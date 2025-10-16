Tricel rechaza solicitud de reposición de Jadue y exalcalde sigue sin ser candidato por el distrito 9

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmó el rechazo a la solicitud de reposición del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, por lo cual finalmente no estará en la papeleta como candidato por el distrito 9 de la Región Metropolitana.

Jadue y su defensa, representada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, le expusieron al máximo tribunal de la justicia electoral que la acusación del Ministerio Público -el hecho clave que hizo suspender sus derechos políticos- quedaba sin efecto luego de que se reabriera la investigación en su contra.

El exalcalde quedó fuera de la papeleta a raíz de su imputación en el caso Farmacias Populares, pero se abrió una oportunidad para restituir su postulación luego que la investigación de la causa se reabriera.

Sin embargo, este argumento no fue suficiente para el Tricel, que le cerró la puerta a la candidatura con tres votos favorables: del presidente (s) de la instancia, Mauricio Silva y los ministros Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo –el voto disidente fue de Gabriel Ascencio–.

El presidente del tribunal explicó que se mantiene la decisión de excluir a Jadude de la papeleta debido a que “hay una sentencia que decidió ese asunto y que está notificada a las partes. Está con certificada de ejecutoria. Es decir, es una resolución judicial del Tribunal Calificador de Elecciones, sentencia definitiva por su naturaleza, que no admite modificaciones“.

Tras la resolución, Marcerlo Brunet, el abogado de RN que inició el requerimiento contra Jadue en el Tricel, destacó: “Estamos tranquilos y sabíamos desde un comienzo de que la sentencia debía terminar en estos términos porque es lo que corresponde de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

“El señor Jadue enfrenta un proceso en el cual se le acusa por cinco delitos distintos, está con un pronóstico de pena de entre 18 a 20 años de cárcel y claramente no podía presentarse a ser candidato a diputado. Estamos muy tranquilos, muy conformes con el resultado y creemos que el Tribunal Calificador de Elecciones ha hecho una labor estudiosa y seria“, añadió.

El recurso de Jadue ante el TC

Pese a que el Tricel zanjó el criterio, aún queda pendiente el intento de Jadue de recuperar sus derechos políticos ante el Tribunal Constitucional, donde ingresó un requerimiento de inaplicabilidad que podría resolverse la próxima semana.

Este recurso judicial busca establecer que la aplicación de una norma genera efectos inconstitucionales en un caso concreto y específico.

La defensa del exalcalde ingresó dicho requerimiento el martes dado que, según lo establece la normativa, aún tenía pendiente la resolución en el Tricel -entrega hoy-, por lo que podía recurrir al TC.

En el escrito presentado ante el tribunal electoral, los abogados de Jadue expusieron que “venimos en informar que esta parte, con fecha 15 de octubre de 2025, ingresó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Excmo. Tribunal Constitucional invocando como gestión pendiente la presente causa”.



