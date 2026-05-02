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    Chile emprende: una oportunidad que se construye entre todos

    Sebastián CastroPor 
    Sebastián Castro

    El miércoles pasado fue un nuevo Día del Emprendimiento. Y, generalmente, las efemérides sirven para el balance, para la reflexión. En ese sentido, hay algo que podemos decir: el país tiene hoy una red sólida de apoyo al emprendimiento, con instituciones activas, universidades conectadas y un ecosistema que ha crecido de forma consistente. Son buenas noticias, pero seguimos teniendo tremendos desafíos.

    A pesar de las voluntades de distintas entidades, aún existe un gran espacio de mejora en la productividad que no está siendo resuelto por el ecosistema de apoyo, debido a una falta de una oferta de valor orquestada y pertinente para que los dolores de las pymes sean tomados en cuenta en toda su diversidad. Para hacerse una idea: las pymes son el corazón productivo del país: 759.320 empresas activas, el 98,3% del tejido empresarial. Sin embargo, aportan apenas el 12,5% de las ventas del país.

    Si algo ha cambiado, es la lógica con que los grandes actores se relacionan con el mundo pyme. Las grandes empresas dejaron de ver a los emprendedores sólo como proveedores o clientes, para convertirse en socias e impulsoras de su crecimiento.

    Hoy, corporativos como Bci, Blue Express, Microsoft, Defontana, Abastible, Walmart, OTIC CChC, desarrollan programas concretos de apoyo. El sector público —Corfo, ProChile, Sercotec— trabaja en paralelo con mayor coordinación. Y la sociedad civil organizada, como Multigremial, Grande Pyme, EtM, Mi Compromiso Pyme, ChileConverge, Pyme UC y Valor Pyme, el programa que tengo la responsabilidad de liderar, completan un ecosistema que por primera vez está verdaderamente conectado.

    Aunque existe un ecosistema fértil, aún tenemos un desafío de orquestación para aumentar la productividad de las pymes. Pasar de un ecosistema que apoya a uno que moviliza y que nos impulse a acercar a las Pymes a los niveles de participación que tienen en los países OCDE. Porque cuando las pymes crecen, crece el empleo, la productividad y la cohesión social. Y ese es un desafío que nos involucra y beneficia a todos.

    Por Sebastián Castro, gerente de Ecosistema y Valor Pyme, BCI.

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