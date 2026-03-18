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    Tras allanamientos en cerro de Valparaíso: Carabineros detiene a dos sujetos por secuestro extorsivo realizado en Limache

    Investigación del OS-9 de Carabineros Valparaíso y del Ministerio Público, logró identificar a dos de los autores del hecho que afectó en noviembre de 2025 a un hombre que intentaba vender un vehículo.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Personal del OS9 de Carabineros detuvo esta tarde a dos sujetos implicados en el secuestro extorsivo que afectó a un hombre en noviembre de 2025 en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso.

    En específico, el hecho se registró la noche del 20 de noviembre del año pasado, cuando la víctima se trasladó a las inmediaciones del cementerio de Limache, a la espera de una persona que lo había contactado por redes sociales, interesado en la compra de su automóvil.

    Sin embargo, al lugar llegaron dos vehículos desde donde descendieron individuos premunidos con armas de fuego, con las cuales intimidaron al afectado, para luego ingresarlo en contra de su voluntad a un vehículo y huir en dirección desconocida. Esto, mientras otros de los antisociales escapaban con el automóvil puesto a la venta.

    Tras esto, contactaron a la familia de la víctima solicitando una suma no informada de dinero por su liberación. Tras el pago del rescate, el afectado fue dejado en libertad y encontrado por personal policial la madrugada del día siguiente, en el cruce El Vergel del camino La Pólvora, en la comuna de Valparaíso.

    Por disposición de la Fiscalía de Turnos y Flagrancia, la investigación quedó a cargo del OS-9 Valparaíso, cuyo personal realizó diligencias tendientes a establecer la dinámica del delito y la identidad de sus autores. Esto, con el empadronamiento de testigos y del análisis de cámaras del sector, entre otros peritajes.

    Tras obtener la identidad de los autores, se entregaron los antecedentes al Ministerio Público, desde donde se gestionaron las respectivas órdenes de detenciones, las que se concretaron este miércoles tras allanamientos realizados en dos domicilios del cerro Los Placeres, en Valparaíso.

    Ahí, fueron capturados F.O.R.L., de 23 años, y R.A.O.S., de 32 -ambos chilenos y con antecedentes-, además de hallarse prendas de vestir asociadas al delito y una planta de marihuana, indicaron desde Carabineros.

    Por lo anterior, la Fiscalía de Valparaíso resolvió que los imputados sean puestos este jueves a disposición del Juzgado de Garantía local para su respectivo control de detención, par ser luego formalización por los delitos de de secuestro extorsivo, robo de vehículo motorizado y lesiones.

    Más sobre:PolicialValparaísoLimachesecuestroCarabinerosOS-9

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