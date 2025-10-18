SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Chile 2050: La inteligencia que nace de lo colectivo

Por 
Guido Girardi
 
Emilio Rodríguez

Este 16 de octubre no fue un día más en la coyuntura política chilena. Será el hito de la presentación de “Proyecta Chile 2050”, un documento que, por su origen y ambición, merece ser considerado una acción de colaboración radical. Articulado por todas las Universidades del CRUCH, institutos profesionales, centros de Formación técnica y con Fundación Encuentros del Futuro (FEF) en alianza con el Senado, organizaciones de la sociedad civil, mundo público y privado. Este proyecto demuestra algo fundamental que la política de trincheras suele olvidar: la inteligencia no es individual, es colectiva.

En un Chile crónicamente aquejado por el cortoplacismo y la polarización, donde el horizonte electoral rara vez supera los cuatro años, “Proyecta Chile 2050” es una acción de sentido país. No es una propuesta partidista ni una tesis académica solitaria; es el resultado de años de trabajo voluntario que ha reunido a más de 2.000 expertos y expertas, líderes y ciudadanos en un proceso inédito de construcción transversal.

¿Por qué es esto importante? Porque es un esfuerzo cívico que trasciende las ideologías y las urgencias del momento. Este proceso, articulado en 20 mesas temáticas, ha logrado sintetizar una visión común, ambiciosa y con sentido país. Los pilares de consenso abordan los desafíos que definirán el destino de la nación, desde la sostenibilidad y crisis climática (gestión del agua y transición energética) hasta la urgente necesidad de una matriz productiva diversificada (impulsando la economía verde y digital). Al mismo tiempo, el documento pone el foco en fortalecer la democracia y gobernanza, y en asegurar una equidad social y territorial que reduzca las brechas, elementos esenciales para la cohesión nacional.

En la era del ruido y las noticias falsas, este proceso reivindica el valor de lo colectivo. Nos recuerda que las soluciones a problemas complejos, como la gestión hídrica o la reforma educativa, no pueden nacer de un tuit o solamente de lo técnico, sino de la confluencia de la ciencia, la academia, el sector productivo (SOFOFA y CPC entre otros) junto a la sociedad civil.

La presentación del documento de “Proyecta Chile 2050” este 16 de octubre es más que un evento; es un rito de reconocimiento a la voluntad de miles de personas que han dedicado su tiempo a proyectar el país. Es un llamado a que la próxima generación de líderes y quienes aspiran a gobernar Chile en las décadas venideras, tomen este insumo como lo que es: una visión compartida y validada por el conocimiento experto y la diversidad territorial.

Proyecta Chile 2050 no es solo una hoja de ruta; es el propósito que nos obliga a encadenar el presente con el futuro. La urgencia es real: Chile, como ejemplo, tiene la oportunidad de ser un líder regional indiscutible en la transición energética global. Pero esa proyección, que hoy es solo potencial, exige que las decisiones se tomen ahora. Esto solo será posible si logramos forjar un verdadero acuerdo nacional que armonice la visión de desarrollo con las realidades y necesidades de cada territorio.

El desafío ahora no es solo aplaudir el trabajo. El verdadero reto es que los próximos líderes asuman que la agenda de Chile al 2050 ya no les pertenece en exclusiva, sino que ha sido depositada por la ciudadanía organizada. Solo asumiendo esta hoja de ruta colectiva, podremos transitar juntos hacia el Chile que queremos y merecemos ser.

Por Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro (FEF) y expresidente del Senado.

Por Emilio Rodríguez, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidades Chilenas (CRUCH), y presidente de Proyecta Chile 2050.

Más sobre:Inteligencia ArificialLT SábadoEducación IACruchGuido GirardiFundacion Encuentros del FuturoFEFEmilio RodríguezProyecta Chile 2050DemocraciaGobernanza

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Investigan homicidio en Isla de Maipo: la víctima fue encontrada en plena vía pública con lesiones cortopunzantes

Desarticulan red de venta de drogas por delivery en Peñaflor

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

Cinemark roza cifras prepandemia y asegura que “el cine está más vivo que nunca”

El casco histórico de Santiago ya no es el más caro de América Latina

Prosegur: “Las empresas necesitan sofisticar sus niveles de seguridad”

Lo más leído

1.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

2.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

3.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

4.
Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

5.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Ferroviaria vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Ferroviaria vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League
Chile

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League

Investigan homicidio en Isla de Maipo: la víctima fue encontrada en plena vía pública con lesiones cortopunzantes

Desarticulan red de venta de drogas por delivery en Peñaflor

El casco histórico de Santiago ya no es el más caro de América Latina
Negocios

El casco histórico de Santiago ya no es el más caro de América Latina

Cinemark roza cifras prepandemia y asegura que “el cine está más vivo que nunca”

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

Jason Roberts: “Necesitamos desarrollar una visión de una naturaleza cuántica”
Tendencias

Jason Roberts: “Necesitamos desarrollar una visión de una naturaleza cuántica”

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Las dos caras del éxito de los hermanos Vidaurre: “Sacrificamos cosas, pero fue necesario para tener una base sólida”
El Deportivo

Las dos caras del éxito de los hermanos Vidaurre: “Sacrificamos cosas, pero fue necesario para tener una base sólida”

O‘Higgins vence en el norte para alcanzar el segundo puesto y hunde más a Iquique en el fondo de la tabla

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad
Cultura y entretención

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad

31 Minutos, 310 créditos

Crítica de discos: Tame Impala, Javier Barría y Shiner siempre brillan

Nicolás Márquez, biógrafo de Milei: “Claramente el caso Espert ha sido un tropiezo en la campaña”
Mundo

Nicolás Márquez, biógrafo de Milei: “Claramente el caso Espert ha sido un tropiezo en la campaña”

Bolivia y su laberinto ante la crisis que asfixia al país

La ONU exige la apertura de todos los pasos fronterizos de la Franja de Gaza

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca