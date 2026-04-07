Tras homicidio en liceo: director nacional de Junaeb coordina apoyo psicosocial para comunidad educativa de Calama

Calama, 27 de Marzo de 2026 Estudiante del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta asesina a inspectora del colegio y agrede a otra inspectora y 3 alumnos del colegio Pedro Tapia/Aton Chile Calama, March 27, 2026 A student at the Instituto Obispo Silva Lezaeta school murdered a school inspector and assaulted another inspector and three students. Pedro Tapia/Aton Chile

Los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde un estudiante de 18 años utilizó un arma blanca para dar muerte a una inspectora y lesionar a otras cuatro personas, llevaron al director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, a trasladarse hasta la ciudad de la región de Antofagasta para coordinar en terreno el apoyo psicosocial para la comunidad educativa del citado establecimiento.

Peña llegó hasta la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, donde se reunió con el gestor clínico del Centro Comunitario de Salud Mental (Cosam) de Calama, Galvarino Pérez Guajardo, para conocer el trabajo desplegado en la comuna, lo que permitió definir acciones inmediatas de acompañamiento psicosocial en el colegio, así como avanzar en medidas de corto, mediano y largo plazo orientadas a resguardar a estudiantes, docentes y familias.

En la reunión también participaron la seremi de Educación de Antofagasta, Carolina Moscoso; la directora regional de Junaeb, Nellie Miranda; y representantes de la comunidad educativa del establecimiento, encabezada por su rectora, Alejandra Zamora, en compañía de apoderados. Luego, Peña sostuvo una última cita con representantes de la Federación Estudiantil de Calama.

Finalizada la ronda de reuniones, el director nacional de Junaeb anunció la implementación de un Dispositivo de Apoyo Psicosocial Transitorio (DAPS), herramienta especializada para intervenir en comunidades educativas afectadas por situaciones críticas y que forma parte del Programa Habilidades para la Vida (HPV).

“En línea con el trabajo del gobierno del Presidente José Antonio Kast y del Ministerio de Educación, encabezado por la ministra María Paz Arzola, hoy nuestra prioridad es estar presentes en la comuna e involucrar a todos quienes forman parte del sistema educativo, para actuar con responsabilidad, sentido de urgencia y coordinación”, señaló Peña.

La estrategia de Junaeb considera apoyo en terreno, levantamiento del impacto socioemocional, seguimiento técnico y acompañamiento durante el proceso de recuperación, con especial atención en las condiciones que permitan un retorno seguro a la actividad escolar. Además, esta respuesta interinstitucional a lo ocurrido está orientada a restablecer la seguridad, la contención y el funcionamiento de la comunidad educativa, cuya matrícula llega a cerca de 1.300 estudiantes.

Por su parte, la seremi de Educación de la Región de Antofagasta, Carolina Moscoso, sostuvo que “la jornada de hoy ha sido en base a un resultado bien planificado y a una mirada intersectorial, que nos permite desarrollar el debido cuidado de la salud mental de la comunidad educativa”.

Peña agregó que “como ha planteado el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, en situaciones como esta no existen fórmulas únicas. Por eso, estamos fortaleciendo los apoyos de acuerdo con las necesidades y tiempos que vaya definiendo la propia comunidad. Desde Junaeb vamos a colaborar con todas nuestras capacidades para reforzar la contención psicosocial y contribuir a que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros y protectores”.

Además, anunció que “junto con la intervención que tendremos en Calama, reforzaremos la detección temprana de alertas a través de los equipos del Programa Habilidades para la Vida en establecimientos con cobertura en Antofagasta y Tocopilla, ampliando así la capacidad preventiva y de acompañamiento”.