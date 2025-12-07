VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    El subprefecto Rodrigo Carreño, jefe de la Brigada Congreso Nacional de la PDI, falleció tras un grave accidente que involucró a un camión y tres vehículos menores en la ruta F-560. Parlamentarios, Carabineros y el Senado lamentaron profundamente su muerte.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Lya Rosen
    Foto: G5 Noticias

    Una violenta colisión ocurrida durante la tarde de este sábado en la ruta F-560, sector Lo Moscoso de Villa Alemana, terminó con la vida del subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI), Rodrigo Carreño Rodríguez, jefe de la Brigada Congreso Nacional.

    El accidente involucró un camión de alto tonelaje con acoplado y tres vehículos menores, dejando un saldo preliminar de una persona fallecida y seis heridos, entre ellos un menor de edad, el hijo del funcionario policial, de solo cuatro años.

    Equipos de emergencia trabajaron en el lugar para atender a los lesionados y despejar la vía, en un episodio que rápidamente generó impacto público debido al rol institucional de la víctima.

    Dolor en la PDI

    Fue la propia PDI que confirmó, mediante una declaración oficial, el fallecimiento del subprefecto Carreño.

    “Como institución lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y hacemos llegar nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y colegas”, señala el texto.

    Remarcaron que Carreño era un funcionario reconocido dentro del Parlamento por su trato profesional, su rol en la coordinación de seguridad parlamentaria y su extensa trayectoria en la institución.

    “Un ejemplo de servicio”

    El fallecimiento del jefe de la Brigada Congreso Nacional generó una inmediata reacción del Senado, donde Carreño se desempeñaba diariamente en labores de resguardo y coordinación.

    Mediante una declaración institucional, la corporación expresó su “más sentido pésame a la PDI y a la familia de don Rodrigo Carreño Rodríguez”, agregando que se trata de “una irreparable pérdida que ha causado profunda consternación”.

    El vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), lamentó profundamente lo sucedido:“Destacamos su trabajo y desarrollo profesional en el ejercicio de su labor y lamento lo ocurrido”, afirmó.

    El senador Iván Flores (DC) también dedicó palabras de reconocimiento al subprefecto:“Rodrigo fue un ejemplo de servicio… reconocido por todos como una gran persona y de notable vocación”.

    Desde la bancada de oposición, el senador Francisco Chahuán (RN) expresó su pesar manifestando “nuestras condolencias a su familia y a toda la PDI por esta irreparable pérdida”.

    En tanto, el senador Rojo Edwards (PSC), destacó el legado del funcionario, enfatizando en “su compromiso y vocación dejan un legado que honra a la institución y a nuestro país”.

    La reacción al fatal episodio también llegó desde Carabineros de Chile, que manifestó su solidaridad con la policía civil.

    “Como institución hermana, enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y todos los integrantes de la PDI”, expresaron a través de un mensaje institucional.

    Más sobre:AccidentePDIVilla AlemanaRodrigo CarreñoSenadoNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast arremete contra Boric, Jara y Marcel en cierre de campaña en Concepción: “Destruyeron el presupuesto de la nación”

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Mientras alguien cena o abre la ventana: un relato de Irene Vallejo

    Cómo jugar polo con caballos enanos: un relato de Jaime Bayly

    Lo más leído

    1.
    Tras nuevo cruce entre Kast y Boric: Jara reitera que “el gobierno se tiene que dedicar a gobernar”

    Tras nuevo cruce entre Kast y Boric: Jara reitera que “el gobierno se tiene que dedicar a gobernar”

    2.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    3.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    4.
    Raúl Leiva, vocero de Jara: “Ojalá ganemos. Y si no se da, que sea por un margen lo más estrecho posible”

    Raúl Leiva, vocero de Jara: “Ojalá ganemos. Y si no se da, que sea por un margen lo más estrecho posible”

    5.
    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

    SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

    Declaran alerta temprana preventiva en distintas comunas de Valparaíso por peregrinación a Lo Vásquez

    Declaran alerta temprana preventiva en distintas comunas de Valparaíso por peregrinación a Lo Vásquez

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. La Serena por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. La Serena por TV y streaming

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple
    Chile

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Kast arremete contra Boric, Jara y Marcel en cierre de campaña en Concepción: “Destruyeron el presupuesto de la nación”

    Acusación contra Simpertigue: defensa apunta a falta de pruebas, vicios procesales y un clima político que “prejuzgó” el caso

    El carácter de las reformas
    Negocios

    El carácter de las reformas

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile

    Reputación corporativa anota primera mejora en 2025 luego de dos años consecutivos de caída

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”

    Una cita con su mejor historia: Cobreloa y Deportes Concepción buscan el retorno a Primera División
    El Deportivo

    Una cita con su mejor historia: Cobreloa y Deportes Concepción buscan el retorno a Primera División

    Fórmula 1: McLaren y un anhelo de 17 años contra el pentacampeonato de Max Verstappen

    Diego Jarry, a fondo: “Empecé un poco tarde a tomarme en serio el tenis”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    ONU advierte que el escudo protector de Chernobyl ya no contiene la radiación tras un ataque con drones
    Mundo

    ONU advierte que el escudo protector de Chernobyl ya no contiene la radiación tras un ataque con drones

    Reino Unido constata más de 5.400 ataques aéreos rusos en noviembre en su guerra de “desgaste” contra Ucrania

    “Está asfixiando lentamente a Europa”: Elon Musk llama a la “abolición” de la Unión Europea

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile
    Paula

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago