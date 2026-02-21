SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Caída de la recaudación tributaria: ¿la huincha o el sastre?

    Ricardo EscobarPor 
    Ricardo Escobar
    Archivo: La directora de Presupuesto, Javiera Martínez, durante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    La mejor directora de Presupuestos de la historia, Javiera Martínez, abrió una polémica porque, nos dice, el problema del déficit que deja en las finanzas públicas no es que gastemos mucho, sino que los impuestos que pagan las empresas (no mineras) han caído. Agregó que el problema es que eso no era posible estimarlo de antemano en 2025.

    El ministro de Hacienda Nicolás Grau, por su parte, llamó a crear una comisión para ver cómo calcular mejor las estimaciones de ingresos tributarios.

    En suma, los responsables de que el Estado tuviera un resultado más de tres veces peor que el que prometieron, déficit estructural de 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en lugar de 1,1%, nos dicen que lo que falta es una mejor huincha para medir los impuestos que van a llegar. Esto, por un lado, involucra una verdad, pero, por otro, una falacia.

    Seguramente es cierto que Hacienda no sabe cómo estimar ingresos tributarios, de lo contrario, no se puede explicar cómo en cuatro años no han andado ni cerca con las estimaciones de ingresos tributarios.

    La falacia, sin embargo, es culpar a la falta de una mejor huincha por los resultados del manejo presupuestario del Estado. Porque todos los gobiernos han contado más o menos con las mismas herramientas y no todos han terminado con los resultados desastrosos de esta administración.

    Cuando todas las voces técnicas, partiendo por el Consejo Fiscal Autónomo, consistentemente advirtieron cada año que había una sobreestimación de ingresos en las leyes de Presupuestos, Hacienda defendió sus estimaciones. Es decir, cuando todos los demás sastres, con la misma huincha, malita e imprecisa, decían: “Cuidado, la plata que llegará es menos”; los dueños de la sastrería decidieron seguir con sus medidas y con la fiesta.

    Cuando nuevas leyes, como la de pensiones, vinieron de la mano con reformas tributarias que se supone financiarían los mayores gastos, una vez más los técnicos advirtieron que los rendimientos seguramente no serían los que estimaban los sastres de Hacienda y no en los tiempos que se necesitaban. Pero Hacienda y la Dipres siguieron con el baile.

    Uno podría entender un “error” si no hubiese experiencia previa, si nadie hubiera advertido los problemas. Pero no es el caso.

    Desde luego, sobraron las voces que advirtieron los problemas, pero Hacienda y la Dipres pasaron como aplanadoras sobre las críticas y advertencias. Pero, además, hay experiencia. La reforma tributaria de 2014, manejada por sastres de características similares, demostró las enormes desviaciones entre la realidad de la recaudación y los modelos de estimación que se habían usado. ¿No se pudo aprender nada de allí? ¿Nadie podía calcular un “factor de ajuste” a la fórmula de recaudación?

    Si uno se pone a estudiar, seguramente encontrará que si los exportadores de cerezas ganaban plata en años anteriores, el año pasado ganaron menos. Seguramente las viñas tampoco están teniendo utilidades. Probablemente los salmoneros, entre pestes, lobos marinos y restricciones ambientales, deben estar pagando menos impuesto a la renta. Con seguridad los comerciantes deben estar ganando menos, tragándose pérdidas por robos, mayores gastos en seguridad y la competencia del comercio clandestino. Las forestales deben estar comiéndose millones de dólares en bosques quemados. Nuestras multinacionales, que ante las dificultades locales optaron por invertir en otros países, ganan plata afuera y pagan impuestos allá por esas utilidades y no acá.

    La pregunta que queda es: ¿Esto lo vino a descubrir ahora la señora Martínez? Luego de cuatro años de defender con entusiasmo cálculos que nunca resultaron, ¿ahora la culpa es de la huincha?

    Ella quizás no lo sabe, pero el Presidente Boric, que estudió derecho, debe conocer una máxima de más de dos mil años: la negligencia grave equivale al dolo.

    *El autor de la columna es socio de ESYF Abogados y exdirector del SII

    Más sobre:OpiniónDéficitJaviera MartínezDipresHaciendaGabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Macron celebra rechazo a aranceles de Trump en Tribunal Supremo de EEUU y destaca los “contrapesos en democracias”

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    Detienen a banda por robo con intimidación en dos casas de un condominio en Peñalolén

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Detienen a banda por robo con intimidación en dos casas de un condominio en Peñalolén
    Chile

    Detienen a banda por robo con intimidación en dos casas de un condominio en Peñalolén

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La compleja relación de Boric con Estados Unidos

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”
    Negocios

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El ambicioso plan de Aramark al 2030, ahora de la mano de Vendomática

    El regreso de los turistas rusos a Chile

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”
    El Deportivo

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    Entrevista con Justo Giani: “A mí y a Palavecino nos va a llevar unos partidos acostumbrarnos al Claro Arena”

    Tomás González: “Me sentí muy bien, pero mis ahorros no me dan para pagarme todo el circuito”

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”
    Cultura y entretención

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

    Reseña de Libros: Gabriel Salazar, Ocean Vuong y Karina Pacheco

    Macron celebra rechazo a aranceles de Trump en Tribunal Supremo de EEUU y destaca los “contrapesos en democracias”
    Mundo

    Macron celebra rechazo a aranceles de Trump en Tribunal Supremo de EEUU y destaca los “contrapesos en democracias”

    Manual para entender una década de caos político en Perú

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio