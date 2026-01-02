SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Año Nuevo y los políticos

    Magdalena MerbilháaPor 
    Magdalena Merbilháa
    Aton Chile

    Ayer se renovó el ciclo. Llegó el año nuevo y se fue el año viejo. En la mentalidad pagana todo volvió a comenzar con la frescura original. El Uroboro se mordió la cola. Ciertamente somos aún muy paganos, ya que a las 12 de la noche, nos deseamos lo que cinco minutos antes no nos deseábamos y nos dijimos para lo personal y lo social “este año sí que sí”.

    El mito es la primera aproximación religiosa y filosófica del hombre. Desde las historias ancestrales se explica y se le da sentido a la realidad misma y se determina el puesto del hombre en el mundo. El mito es verdadero, ya que aunque use historias ficticias, busca explicar en simple una compleja realidad. El mito cosmogónico es real ya que el mundo está ahí para mostrar su veracidad. Mito y rito van de la mano, ya que desde el rito el mito se revive volviendo a la pureza original. Esa pureza que las historias ancestrales sitúan en el tiempo sin tiempo, en el “ilo tempore”, el tiempo primordial perfecto. La realidad imperfecta necesita renovar los ciclos y purificarse. Eso es lo que hacemos aún hoy en el 2026 de la Era Cristiana. Ahí estamos celebrando la renovación del ciclo. Después de la renovación cristiana, Navidad, viene la renovación pagana del Año Nuevo. Todo se “resetea”, en términos modernos.

    Ciertamente todos en nuestras vidas necesitamos la renovación. Volver a empezar, tener una nueva oportunidad. De eso se trata la vida personal libre. Elegir, optar por el bien y enmendar. El fin humano es ser feliz y eso sólo se logra en el bien. Por eso, esta tradición pagana siempre ha tenido sentido, es el nuevo comienzo, la renovación. Esto que es para lo personal, lo es para lo social y para la tierra misma. El fin y el comienzo se mezclan. Por eso, el Uroboro, la serpiente que se muerde la cola, es el principio y el fin al mismo tiempo. Anoche a las 12 de la noche se produjo el mordisco de la cola y se renovó el ciclo. Murió el año viejo y nació el año nuevo. Fue el momento de los buenos deseos y augurios. Es el momento en el que un arrebato pagano, no sólo se colma de deseos y abrazos, sino de lentejas, calzones amarillos, maletas y ritos para expulsar el mal de nuestras vidas.

    Por lo mismo, desearemos que el ciclo haya renovado las almas, la tierra y a nuestro querido Chile. Que este ciclo funesto de seis años infernales haya terminado en este nuevo año. Que el mal se aleje y el bien prime. El ciclo de pesadilla vivido por Chile, no ha sido en vano. Nunca nada es en vano. Hemos aprendido. La política necesita renovarse hoy, porque está podrida. El nuevo gobierno da esperanzas, sin duda un nuevo camino comienza, lo que hace sentir que el nuevo año no comienza hoy sino el 11 de marzo.

    Pocas buenas personas entran en política, ya que las buenas personas no buscan dominar a otros. Necesitamos buenas personas en política. Necesitamos gente capaz que esté dispuesta a servir y no a servirse. Esperemos que el gobierno entrante convoque bien, por capacidades y no por amiguismo. Necesitamos que las facciones políticas que representan ideas, tengan claras cuáles son esas ideas y que estén dispuestas a luchar por ellas, ya que los representantes se deben a sus representados. Por lo mismo, es necesario que la humildad prime en los corazones de los políticos y que comprendan que son servidores, no quienes se sirven de la política.

    El Estado es una invención humana que se crea para servir a las personas y no las personas para servir al Estado. La libertad no se tranza, menos frente a la creación humana que tiene una pulsión de poder más allá de lo deseable, el Estado. Por eso, en este nuevo ciclo renovado espero y esperamos que los políticos defiendan lo que hay que defender aunque eso implique costos. Que ordenen y prioricen sus ideas y que tengan claro en qué nunca se puede tranzar. Siempre la vida individual libre debe ser respetada en su proyecto personal, en su libertad de acción, expresión y asociación. Por lo mismo, el fruto de su trabajo, su propiedad privada es sagrada e inalienable, ya que es la manifestación explicita de ese proyecto personal. Hoy en el inicio de este año nuevo, es el momento de la renovación de la realidad toda, por lo que el entender que se celebra ritualmente, es decir se vive en forma real, es fundamental.

    Podemos desear que en este nuevo comienzo se renueven los votos individuales con las ideas que cada político dice representar y que por tanto, haga lo que se debe hacer y no lo que les conviene para ser reelectos. La ciudadanía está cansada por lo que este nuevo ciclo es más importante que nunca. Hoy tienen una nueva oportunidad, no la desechen. No hay dos oportunidades para una primera mala impresión. Desde el día 1, impecables. Por lo mismo, convoquen a los mejores. Un gobierno de emergencia no puede fallar. La política debe dejar de ser el refugio para quienes creen o constatan que su inteligencia no da para mucho. El nuevo ciclo debe partir con los mejores ya que la tarea es difícil y dura, no cualquiera puede “destruir el anillo”.

    Por Magdalena Merbilháa, periodista e historiadora.

    Más sobre:Año NuevoPolíticaGobiernoCiclo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Fiscal judicial de la Corte de Apelaciones formula cargos contra conservador y archivero de Puente Alto Sergio Yáber

    Balance Año Nuevo: Más de 20 mil detenidos y 54 homicidios se registraron en las últimas semanas del 2025

    “No corresponde”: diputado Santana (PS) califica de “grave” operación prioritaria de madre de la ministra Aguilera

    Dachas, residencias de lujo y palacios secretos: el imperio inmobiliario de Putin

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Fiscal judicial de la Corte de Apelaciones formula cargos contra conservador y archivero de Puente Alto Sergio Yáber

    Imacec: Grau reconoce expansión “algo menos dinámica” en noviembre y advierte base de comparación “más exigente”
    Negocios

    Imacec: Grau reconoce expansión “algo menos dinámica” en noviembre y advierte base de comparación “más exigente”

    Imacec registra un pobre crecimiento en noviembre y se ve difícil la meta de Hacienda para 2025

    Las 100 empresas más valiosas del mundo: dominan EEUU, la tecnología y Chile está muy lejos de los gigantes globales

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa
    Tendencias

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    ¿Sergio Ramos, jefe de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo? El paso que planea el exzaguero del Real Madrid en el Sevilla
    El Deportivo

    ¿Sergio Ramos, jefe de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo? El paso que planea el exzaguero del Real Madrid en el Sevilla

    El millonario cheque que recibirá la U por la venta de Valentín Castellanos al West Ham

    El drástico cambio que vivirá Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán para la temporada 2026

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    Dachas, residencias de lujo y palacios secretos: el imperio inmobiliario de Putin
    Mundo

    Dachas, residencias de lujo y palacios secretos: el imperio inmobiliario de Putin

    Ucrania no descarta un ataque ruso de ‘falsa bandera’ en respuesta a la ofensiva contra la residencia de Putin

    Trump avisa al Gobierno de Irán de que “rescatará” a su población si “asesina a manifestantes” en las protestas

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar