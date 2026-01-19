SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Chile exporta solo materias primas: ¿Mito o realidad?

    Ignacio FernándezPor 
    Ignacio Fernández
    Foto: AtonChile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Spoiler: es mito. En 2025, Chile, si bien exporta grandes volúmenes de cobre y alimentos, también envió al mundo servicios por más de US$ 3.000 millones y economía creativa por US$ 100 millones, cifras récord que confirman algo que ya vemos en terreno: el país compite cada vez más con ideas, tecnología y talento.

    Incluso en las exportaciones que solemos llamar tradicionales —minería, forestal, acuicultura o agroindustria— hay un fuerte componente de valor agregado. Detrás de cada envío al mundo, existe una red de servicios tecnológicos, soluciones digitales, ingeniería, diseño y conocimiento aplicado para permitir que ese producto destaque en los mercados internacionales.

    Pero también, en el último tiempo, empresas chilenas están exportando soluciones con alto nivel tecnológico para solucionar problemas globales. Un ejemplo concreto: En el extremo norte, en Arica, una startup chilena está desarrollando tecnología agrícola para producir alimentos en condiciones extremas, combinando sensores, inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), permitiendo cultivar en zonas donde antes era impensable hacerlo.

    Otro ejemplo. Lo mismo pasa con los sistemas de monitoreo de riego que incluyen inteligencia artificial (IA), modelos que incorporan inteligencia artificial para monitorear los cultivos y analizar los suelos, servicios de laboratorio veterinarios acuícolas o tecnologías para proteger la vida de las personas que trabajan en minería.

    Chile ya no exporta únicamente bienes; exporta también contenidos, diseño e identidad cultural que circulan por plataformas globales. El récord histórico de servicios ligados a las industrias creativas muestra eso, donde no solo exportamos servicios audiovisuales de alta factura, sino que talentos chilenos del dibujo y la animación gráfica trabajan para destacados estudios estadounidenses e incluso juegos de mesa chilenos son disfrutados por ciudadanos chinos a 17 mil kilómetros de acá.

    Detrás de esta transformación están, en buena medida, las micro, pequeñas y medianas empresas. En 2025, más de 7.100 compañías exportaron, y casi dos tercios de ellas fueron MiPymes, con un crecimiento de 21,6% en sus envíos, excluyendo cobre y litio. Esto es una gran noticia, porque significa que la red de acuerdos comerciales que tiene Chile con el mundo llega, no solo a las empresas, sino también a más personas.

    ¿Estamos contentos? Sí, y con razones. ¿Conformes? Aún no. El desafío es profundizar la diversificación, fortalecer los servicios, las industrias creativas y seguir articulando al Estado, las empresas y la academia para ofrecer soluciones país con mayor valor agregado.

    Porque Chile exporta mucho más que materias primas cuando se atreve a innovar.

    *El autor de la columna es director general de ProChile

    Más sobre:OpiniónChileExportaciónServicios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabinera en riesgo vital tras sufrir quemaduras en incendio de Concepción: auxiliaba a familiares en la evacuación

    Boric y Kast entregan declaración conjunta desde La Moneda tras cita por megaincendio en Biobío y Ñuble

    Lirquén, Ránquil: las cinco localidades más afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    Lo más leído

    1.
    Desde el respeto

    Desde el respeto

    2.
    Desalojo en San Antonio: soluciones salomónicas

    Desalojo en San Antonio: soluciones salomónicas

    3.
    Legítima defensa

    Legítima defensa

    4.
    Casen 2024: baja de pobreza y menores ingresos laborales

    Casen 2024: baja de pobreza y menores ingresos laborales

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de selección a universidades para la Admisión 2026

    Revisa los resultados de selección a universidades para la Admisión 2026

    Cómo donar a los damnificados por incendios: las cuentas de organizaciones que reciben ayuda

    Cómo donar a los damnificados por incendios: las cuentas de organizaciones que reciben ayuda

    Carabinera en riesgo vital tras sufrir quemaduras en incendio de Concepción: auxiliaba a familiares en la evacuación
    Chile

    Carabinera en riesgo vital tras sufrir quemaduras en incendio de Concepción: auxiliaba a familiares en la evacuación

    Boric y Kast entregan declaración conjunta desde La Moneda tras cita por megaincendio en Biobío y Ñuble

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg
    Negocios

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    Los detalles de Centro Puntamar, el proyecto de Urenda, Said y Bolocco en Hotel Punta Piqueros

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales
    Tendencias

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    Juan Martín Lucero ya está en Chile para ser el nuevo delantero de la U: “Vamos a afinar unos detalles; estoy contento”
    El Deportivo

    Juan Martín Lucero ya está en Chile para ser el nuevo delantero de la U: “Vamos a afinar unos detalles; estoy contento”

    Kylian Mbappé rompe el silencio en el Real Madrid: aborda el llanto de Vinícius y explica su conflicto con Xabi Alonso

    Christian Garin: “Sé que soy un poco cerrado y tímido, pero hoy sí siento el cariño de la gente y eso me da ánimo”

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”
    Cultura y entretención

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    De la pantalla a las cuerdas: llega concierto Studio Ghibli Sinfónico a CA660

    Leo Quinteros adelanta su nuevo disco en Bar de René

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Trump advierte a Noruega que no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” tras no recibir el Nobel

    “Es un accidente muy difícil de explicar”: Lo que se sabe de la peor tragedia ferroviaria en España desde 2013

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”