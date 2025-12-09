VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de femicidio en Estación Central

    El condenado golpeó a su conviviente con golpes de puño en el rostro y atacó sexualmente a una vecina del cité. La que era su pareja agonizó una semana en la ex Posta Central.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: captura video YouTube CHV

    El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a Rodolfo Antonio Alarcón Fuentes a presidio perpetuo, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, en calidad de autor del delito consumado de femicidio.

    En un fallo unánime, el tribunal –integrado por los jueces Cristián Soto Galdames (presidente), Andrea Acevedo Muñoz y Pedro Suárez Nieto (redactor)– condenó, además, a Alarcón a cuatro años de reclusión, como autor del delito consumado de abuso sexual.

    En la causa, el tribunal decretó por falta de acreditación, su absolución de los cargos que le formuló el Ministerio Público como autor del delito de amenazas no condicionales.

    El crimen

    El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 04.00 horas del 14 de enero de 2023, en el interior del domicilio ubicado en la casa 6 de un cité de avenida Víctor Jara 3494, Estación Central, frente a la Universidad de Santiago, Alarcón atacó a su conviviente, Patricia Elena Zapata Restrepo, colombiana de 48 años y madre de dos hijas, tomándola fuertemente de sus hombros y arrojándola al piso.

    La mujer se azotó la cabeza, quedando inconsciente por unos momentos. Luego, una vez que la mujer junto a su vecina, la víctima G.C.C.V. se encontraban en el lugar., el sujeto comenzó a insultarlas y procedió a amenazar con un arma blanca a su vecina, la víctima G.C.C.V., colocándosela en el cuello. Le rasgó la blusa y procedió a realizar actos de significación y relevancia sexual consistentes en tocar con sus manos los senos, vagina y glúteos de la víctima mientras le decía ‘les voy a enseñar lo que es sentir un hombre de verdad’, para luego tratar de darle un golpe de puño en el rostro.

    En ese momento intervino la conviviente del sujeto. Alarcón, entonces, empujó con fuerza a la que era su pareja al suelo, dejándola desorientada, para luego comenzar a golpearla con golpes de puño en distintas partes de su cuerpo, principalmente en su rostro, resultando con lesiones de carácter grave consistentes en traumatismo encéfalo craneano con herida contusa, traumatismo complejo, fractura maxilofacial, hemorragia subaracnoidea traumática frontal derecha, fractura de cigomático izquierdo pared lateral de la órbita izquierda, pared anterior del conducto auditivo izquierdo y una sospecha de fractura esternal, según datos de urgencia.

    Fue hospitalizada en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública y permaneció en coma hasta el 21 de enero de 2023, falleciendo producto de traumatismo encéfalo craneano.

    El victimario, de nacionalidad chilena, ya había sido condenado a cinco años de prisión por el homicidio de un hombre, ocurrido en 2016.

    Violencia de género

    Al resolver, el tribunal tuvo presente los tratados internacionales sobre protección de las mujeres, suscritos y vigentes en Chile, especialmente la Convención Belém do Pará de 1994, tratado internacional que busca prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como privado.

    “Estamos en contra de un atentado contra la vida y la libertad sexual de dos mujeres, a las cuales, nuestro Estado estaba llamado a proteger a través de los aparatos gubernamentales”, planteó el tribunal.

    Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.

