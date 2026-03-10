SUSCRÍBETE
    Nacional

    Tragedia familiar en Algarrobo: cuatro personas mueren ahogadas al intentar rescatar a menor que cayó al mar

    La Armada continúa las labores de búsqueda de una quinta persona desaparecida, que sería el menor de edad.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Rescate de la Armada en Algarrobo.

    Este lunes, una tragedia afectó a un grupo familiar luego de que al menos cuatro personas fallecieron por inmersión en medio del intento de rescate de un menor de edad que cayó al mar en el sector de San Alfonso del Mar, en la comuna de Algarrobo, Región de Valparaíso.

    De acuerdo con información preliminar, el menor cayó al agua, lo que motivó que cinco de sus familiares se lanzaran al mar para intentar rescatarlo, frente al humedal de Algarrobo Norte.

    La emergencia se inició alrededor de las 18:48 horas y movilizó un helicóptero naval, la LSG San Antonio y vehículos terrestres, además de la cooperación de organizaciones civiles.

    Pese al operativo, en el lugar se confirmó el fallecimiento de tres personas, quienes fueron encontradas sin signos vitales en la playa, según confirmó la Armada de Chile.

    En tanto, cerca de las 19:42 horas un helicóptero HH-50 logró rescatar a una cuarta persona que se encontraba desaparecida, la que fue trasladada hasta un centro asistencial.

    El capitán de corbeta litoral Sergio Sánchez, capitán de Puerto de Algarrobo, señaló que ante la emergencia que afectaba a un menor de edad “cinco personas adultas se tiraron al mar para poder rescatarlo, las cuales fueron arrastradas por la corriente y llevadas mar adentro; cuando llegó el equipo de emergencia lograron rescatar solo a una persona, la cual fue evacuada directamente al Cesfam de Algarrobo y posteriormente trasladada al Hospital de San Antonio por la gravedad de sus lesiones”.

    “Mientras que las otras personas adultas no pudieron ser rescatadas por el fuerte oleaje existente”, agregó el capitán Sánchez.

    La autoridad marítima y equipos de emergencia continúan trabajando en el sector para dar con una quinta persona que permanece desaparecida.

    Posteriormente, desde la delegación presidencial de San Antonio, Carolina Quinteros, confirmó que “según antecedentes preliminares el hecho ocurrido en el sector de San Alfonso del Mar, habría dejado cuatro personas fallecidas, quienes ingresaron al mar en un intento de rescatar una niña que era arrastrada por el oleaje”.

    “A esta hora se trabaja en la recuperación del cuerpo de una menor, mientras una persona se encuentra grave y fue traslada al Hospital Claudio Vicuña”, agregó.

    En el lugar trabaja la Armada con el apoyo de Bomberos, y se espera la llegada del Servicio Médico Legal y la Brigada de Homicidios de la PDI.

    La autoridad recordó que existe una alerta vigente por marejadas en el litoral central, por lo que reforzó el llamado a no acercarse a la orilla del mar.

