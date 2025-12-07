Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

Una violenta colisión ocurrida durante la tarde de este sábado en la ruta F-560, sector Lo Moscoso de Villa Alemana, terminó con la vida del subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI), Rodrigo Carreño Rodríguez, jefe de la Brigada Congreso Nacional.

El accidente involucró un camión de alto tonelaje con acoplado y tres vehículos menores, dejando un saldo preliminar de una persona fallecida y seis heridos, entre ellos un menor de edad, el hijo del funcionario policial, de solo cuatro años.

Equipos de emergencia trabajaron en el lugar para atender a los lesionados y despejar la vía, en un episodio que rápidamente generó impacto público debido al rol institucional de la víctima.

Dolor en la PDI

Fue la propia PDI que confirmó, mediante una declaración oficial, el fallecimiento del subprefecto Carreño.

“Como institución lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y hacemos llegar nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y colegas”, señala el texto.

Remarcaron que Carreño era un funcionario reconocido dentro del Parlamento por su trato profesional, su rol en la coordinación de seguridad parlamentaria y su extensa trayectoria en la institución.

“Un ejemplo de servicio”

El fallecimiento del jefe de la Brigada Congreso Nacional generó una inmediata reacción del Senado, donde Carreño se desempeñaba diariamente en labores de resguardo y coordinación.

Mediante una declaración institucional, la corporación expresó su “más sentido pésame a la PDI y a la familia de don Rodrigo Carreño Rodríguez”, agregando que se trata de “una irreparable pérdida que ha causado profunda consternación”.

El vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), lamentó profundamente lo sucedido:“Destacamos su trabajo y desarrollo profesional en el ejercicio de su labor y lamento lo ocurrido”, afirmó.

El senador Iván Flores (DC) también dedicó palabras de reconocimiento al subprefecto:“Rodrigo fue un ejemplo de servicio… reconocido por todos como una gran persona y de notable vocación”.

Desde la bancada de oposición, el senador Francisco Chahuán (RN) expresó su pesar manifestando “nuestras condolencias a su familia y a toda la PDI por esta irreparable pérdida”.

En tanto, el senador Rojo Edwards (PSC), destacó el legado del funcionario, enfatizando en “su compromiso y vocación dejan un legado que honra a la institución y a nuestro país”.

La reacción al fatal episodio también llegó desde Carabineros de Chile, que manifestó su solidaridad con la policía civil.

“Como institución hermana, enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y todos los integrantes de la PDI”, expresaron a través de un mensaje institucional.