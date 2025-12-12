Vocales de mesa que ejercieron en primer vuelta se mantienen para la segunda votación presidencial de este domingo

La candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, y el abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristian, José Antonio Kast, compiten este domingo para suceder a Gabriel Boric en la Presidencia de la República.

El Servicio Electoral (Servel) informó que este 14 de diciembre, volverán a cumplir el rol de vocal de mesa quienes realizaron esa tarea en noviembre pasado.

Lo mismo ocurrirá con los miembros de los colegios escrutadores, quienes también deberán volver a ejercer esa labor.

El voto es obligatorio en el territorio nacional y es voluntario para los chilenos y chilenas que votan en el exterior.

Al ser obligatoria la participación, los electores están sujetos a una multa que puede sobrepasar los cien mil pesos.

Para noviembre, se designaron 203.646 vocales de mesa, 202.365 en territorio nacional y 1.281 en el extranjero.

Quienes no se presenten a cumplir estas funciones también arriesgan multas que van desde 2 a 8 UTM.