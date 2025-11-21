BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Chile Vamos: una derrota para un nuevo comienzo

    Rodrigo ArellanoPor 
    Rodrigo Arellano
    KARIN POZO/ATON KARIN POZO/ATONCHILE

    Durante esta semana hemos sido testigos de varios actores políticos que han proclamado el fin de Chile Vamos. Frente a estos drásticos análisis, propongo una lectura diferente: la derrota del 16 de noviembre no es una sentencia de muerte, sino una oportunidad para redefinir el proyecto de centro-derecha en Chile.

    Es indudable que los números de la última elección son dolorosos, pero, Chile Vamos conserva una fuerza determinante en el Congreso, y una potente red de alcaldes y concejales. Es este estamento donde está su principal fortaleza y debe convertirse en el pivote necesario de un proyecto político conectado con la ciudadanía. Primero, es fundamental una profunda autocrítica por parte de sus dirigentes. No para cobrar cuentas y condenar los errores que se cometieron como seguramente a varios les gustaría, sino que para aprender de ellos. Chile Vamos debe reconocer su desconexión territorial, comunicación fallida, y disputas internas que afectaron el desarrollo de la campaña presidencial. Sin este ejercicio, cualquier reinvención será vacía.

    Segundo, deben comprender que José Antonio Kast, que nació de esa coalición, y que la abandonó para seguir un camino propio, es el más posible futuro presidente de Chile. Al mismo tiempo, deben sumarse con convicción a esa campaña para derrotar a la candidata del continuismo. Un respaldo tibio sería un error. Deben hacerlo en cuerpo y alma: liderazgos en terreno, épica común, y lograr un triunfo abrumador que recuerde el que se dio cuando se derrotó el primer proyecto constitucional. Resulta fundamental para el proyecto de centroderecha enterrar el clivaje del plebiscito de 1988 y reemplazarlo por este nuevo.

    Un gobierno de Kast sin Chile Vamos será vulnerable. Con ellos integrados será sólido, con respaldo parlamentario y experiencia gubernamental. Deben saber aportar su identidad a una gestión que enmiende el camino del país, en especial en materia de seguridad y crecimiento económico. El electorado envió un mensaje claro: quiere cambio pero también gestión. Firmeza en seguridad pero también solvencia económica. Chile Vamos representa ese equilibrio que el proyecto republicano necesita. Desde ahí debe construir su proyecto futuro orientado a consolidar el clivaje del plebiscito del 4 de Septiembre del 2022. Por eso parece razonable, una integración estratégica y convencida que permita influir en políticas públicas, renovar liderazgos, y posicionarse para el futuro.

    La experiencia comparada es un ejemplo. Cuando la Unión Demócrata Cristiana alemana perdió la elección en 1998, no se fragmentó sino que se reagrupó desde los gobiernos regionales, mantuvo poder y demostró capacidad de gestión. Siete años después retomó el gobierno federal bajo Merkel. La clave fue cohesión y efectividad en el nivel más cercano a los ciudadanos.

    Chile Vamos depende de ellos mismos: pueden quedarse discutiendo culpas o proyectarse como componente esencial de un gobierno de cambio. ¿Tiene esta coalición un problema de principios? Da la impresión que no. Los valores y las preocupaciones que siempre han defendido se encuentran más vigentes que nunca. Hoy los ciudadanos han buscado un nuevo interprete para canciones que estuvieron de moda hace pocos años, pero deben recordar, que en la mayoría de los casos, con el tiempo siempre se impone la versión original.

    Por Rodrigo Arellano, vicedecano Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo

    Más sobre:CentroderechaEleccionesOportunidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a venezolano vinculado a homicidio ocurrido la madrugada del jueves en Estación Central

    Por altas temperaturas y baja humedad: emiten alerta preventiva por amenaza de incendios forestales en dos regiones del país

    Trump dice que Mamdani será un “excelente alcalde” de Nueva York tras su reunión en la Casa Blanca

    Armada entrega el primer carro de Bomberos en archipiélago de Juan Fernández

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Con Marco Antonio de la Parra y Verónica Villarroel: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    4.
    Balbi El Chamako: nuevo integrante del renovado comando de Jara mantiene una causa pendiente por violencia intrafamiliar

    Balbi El Chamako: nuevo integrante del renovado comando de Jara mantiene una causa pendiente por violencia intrafamiliar

    5.
    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Detienen a venezolano vinculado a homicidio ocurrido la madrugada del jueves en Estación Central
    Chile

    Detienen a venezolano vinculado a homicidio ocurrido la madrugada del jueves en Estación Central

    Por altas temperaturas y baja humedad: emiten alerta preventiva por amenaza de incendios forestales en dos regiones del país

    Armada entrega el primer carro de Bomberos en archipiélago de Juan Fernández

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza
    Negocios

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa gracias a su éxito por la droga para bajar de peso

    Sebastián Edwards: “La segunda vuelta del año 2029 va a ser entre Boric y Parisi. Y va a ganar Parisi”

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    En vivo: Limache enfrenta a Unión Española, Iquique recibe a Cobresal y Audax vs. Everton en jornada clave por el descenso
    El Deportivo

    En vivo: Limache enfrenta a Unión Española, Iquique recibe a Cobresal y Audax vs. Everton en jornada clave por el descenso

    Clemente Montes deja en suspenso su continuidad en la UC: “Quiero salir de la mejor manera”

    La emoción de Pablo Lemoine antes del test match de los Cóndores frente a Italia: “Es una oportunidad increíble”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Con Marco Antonio de la Parra y Verónica Villarroel: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025
    Cultura y entretención

    Con Marco Antonio de la Parra y Verónica Villarroel: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025

    Los legendarios Panico se suman a la Feria Pulsar 2025: cerrarán la jornada del sábado 6 en la Estación Mapocho

    Se reeditan en vinilo los discos de los años 2000 de Los Tres

    Trump dice que Mamdani será un “excelente alcalde” de Nueva York tras su reunión en la Casa Blanca
    Mundo

    Trump dice que Mamdani será un “excelente alcalde” de Nueva York tras su reunión en la Casa Blanca

    Trump da ultimátum a Zelensky: debe aceptar plan de paz para Ucrania en una semana

    Antonio Cazorla Sánchez, historiador: “La derecha española tiene una relación muy ambigua con el franquismo”

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios