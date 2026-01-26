SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Balas de plata y el futuro de la política regulatoria en Chile

    Por 
    Cristián Reyes Cid
     
    Óscar Gárate
    Pablo Vásquez R.

    La instalación del nuevo gobierno del Presidente Kast está en marcha y ya se observan movimientos destinados a cambiar la dirección del país en seguridad, economía y en el ámbito social. El programa del presidente electo expresaba: “La crisis de un Estado que, en lugar de ser un motor del desarrollo, se ha transformado en un obstáculo, atrapado en su burocracia, obsesión regulatoria y gasto público desbordado que no mejora la vida de nadie”.

    Sin lugar a dudas, este diagnóstico llevará a un nuevo horizonte las políticas públicas, marcado por la simplificación regulatoria, cambios en las normas sobre silencio administrativo y, en definitiva, un rediseño de la actividad estatal. Se prevé un modelo de intervención del Estado más restringido y focalizado, que probablemente privilegiará estructuras normativas más flexibles, con menor densidad regulatoria y mayor apertura al mercado.

    Este nuevo horizonte podría exigir decisiones y ajustes en entidades administrativas claves, destacando la facultad de remoción de jefes de servicio de la que goza el Presidente, usando las “doce balas de plata” conforme a la normativa vigente.

    El ejercicio de esta facultad no es fruto de una ensoñación autoritaria ni debiese sorprender a nadie. Históricamente, prioriza la conducción económica y social del país. Así lo hizo el Presidente Piñera en su segundo mandato con Fonasa, el Instituto Nacional de Deportes, Conadi, Sename, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Educación, Indap, Sernac, el INE, la Tesorería General de la República y la Fiscalía del MOP.

    Lo mismo hizo el Presidente Boric en 2022 al designar nuevas jefaturas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), SEA, la Comisión Nacional de Riego, el Instituto de Desarrollo Agropecuario e InvestChile.

    A semanas del cambio de gobierno, han surgido trascendidos que confirman esta tendencia, centrados en una eventual renovación de las jefaturas de la Dirección del Trabajo, el Servicio Nacional de Migraciones, SEA, la Superintendencia de Medioambiente, la Dirección General de Obras Públicas, el SII, Fonasa, la Superintendencia de Pensiones y Sernac.

    A ello se sumará la designación de otras autoridades que conforman la institucionalidad económica del país, como las jefaturas de Corfo, el Sistema de Empresas Públicas, el INE, la Fiscalía Nacional Económica (cuyo mandato finaliza en 2027), los consejeros del Banco Central y el Directorio de Codelco.

    Este nuevo escenario presenta desafíos que marcarán los próximos años, considerando la necesidad de contar con normativa secundaria para la implementación efectiva de un conjunto de leyes recientes o en tramitación, en materia de permisos sectoriales, ciberseguridad, seguridad privada, protección de datos personales, finanzas abiertas y otras.

    Con todo, el diseño y el rumbo de la economía siempre exigen avanzar sobre la base de consensos, en los cuales resulta esencial concebir la regulación no como un obstáculo contrapuesto al libre emprendimiento, sino como una herramienta habilitante, orientada a permitir el desarrollo ordenado de determinados mercados, corregir fallas de mercado y promover condiciones efectivas de competencia, innovación y confianza. Bajo esta lógica, y sin desaparecer, la regulación debiera evitar ser un freno para transformarse en un instrumento de arquitectura institucional, capaz de alinear eficiencia económica, protección de bienes públicos y dinamismo competitivo.

    En tal sentido, la simplificación y coordinación regulatoria debiera ser una de las primeras misiones que el nuevo Presidente debiera cumplir dentro de sus primeros 100 días de gobierno.

    *Cristián Reyes Cid es socio de Aninat Abogados, y Óscar Gárate es director del área de regulatorio económico de Aninat Abogados y profesor de derecho regulatorio de UDP.

    Más sobre:OpiniónEconomíaJosé Anotnio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord

    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Cancelan vuelo de José Antonio Kast a El Salvador por condiciones climáticas

    Lo más leído

    1.
    Ya no debería sorprendernos

    Ya no debería sorprendernos

    2.
    Apocalipsis ahora

    Apocalipsis ahora

    3.
    Cada verano, el mismo ritual

    Cada verano, el mismo ritual

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 26 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 26 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos
    Chile

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Cancelan vuelo de José Antonio Kast a El Salvador por condiciones climáticas

    Las 58 comunas que concentran altos niveles de riesgo climático y pobreza multidimensional en Chile

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord
    Negocios

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord

    Informe de la U. de Los Andes prevé que déficit fiscal estructural superará el 2,5% del PIB en 2026

    Equinix y data centers en Chile: “No estamos siendo tan competitivos como otros países”

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day
    Tendencias

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day

    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    José Domingo Baraona y Rufino Hernández se quedan con la Final de Rodeo para Criadores
    El Deportivo

    José Domingo Baraona y Rufino Hernández se quedan con la Final de Rodeo para Criadores

    Oliver Solberg gana el Rally de Montecarlo y rompe récord vigente por más de 50 años

    Trucos en la carretera y salidas de guion: el paso de la estrella del ciclismo Tom Pidcock en Chile

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    ¿Cuáles son los límites del alcance del ICE, la poderosa fuerza antiinmigración de Trump?
    Mundo

    ¿Cuáles son los límites del alcance del ICE, la poderosa fuerza antiinmigración de Trump?

    Ucrania denuncia el lanzamiento de 138 drones rusos en una nueva oleada de ataques nocturnos

    Al menos 15 muertos deja el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur