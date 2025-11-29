BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    CNTV: ¿Quién está confundido?

    Paula Escobar ChavarríaPor 
    Paula Escobar Chavarría

    Esta semana se conmemoró el Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

    Y quedó un sabor amargo.

    El gobierno quiso difundir una campaña sobre la ley integral de violencia de género, que entró en vigencia, y que es muy relevante, pues amplía el marco de lo que se considera violencia de género. (Recordemos que, hace no tanto tiempo, casos como La Manada en España mostraban lo atrasado y arcaico que era el concepto de aquello considerado violento. Que una mujer no reaccionara frente a los violadores, ejerciendo agresión de vuelta, se consideró como consentimiento a violación grupal).

    España y muchos países se han tenido que poner al día en definir qué es violencia, de modo que conductas por cientos de años normalizadas ya no fueran aceptables.

    La ley chilena 21.625 se hace cargo de aquello. Justamente para explicarla el gobierno hizo la campaña “Una ley en nombre de todas”, y solicitó al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que autorizara la difusión por televisión entre el jueves 20 y el martes 25 de noviembre.

    Pero el Consejo Nacional de Televisión rechazó la petición.

    ¿La razón? No hubo quórum de aprobación (el Consejo tiene miembros representantes de distintas sensibilidades políticas, y se requerían siete votos). Los que rechazaron, dijeron que “estando a favor de todo lo que vaya contra la violencia hacia las mujeres, consideraron que el mensaje que transmite puede generar confusión, además de estimar que, en periodos electorales, como el actual, hay que ser muy estricto con los mensajes que el Estado y la autoridad difunden”, expresaron.

    La ministra Vallejo pidió reconsideración de la medida (que, al aparecer, no tenía precedentes). Y se logró revertir: salvo por una consejera, los demás aprobaron emitir el spot.

    Pareciera, entonces, que se trata de un episodio superado.

    Pero es importante detenerse en él, por lo que significa en sí mismo, y porque podría ser un indicador de lo que puede venir.

    Cuando se dice que una campaña contra la violencia de género puede generar confusión, ¿qué se quiere decir realmente? En un país en que, hasta hace tan poco tiempo, se asumían como normales conductas como gritarles groserías en la calle o manosear a las mujeres en el Metro; en que durante la pandemia hubo que ampliar refugios para mujeres golpeadas y maltratadas, que estaban en máximo peligro por estar encerradas con su agresor por las cuarentenas; en que solo este año ya hay 40 femicidios consumados, 268 frustrados y 57 tentativos; en un país donde la mayoría de las mujeres ha sufrido alguna agresión o abuso en su vida, ¿cuál es la confusión a la hora de apoyar una campaña de bien público, que les recuerde a esas mujeres, de todas las edades, que hay una ley que las protege hoy más que ayer?

    Y respecto de lo “estricto” que hay que ser en períodos electorales, lo que parece subyacer en ese raciocinio del CNTV es que este spot podría favorecer a una candidatura sobre la otra. ¿Algún candidato no está de acuerdo con sancionar y prevenir los femicidios, los golpes, los maltratos hacia las mujeres? Porque esa sería la única razón para argüir que mostrar la campaña esta semana podría ser “poco estricto” en términos electorales.

    Chile no solo tiene obligaciones internacionales y leyes nacionales contra la violencia de género, que ningún candidato ha dicho que quiere cambiar, hoy existe también un consenso social amplio en lo inaceptable que es que a una mujer se la vulnere y se la discrimine en razón de ser mujer, y que se la somete a violencia.

    ¿Ser estricto con la violencia de género, que es de lo que se trata justamente esta ley, es algo que está sujeto a debate y contienda electoral? No había conocimiento de aquello. Si es así, tendrían que decirlo con total claridad.

    Es cierto que de estos temas no se ha hablado en la competencia presidencial, principalmente porque el candidato Kast no los aborda: dice que se enfocará solo en los temas de un gobierno de emergencia, que no incluyen, como en su otra candidatura, ninguno de los temas que llaman “valóricos”, y que abarcan los derechos de las mujeres. Pero si para las derechas -o parte de ellas- esta ley y esta campaña son algo que suena partisano, es muy relevante que lo expliciten, y comprender cuáles son los planes y las visiones que tienen sobre la materia, qué cambios quieren hacer y por qué.

    Aunque la igualdad entre mujeres y hombres no esté presente como tema en la contienda electoral 2025, eso no significa que no sea relevante, ni que esté superado, o que a nadie le importe. Chile ya ha internalizado los derechos que cada generación de mujeres le ha legado a la siguiente. Los amplios avances que se han logrado desde el retorno a la democracia son el “desde”. Y quedan desafíos pendientes muy relevantes, que la persona que gane la presidencial deberá abordar, como es justamente el derecho a una vida libre de groserías, manoseos, golpes y abusos. Desafíos que requieren compromisos de Estado y adhesión de todos los sectores políticos.

    No verlo así es una falta de lucidez que Chile no se puede permitir.

    Más sobre:CNTVViolencia contra la mujerLeyCamila VallejoLey integral de violencia de género

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. confirma la detención de un afgano en Texas por amenaza terrorista

    Muertos en Gaza superan los 70.000 tras más de dos años de guerra pese al alto el fuego

    “Para Charly, la leyenda”: el encuentro de Rosalía con Charly García que incluyó intercambio de vinilos

    “Les quedan 102 días”: Kast endurece el tono contra migrantes y emplaza al gobierno por tensiones en frontera con Perú

    Venezuela acusa a Estados Unidos de “amenaza colonialista” tras advertencia sobre su espacio aéreo

    Mira el regreso de La Oficina del Jappening con Ja en la Teletón

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    3.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    4.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    5.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    “Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

    “Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

    Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

    “Les quedan 102 días”: Kast endurece el tono contra migrantes y emplaza al gobierno por tensiones en frontera con Perú
    Chile

    “Les quedan 102 días”: Kast endurece el tono contra migrantes y emplaza al gobierno por tensiones en frontera con Perú

    Tras estado de emergencia en frontera peruana: autoridades afirman que hay normalidad en el flujo migratorio de Arica

    Detienen a dos sujetos por robo de cobre: tenían más de una tonelada del material

    Credibilidad como activo estratégico: aprendizajes empresariales para un nuevo ciclo político
    Negocios

    Credibilidad como activo estratégico: aprendizajes empresariales para un nuevo ciclo político

    Solange Berstein: “Puede haber opiniones distintas, pero el consejo de la CMF funciona bien”

    Rodrigo Oyarzo, Banco BTG Pactual: “Estamos en la mitad de una fusión de dos bancos medianos, proceso que va a brindar una oportunidad”

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas
    Tendencias

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    ¿Fin al misterio? Un estudio revela la naturaleza del 3I/ATLAS, el extraño objeto interestelar descubierto en Chile

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Flamengo pega primero en Lima: revisa el gol de Danilo en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras
    El Deportivo

    Flamengo pega primero en Lima: revisa el gol de Danilo en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras

    Salvó de la expulsión: el duro planchazo de Erick Pulgar en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

    Nuevo portazo para el Loco: Godín sorprende y rechaza la oferta de Marcelo Bielsa en Uruguay

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    “Para Charly, la leyenda”: el encuentro de Rosalía con Charly García que incluyó intercambio de vinilos
    Cultura y entretención

    “Para Charly, la leyenda”: el encuentro de Rosalía con Charly García que incluyó intercambio de vinilos

    Mira el regreso de La Oficina del Jappening con Ja en la Teletón

    “Un gran amante de esta obra”: Teletón rindió homenaje a su fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, víctima de homicidio

    Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. confirma la detención de un afgano en Texas por amenaza terrorista
    Mundo

    Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. confirma la detención de un afgano en Texas por amenaza terrorista

    Muertos en Gaza superan los 70.000 tras más de dos años de guerra pese al alto el fuego

    Venezuela acusa a Estados Unidos de “amenaza colonialista” tras advertencia sobre su espacio aéreo

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón
    Paula

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile