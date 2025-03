Cada vez menos Historia en la PAES de Historia.

SEÑOR DIRECTOR:

Vemos otra vez con preocupación los cambios en el temario de la PAES de Historia y Ciencias Sociales admisión 2026 recién publicados. A los ya conocidos “recortes” de los temas del eje de Historia: Europa, América y Chile, se suma la incorporación de diversos contenidos en los ejes de Formación Ciudadana y Sistema Económico. Con ello no queremos decir que no tengan importancia, pues son vitales para la formación de buenos ciudadanos. Pero nuevamente los alumnos se enfrentan a una Historia a pedazos, en donde, por poner un ejemplo, en Historia de Chile se evalúa muy poco sobre la primera mitad del siglo XX y no aparece la época de las reformas estructurales (1958-1973). Si se quieren disminuir los contenidos, ¿por qué no preguntar solo el siglo XX, pero completo?

La selección de temas en el eje de Historia genera confusión y le quita valor a la comprensión de la Historia en cuanto a proceso. Para la gran mayoría de los alumnos de Chile, la PAES de Historia y Ciencias Sociales es la última instancia en la que estudian el pasado de nuestro país. Estamos desaprovechando una oportunidad vital.

Carolina Hiribarren, Antonia Ríos, Trinidad Valdés, Teresita Morere, Carolina Besa, Fernanda Garretón, María de los Ángeles Herrera, Ana M. Pollock, Asunción Carmona

Licenciadas en Historia UC

Profesoras de Historia