SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras homicidio en liceo: director nacional de Junaeb coordina apoyo psicosocial para comunidad educativa de Calama

    La iniciativa busca entregar contención a los integrantes del Instituto Obispo Silva Lazaeta a través de un acompañamiento especializado que permita un retorno seguro a la actividad escolar.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    Calama, 27 de Marzo de 2026 Estudiante del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta asesina a inspectora del colegio y agrede a otra inspectora y 3 alumnos del colegio Pedro Tapia/Aton Chile Calama, March 27, 2026 A student at the Instituto Obispo Silva Lezaeta school murdered a school inspector and assaulted another inspector and three students. Pedro Tapia/Aton Chile PEDRO TAPIA/ATON CHILE

    Los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde un estudiante de 18 años utilizó un arma blanca para dar muerte a una inspectora y lesionar a otras cuatro personas, llevaron al director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, a trasladarse hasta la ciudad de la región de Antofagasta para coordinar en terreno el apoyo psicosocial para la comunidad educativa del citado establecimiento.

    Peña llegó hasta la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, donde se reunió con el gestor clínico del Centro Comunitario de Salud Mental (Cosam) de Calama, Galvarino Pérez Guajardo, para conocer el trabajo desplegado en la comuna, lo que permitió definir acciones inmediatas de acompañamiento psicosocial en el colegio, así como avanzar en medidas de corto, mediano y largo plazo orientadas a resguardar a estudiantes, docentes y familias.

    En la reunión también participaron la seremi de Educación de Antofagasta, Carolina Moscoso; la directora regional de Junaeb, Nellie Miranda; y representantes de la comunidad educativa del establecimiento, encabezada por su rectora, Alejandra Zamora, en compañía de apoderados. Luego, Peña sostuvo una última cita con representantes de la Federación Estudiantil de Calama.

    Finalizada la ronda de reuniones, el director nacional de Junaeb anunció la implementación de un Dispositivo de Apoyo Psicosocial Transitorio (DAPS), herramienta especializada para intervenir en comunidades educativas afectadas por situaciones críticas y que forma parte del Programa Habilidades para la Vida (HPV).

    “En línea con el trabajo del gobierno del Presidente José Antonio Kast y del Ministerio de Educación, encabezado por la ministra María Paz Arzola, hoy nuestra prioridad es estar presentes en la comuna e involucrar a todos quienes forman parte del sistema educativo, para actuar con responsabilidad, sentido de urgencia y coordinación”, señaló Peña.

    La estrategia de Junaeb considera apoyo en terreno, levantamiento del impacto socioemocional, seguimiento técnico y acompañamiento durante el proceso de recuperación, con especial atención en las condiciones que permitan un retorno seguro a la actividad escolar. Además, esta respuesta interinstitucional a lo ocurrido está orientada a restablecer la seguridad, la contención y el funcionamiento de la comunidad educativa, cuya matrícula llega a cerca de 1.300 estudiantes.

    Por su parte, la seremi de Educación de la Región de Antofagasta, Carolina Moscoso, sostuvo que “la jornada de hoy ha sido en base a un resultado bien planificado y a una mirada intersectorial, que nos permite desarrollar el debido cuidado de la salud mental de la comunidad educativa”.

    Peña agregó que “como ha planteado el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, en situaciones como esta no existen fórmulas únicas. Por eso, estamos fortaleciendo los apoyos de acuerdo con las necesidades y tiempos que vaya definiendo la propia comunidad. Desde Junaeb vamos a colaborar con todas nuestras capacidades para reforzar la contención psicosocial y contribuir a que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros y protectores”.

    Además, anunció que “junto con la intervención que tendremos en Calama, reforzaremos la detección temprana de alertas a través de los equipos del Programa Habilidades para la Vida en establecimientos con cobertura en Antofagasta y Tocopilla, ampliando así la capacidad preventiva y de acompañamiento”.

    Lee también:

    Más sobre:CalamaJunaebAtaqueInstituto Obispo Silva LezaetaFernando Peña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Consorcio repasa la historia de la compañía y su vínculo con ella por la celebración de los 110 años

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional

    La Casa Blanca dice que Trump responderá a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas su ultimátum a Irán

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”

    Michelle Bachelet estrena nuevo sitio web para impulsar candidatura a la ONU sin logo del gobierno de Kast

    Líder de extrema derecha de Reino Unido dice que Trump ha ido “demasiado lejos” con últimas amenazas a Irán

    Lo más leído

    1.
    “Falta de transparencia”, viáticos “en exceso” y deudas: los hallazgos de auditoría interna de la AChM

    “Falta de transparencia”, viáticos “en exceso” y deudas: los hallazgos de auditoría interna de la AChM

    2.
    Presidente Kast presenta el T40-Newen, el nuevo avión de instrucción fabricado por Enaer

    Presidente Kast presenta el T40-Newen, el nuevo avión de instrucción fabricado por Enaer

    3.
    Defensoría Penal Pública asume representación de Cathy Barriga en juicio por fraude al Fisco

    Defensoría Penal Pública asume representación de Cathy Barriga en juicio por fraude al Fisco

    4.
    Ministra de Educación por inicio de cobro a deudores del CAE: “No vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución”

    Ministra de Educación por inicio de cobro a deudores del CAE: “No vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución”

    5.
    Contraloría detecta pérdida de $ 16 mil millones en el Hospital San José por licencias médicas

    Contraloría detecta pérdida de $ 16 mil millones en el Hospital San José por licencias médicas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo
    Chile

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Michelle Bachelet estrena nuevo sitio web para impulsar candidatura a la ONU sin logo del gobierno de Kast

    Tras homicidio en liceo: director nacional de Junaeb coordina apoyo psicosocial para comunidad educativa de Calama

    Presidente de Consorcio repasa la historia de la compañía y su vínculo con ella por la celebración de los 110 años
    Negocios

    Presidente de Consorcio repasa la historia de la compañía y su vínculo con ella por la celebración de los 110 años

    Ventas de autos usados rompen la marca de las 100.000 unidades en marzo y llegan a máximos de cuatro años

    Regulador de Brasil inicia proceso para rescindir el contrato de Enel en Sao Paulo por episodios de cortes masivos

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”
    Tendencias

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Cómo el tipo de trabajo que tienes puede aumentar el riesgo de padecer demencia, según investigaciones

    Deportan a Mauro Martin, líder de La 12, la barra brava de Boca Juniors, al ingreso a Santiago
    El Deportivo

    Deportan a Mauro Martin, líder de La 12, la barra brava de Boca Juniors, al ingreso a Santiago

    Bayern Múnich gana un partidazo y deja al Real Madrid por la cuerda floja en la Champions League

    Conmoción en el fútbol mundial: fallece Mircea Lucescu, extécnico de la selección de Rumania y de Iván Zamorano

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional

    La canción de su obra que a David Bowie nunca le gustó y que después terminó cantando como parodia

    Guernica: el grito eterno de Pablo Picasso convertido en símbolo y hoy en la polémica

    La Casa Blanca dice que Trump responderá a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas su ultimátum a Irán
    Mundo

    La Casa Blanca dice que Trump responderá a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas su ultimátum a Irán

    Líder de extrema derecha de Reino Unido dice que Trump ha ido “demasiado lejos” con últimas amenazas a Irán

    Pakistán pide a Trump que extienda dos semanas su ultimátum a Irán

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo