Una huella de sangre, una parcela en Curicó y consumo de drogas: las pistas que sigue la policía para encontrar a Krishna Aguilera

En la audiencia de formalización de Juan Beltrán (44) que se realizó el domingo, la Fiscalía Metropolitana Occidente reveló importantes antecedentes respecto a la desaparición de Krishna Aguilera (19), joven que se encuentra desaparecida desde el sábado 4 de octubre.

Pese a que la audiencia fue reservada, este medio pudo conocer detalles de lo ocurrido ante el tribunal. Allí se leyeron testimonios de varias jóvenes, de 18 y 19 años, que actuaban como soldadas, es decir, que vendían drogas para el imputado, conocido en San Bernardo como el “Guatón Beltrán” y quien se dedicaba a la venta de drogas.

Una de las pistas que siguen los investigadores es que el sujeto se relacionaba con mujeres jóvenes para la venta de sustancias ilícitas. Luego, según fuentes de la investigación, les pagaba con dinero, drogas e incluso invitaciones a fiestas.

Beltrán habría mantenido una relación de pareja con Aguilera en el pasado. Pese a que eso ya había terminado, continuaron relacionándose, supuestamente por temas de drogas. De hecho, fue él quien compartió las últimas horas con la joven , cuando el sábado 4 de octubre acudieron a una discoteca del barrio Bellavista. Allí estuvieron hasta las 03.40 AM .

Para la PDI y la Fiscalía Occidente, Beltrán estaría detrás de la desaparición de Aguilera. Lo que se investiga, dicen las mismas fuentes, es que Krishna también habría ejercido como vendedora para Beltrán y en ese ámbito se habría producido un desencuentro. Beltrán habría sido objeto de una quitada de drogas en el pasado, de lo que responsabilizó a Aguilera . Allí para los investigadores podría estar la génesis de la desaparición de la joven.

Hasta el momento Beltrán se mantiene en prisión preventiva en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) tras ser formalizado por los delitos de secuestro, lesiones leves a funcionarios PDI y obstrucción a la justicia. Según le ha dicho a la policía, hasta este martes, desconoce el paradero de la joven desaparecida.

Hipótesis y diligencias

Pese a que los investigadores dicen que la causa está “completamente abierta”, son dos las hipótesis que se barajan en torno a la desaparición de Aguilera. Una de ellas es que el imputado tuvo participación directa en la presunta muerte y el extravío de la víctima. De hecho, no descartan que Beltrán haya tenido, presuntamente, responsabilidad en lo que sería un crimen .

Por otro lado, los investigadores no descartan que la joven haya tenido algún episodio que le costó la vida relacionado a la mezcla entre drogas y alcohol. Allí, de acuerdo a esta hipótesis, Beltrán no tendría responsabilidad directa en el posible deceso de la joven, pero sí en la desaparición.

Cualquiera sea la hipótesis, dicen las mismas fuentes, Beltrán sabe qué pasó.

De acuerdo a las cámaras de seguridad del sector cercano a la vivienda de la víctima, tras volver de la disco la camioneta pasó por ese inmueble. Pero de la camioneta gris que manejaba el sujeto no bajó nadie . De acuerdo a antecedentes de la causa, Krishna entró a un local a las 4.00 AM, donde compró y se fue.

Pasadas las 4.00, los investigadores detectaron que el mismo vehículo pasó por el sector donde antiguamente vivía Krishna. Según los policías, el sujeto no llegó a su domicilio hasta el mediodía del domingo.

“Es la última persona que la trasladó y quien no es capaz de decir y justificar su versión de los hechos en cuanto a que él la habría dejado en un lugar determinado”, señaló el fiscal regional Occidente Marcos Pastén el día de la formalización.

“Logramos acreditar que existen móviles para haber actuado de esta manera. Estamos hablando de personas que se dedican, en el caso del imputado, al narcotráfico. También estamos hablando de una persona que en otras ocasiones ya había actuado violentamente”, agregó Pastén.

Krishna Aguilera Yáñez, desaparecida en San Bernardo.

Diligencias

A las 8.00 de este martes, la Policía de Investigaciones comenzó un rastreo en el canal de Espejo en San Bernardo. Eso es parte de los múltiples sitios de interés que los policías han estado inspeccionando para dar con alguna pista de la joven.

De hecho, la semana pasada en el baño de unos de los inmuebles del sujeto se halló una huella de sangre que encendió las alarmas de la policía . Sin embargo, luego de analizar la muestra se determinó que no correspondía a la joven desaparecida.

En ese sentido, el fin de semana la PDI llegó hasta una parcela ubicada en Curicó donde el sujeto tenía un terreno. Allá realizaron una búsqueda catalogada como “peinar el sitio del suceso”, pero no encontraron nada .

Lo mismo ha ocurrido en otros cuatro domicilios de San Bernardo, tres de ellos puntos de venta de droga. El otro, el domicilio de Beltrán ubicado en camino La Vara.

Otros dos sujetos que fueron detenidos con Beltrán quedaron libres. Uno de ellos tenía antecedentes por narcotráfico.