo invadido por distintos grupos que llegaron con una agenda que definitivamente tenía que ver con impedir esa manifestación pacifica, con agredir a los manifestantes”, aseguró en diálogo con Tele13 Radio, esta mañana.

Ante ese escenario, advirtió que “necesitamos tomarnos muy en serio lo que está pasando con la violencia en nuestro país”.

Para eso, afirmó que se requiere una capacidad del Estado “superior a la que tenemos”, así como también “una cohesión, porque en esto no hemos logrado cohesión, y cuando me refiero a cohesión es a que trabajemos en una misma línea los poderes del Estado, los distintos organismos que intervienen”.

“Hasta ahora lo que más se ve es que nos recriminamos unos con otros y tenemos escaza coordinación”, remarcó.

Y si bien destacó que “ayer hubo muchas cosas que funcionaron bien, hubo detenidos, hubo procedimientos para reaccionar”, aseguró que “son totalmente insuficientes dado el volumen de violencia que estamos viendo y la cantidad de armas y técnicas de actuación violenta que son cada vez más agresivas y peligrosas”.

En ese sentido, la jefa de gabinete puntualizó que se necesita “tener un Estado que vaya en avance y no a la cola de los avances que está teniendo el mundo criminal y los actores que emplean la violencia en el espacio público”. Así, apuntó a la necesidad de empoderar a las policías para tener “efectividad”.

“Empoderar a las policías no significa que las policías sean más violentas, sino que cuando detenemos a alguien lleguemos con pruebas donde el juez, porque cuando uno detiene a alguien y llega sin pruebas donde el juez no se saca mucho, o cuando se actúa y se reacciona de manera muy agresiva, pero eso aumenta la violencia en lugar de controlarla tampoco nos sirve”, indicó.

“Entonces aquí necesitamos un tipo de acción policial que se sofistique tanto como se ha sofisticado la acción criminal y la violencia”, complementó.

Asimismo, aseguró que “las policías necesitan sentirse respaldadas y que la confianza de la sociedad en su conjunto y del sistema político en la acción policial esté fortalecida, porque sino eso inhibe la efectividad con que se actúa”.

En el marco de las acciones para enfrentar la violencia, la ministra del Interior también comentó que ajustarán el decreto del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia vigente en la Macrozona Sur para hacerlo “más efectivo”.

“A partir de la experiencia va a haber algunos ajustes, pero no tiene que ver con ampliar la zona del estado de emergencia, sino con hacer, a partir del aprendizaje de las últimas semanas, algunas pequeñas modificaciones que nos permitan ser más efectivos”, declaró.

A las 17.00 horas de este lunes, la Cámara de Diputados votará una nueva solicitud impulsada por el gobierno para prorrogar la medida constitucional, en una sesión de la que también participará Tohá.

“Aquí se perdió una elección, pero no se ha perdido el norte del gobierno”

Durante el diálogo, la ministra del Interior también se refirió al resultado del plebiscito de salida, en el que triunfó por amplia mayoría el Rechazo a la propuesta emanada por la Convención Constitucional.

“Tenemos una coalición muy desafiada que tiene una prueba muy importante. En la derrotas la dispersión es lo común, en las derrotas todo el mundo mira para el techo y trata de culpar al de al lado y creo que la coalición que apoya al Presidente Boric no puede darse ese lujo, y no es el ánimo que yo he visto en las conversaciones que he tenido en estos días”, expresó.

Por el contrario, aseguró que “veo que hay una mayoría de actores que entiende lo importante del momento y entiende, además, que estamos al inicio del juego y no al final”.

“Este es un gobierno que recién está cumpliendo los seis meses, que tiene un largo mandato por delante”, comentó, y puntualizó la necesidad de que tanto el gobierno y las coaliciones hagan “una buena lectura de los que pasó”.

“Tomarla no desde la perspectiva de la derrota, sino del aprendizaje y de la escucha”, agregó.

Ante ese escenario, remarcó que “aquí se perdió una elección, pero no se ha perdido el norte del gobierno, no se ha perdido nuestro compromiso con los ciudadanos, ni la posibilidad de hacer las reformas, ni tampoco de tener una nueva Constitución”.

“Entonces, depende de nosotros que saquemos las conclusiones adecuadas. En lugar de señalar al del frente, cada uno asumir la parte que le corresponde, que esto no sea una batalla de recriminaciones ni culpabilizarse, sino más bien cada uno haga su auto examen de qué no hizo bien”, sentenció.

La respuesta a Teillier (PC) y Ripamonti (RD)

El domingo, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier reveló un diálogo que entabló con el Presidente Gabriel Boric tras el fallido nombramiento de Nicolás Cataldo (PC) en la Subsecretaría de Interior, y que posteriormente fue designado como subsecretario de Desarrollo Social, en reemplazo de Miguel Crispi (RD).

“Hablamos con el Presidente. No le fuimos a pedir que a él (Cataldo) lo pusiera en la Subdere, pero él (Boric) dijo que iba a ver la manera cómo arreglaba el asunto y después me comunicó que Cataldo estaba en la Subdere”, comentó el timonel del PC en CNN.

Al respecto, la ministra del Interior esta mañana afirmó que no estaba de acuerdo con que se revelen este tipo de intercambios con el jefe de Estado.

“Obviamente no me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente y realmente no entiendo cómo pudo suceder algo así. Definitivamente no entiendo cuál es la lógica que tiene”, remarcó.

Además, enfatizó que “el Presiente de la República cuando organiza su gabinete tiene toda la facultad de cambiar de opinión las veces que considere necesario hasta que lo nombra definitivamente, y eso fue lo que sucedió en este caso”.

Tohá también se refirió a las declaraciones de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD) quien emplazó a Boric para que el Comité de Ministros rechace “en menos de 72 horas” el proyecto de saneamiento en playa Las Salinas, votación que decidirá el futuro de la iniciativa este lunes, tras postergarse producto del cambio de gabinete. Además, aseguró que de no rechazarse el proyecto, el Presidente “perdería su confianza”.

“El tener en un gobierno una coalición donde hay muchos de sus dirigentes que son figuras que vienen de una trayectoria de trabajo con el movimiento social, que han estado en distintas luchas y causas, que tienen vínculos con organizaciones ciudadanas es una fortaleza”, comenzó diciendo Tohá al respecto.

Sin embargo, expresó que “no hay que perder de vista que cuando se llega a gobernar se gobierna para todo el país, y no cada uno para el grupo de donde viene o la organización con la que tiene más sintonía”.

“Aquí estamos gobernando para las chilenas y chilenos, y si estamos en esta coalición estamos detrás del gobierno del Presidente Boric, entonces las diferencias que tengamos hay que encontrar una manera de manejarlas que no genere confusión en la población”, puntualizó.

“Respecto al tono con que se actuó, creo que no es el tono y creo que hay que instalar una manera de resolver las diferencias distinta”, complementó.

En esa línea, aseguró que “aquí en el gobierno en ese sentido no nos vamos a perder, escuchamos todas las voces, pero no es que el que ocupe el tono más duro va a tener más escogida, va a tener más escogida el que tenga mejores razones y a partir del diálogo que tengamos en los caminos que vayamos encontrando, y de esa manera va a actuar el comité político a propósito del proyecto en cuestión”.