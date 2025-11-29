CNTV: ¿Quién está confundido?

Esta semana se conmemoró el Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Y quedó un sabor amargo.

El gobierno quiso difundir una campaña sobre la ley integral de violencia de género, que entró en vigencia, y que es muy relevante, pues amplía el marco de lo que se considera violencia de género. (Recordemos que, hace no tanto tiempo, casos como La Manada en España mostraban lo atrasado y arcaico que era el concepto de aquello considerado violento. Que una mujer no reaccionara frente a los violadores, ejerciendo agresión de vuelta, se consideró como consentimiento a violación grupal).

España y muchos países se han tenido que poner al día en definir qué es violencia, de modo que conductas por cientos de años normalizadas ya no fueran aceptables.

La ley chilena 21.625 se hace cargo de aquello. Justamente para explicarla el gobierno hizo la campaña “Una ley en nombre de todas”, y solicitó al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que autorizara la difusión por televisión entre el jueves 20 y el martes 25 de noviembre.

Pero el Consejo Nacional de Televisión rechazó la petición.

¿La razón? No hubo quórum de aprobación (el Consejo tiene miembros representantes de distintas sensibilidades políticas, y se requerían siete votos). Los que rechazaron, dijeron que “estando a favor de todo lo que vaya contra la violencia hacia las mujeres, consideraron que el mensaje que transmite puede generar confusión, además de estimar que, en periodos electorales, como el actual, hay que ser muy estricto con los mensajes que el Estado y la autoridad difunden”, expresaron.

La ministra Vallejo pidió reconsideración de la medida (que, al aparecer, no tenía precedentes). Y se logró revertir: salvo por una consejera, los demás aprobaron emitir el spot.

Pareciera, entonces, que se trata de un episodio superado.

Pero es importante detenerse en él, por lo que significa en sí mismo, y porque podría ser un indicador de lo que puede venir.

Cuando se dice que una campaña contra la violencia de género puede generar confusión, ¿qué se quiere decir realmente? En un país en que, hasta hace tan poco tiempo, se asumían como normales conductas como gritarles groserías en la calle o manosear a las mujeres en el Metro; en que durante la pandemia hubo que ampliar refugios para mujeres golpeadas y maltratadas, que estaban en máximo peligro por estar encerradas con su agresor por las cuarentenas; en que solo este año ya hay 40 femicidios consumados, 268 frustrados y 57 tentativos; en un país donde la mayoría de las mujeres ha sufrido alguna agresión o abuso en su vida, ¿cuál es la confusión a la hora de apoyar una campaña de bien público, que les recuerde a esas mujeres, de todas las edades, que hay una ley que las protege hoy más que ayer?

Y respecto de lo “estricto” que hay que ser en períodos electorales, lo que parece subyacer en ese raciocinio del CNTV es que este spot podría favorecer a una candidatura sobre la otra. ¿Algún candidato no está de acuerdo con sancionar y prevenir los femicidios, los golpes, los maltratos hacia las mujeres? Porque esa sería la única razón para argüir que mostrar la campaña esta semana podría ser “poco estricto” en términos electorales.

Chile no solo tiene obligaciones internacionales y leyes nacionales contra la violencia de género, que ningún candidato ha dicho que quiere cambiar, hoy existe también un consenso social amplio en lo inaceptable que es que a una mujer se la vulnere y se la discrimine en razón de ser mujer, y que se la somete a violencia.

¿Ser estricto con la violencia de género, que es de lo que se trata justamente esta ley, es algo que está sujeto a debate y contienda electoral? No había conocimiento de aquello. Si es así, tendrían que decirlo con total claridad.

Es cierto que de estos temas no se ha hablado en la competencia presidencial, principalmente porque el candidato Kast no los aborda: dice que se enfocará solo en los temas de un gobierno de emergencia, que no incluyen, como en su otra candidatura, ninguno de los temas que llaman “valóricos”, y que abarcan los derechos de las mujeres. Pero si para las derechas -o parte de ellas- esta ley y esta campaña son algo que suena partisano, es muy relevante que lo expliciten, y comprender cuáles son los planes y las visiones que tienen sobre la materia, qué cambios quieren hacer y por qué.

Aunque la igualdad entre mujeres y hombres no esté presente como tema en la contienda electoral 2025, eso no significa que no sea relevante, ni que esté superado, o que a nadie le importe. Chile ya ha internalizado los derechos que cada generación de mujeres le ha legado a la siguiente. Los amplios avances que se han logrado desde el retorno a la democracia son el “desde”. Y quedan desafíos pendientes muy relevantes, que la persona que gane la presidencial deberá abordar, como es justamente el derecho a una vida libre de groserías, manoseos, golpes y abusos. Desafíos que requieren compromisos de Estado y adhesión de todos los sectores políticos.

No verlo así es una falta de lucidez que Chile no se puede permitir.