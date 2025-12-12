Vocales de mesa que ejercieron en primer vuelta se mantienen para la segunda votación presidencial de este domingo
Lo mismo ocurrirá con los miembros de los colegios escrutadores.
La candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, y el abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristian, José Antonio Kast, compiten este domingo para suceder a Gabriel Boric en la Presidencia de la República.
El Servicio Electoral (Servel) informó que este 14 de diciembre, volverán a cumplir el rol de vocal de mesa quienes realizaron esa tarea en noviembre pasado.
Lo mismo ocurrirá con los miembros de los colegios escrutadores, quienes también deberán volver a ejercer esa labor.
El voto es obligatorio en el territorio nacional y es voluntario para los chilenos y chilenas que votan en el exterior.
Al ser obligatoria la participación, los electores están sujetos a una multa que puede sobrepasar los cien mil pesos.
Para noviembre, se designaron 203.646 vocales de mesa, 202.365 en territorio nacional y 1.281 en el extranjero.
Quienes no se presenten a cumplir estas funciones también arriesgan multas que van desde 2 a 8 UTM.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.