Violento turbazo en El Bosque: sujetos intimidaron a las víctimas y dispararon en su huida

Un violento turbazo se registró durante la noche del miércoles en la comuna de El Bosque, donde un grupo sujetos ingresó a un domicilio intimidando a las personas que se encontraban en su interior.

Los hechos se registraron en horas de la madrugada, donde un grupo de alrededor de 10 individuos ingresó al domicilio forzando la reja de acceso vehicular.

Según detalló la inspectora Leslie Sáez Lara de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana, “un grupo de aproximadamente 10 sujetos desconocidos ingresaron al interior de la propiedad forzando la reja de acceso vehicular para luego intimidar a sus residentes, logrando así la sustracción de diversas especies personales”.

Los sujetos habrían sustraído joyas, dinero en efectivo y el vehículo de las víctimas, huyendo en dirección desconocida.

En su huida los sujetos habrían disparado en dos ocasiones.