Chile necesita empleos, no excusas

SEÑOR DIRECTOR:

Las últimas cifras del empleo son alarmantes. Según el INE, en un año hubo una nula variación de la población ocupada. Con más exactitud: en los últimos doce meses se crearon apenas 141 puestos de trabajo.

A esto se suma un dato aún más preocupante: más de 450 mil mujeres están desempleadas y el país se consolida como el tercero con menor participación laboral femenina de la OCDE.

Estas no son estadísticas frías. Son rostros de mujeres que dejaron de buscar trabajo, jóvenes que no encuentran oportunidades y familias que no logran salir adelante. Y frente a esto, el gobierno guarda silencio o se escuda en factores externos. Pero lo cierto es que la inacción y la falta de una agenda procrecimiento son hoy las principales responsables de este frenazo.

Se necesita recuperar la inversión, reducir la carga tributaria a quienes generan empleo y eliminar trabas a quienes emprenden. Chile no puede seguir en la trampa del bajo crecimiento con alta informalidad. Urge una estrategia seria, sin ideología, centrada en el trabajo formal, el crecimiento económico y la productividad.

El empleo no se decreta, se construye. Y para eso, se necesita voluntad, no excusas.

Pablo Pérez

Economista, Instituto Libertad