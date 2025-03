Columna de José Miguel Ahumada: A dos años del TPP11, dato mata relato

En los últimos días, y a partir de un análisis ‘exploratorio’ oficial, se ha señalado que las exportaciones de Chile al bloque han aumentado en este segundo año de su entrada en vigor. Esto ha llevado a que diversos actores del mundo político hayan expresado su satisfacción por su ratificación, incluido la misma vocera de gobierno, (y militante del FA), Aisén Etcheverry. Estos resultados, supuestamente, confirmarían lo que senadores y ministros afirmaron en su momento. Por ejemplo, los senadores Ricardo Lagos y Luciano Cruz-Coke, excancilleres como Heraldo Muñoz y el propio ministro Mario Marcel dijeron que el acuerdo mejoraba el acceso a mercado a 3000 productos nacionales, impactando en un empuje al dinamismo exportador.

Sin embargo, sacar conclusiones serias a partir de un análisis oficial ‘exploratorio’ es apresurado. El año pasado, en una columna con un título similar, señalé que, en el primer año de entrada en vigor, el CPTPP no había traído beneficios a nuestra economía. En el segundo año, tal como lo señalamos en su momento, tampoco vemos evidencias prometedoras.

Análisis de las ‘3000 oportunidades’

Observemos más de cerca estas ‘3000 oportunidades’. El primer punto es que las exportaciones al bloque CPTPP han crecido, desde su entrada en vigor, a un ritmo de 0,16% anual, mientras que las exportaciones chilenas al mundo lo hicieron a un 0,33% anual. En 2024, las exportaciones al bloque CPTPP se concentran un 56% en Japón y un 28% en los socios que también son miembros de la Alianza del Pacífico (Perú y México) y un 9% a Canadá. El bloque CPTPP representa un 14% de las exportaciones chilenas al mundo.

Estas ‘3000 nuevas oportunidades’ que señalaron Lagos, Cruz-Coke y Marcel (entre otros) se concentraron en solo 4 países: Canadá, Japón, Malasia y Vietnam, con quienes aún teníamos algunos aranceles que no estaban contemplados en los acuerdos bilaterales. De las cerca de 1000 oportunidades que nos ofreció Japón, hay 278 en que el país no registra importaciones desde ningún lugar del mundo, por lo que podemos asumir que ese mercado prácticamente no existe. Sobre las “oportunidades” en que Japón sí presenta importaciones, sólo 48 registraron exportaciones chilenas en 2024, siendo 10 de esas menores a 10.000 dólares

Entre esas 48 nuevas rebajas utilizadas, solo 33 mostraron crecimiento desde que entró en vigor el tratado. O sea, sólo un 3% de las oportunidades que nos daba el acuerdo con Japón tuvieron crecimiento de exportaciones. Las exportaciones a Japón que gozaron de nuevas rebajas arancelarias solo explican el 4% de nuestras exportaciones a ese país. Un 96% de nuestras exportaciones ya tenía rebaja arancelaria a través del acuerdo bilateral.

⁠Incluso, entre las 48 líneas arancelarias que efectivamente se beneficiaron de nuevas rebajas arancelarias, 20 de ellas redujeron sus exportaciones en comparación con 2022, antes de la entrada en vigor del tratado, incluyendo por ejemplo algunos pescados, mermeladas y maderas, mientras que los grandes beneficiados fueron la industria del cerdo. Además, de las 20 exportaciones que más crecieron en términos porcentuales entre 2022 y 2024 a Japón, sólo 3 de ellas tuvieron una rebaja arancelaria adicional gracias al CPTPP.

En el caso de las exportaciones a Canadá, este país nos ofreció 100 nuevas oportunidades. Ninguna de ellas tuvo exportaciones chilenas en todo el periodo de vigencia del tratado. Insisto, ninguna. En el caso de Malasia, de las cerca de 650 ‘oportunidades’, sólo 1.000 dólares fueron exportados con esas nuevas rebajas arancelarias. Finalmente, con Vietnam, de las 260 ‘oportunidades’, sólo 5 registraron exportaciones, y de esas 5, sólo 2 tuvieron un crecimiento de más de 10.000 dólares entre 2022 y 2024.

Los resultados de las 3000 oportunidades son frustrantes. Y es que la gran lección yace en que la diversificación no va por más tratados, va por políticas industriales que apunten a una mayor diversificación. Ni un TLC con los Emiratos Árabes o con la India harán que nuestras exportaciones se dinamicen.

A pesar de lo anterior, es correcto que las exportaciones han aumentado marginalmente en el periodo, por lo que debemos explicar de dónde viene este aumento.

Si no fueron las 3000 oportunidades ¿qué fue?

El correcto uso de los datos es una premisa para analizar la política comercial. Si tomamos el año 2015 como año base, observaremos que el año 2024 el volumen de exportaciones cayó 20 puntos, prácticamente sin variación desde el año 2021. Sin embargo, si vemos el valor de las exportaciones, sí vemos un crecimiento importante desde el año 2015 (creciendo más de 30 puntos). Así visto, el efecto fue básicamente un aumento del precio, no de la cantidad de productos. ¿A qué se debe esto? El precio del cobre ha aumentado el último año y éste representa más del 40% de nuestras exportaciones al bloque en cuestión.

Es bien frágil la defensa de los supuestos beneficios del acuerdo si éstos no se basan en los productos que el acuerdo prometía mejorar sus oportunidades, y el efecto precio corresponde a la explicación más plausible de este crecimiento.

Conclusión: las razones de la crítica

De esta forma, no hay motivos serios para celebrar algún beneficio del acuerdo CPTPP, como erradamente ha dicho la vocera de gobierno. Es más, este bloque trafica con tribunales internacionales pro-inversionistas que diversas economías desarrolladas hoy están abandonando por, precisamente, las razones que en su momento señalaron, entre otros, la diputada Yeomans y el senador Latorre: pérdida de autonomía nacional y freno a la lucha contra el cambio climático (ver las razones del abandono de la UE del Energy Charter Treaty y las recientes declaraciones de la IPCC de la ONU sobre la materia).

Las críticas que parlamentarios de la izquierda hicieron al CPTPP, así visto, fueron en su mayoría correctas, y los supuestos beneficios comerciales del acuerdo que ha defendido la vocera Etcheverry aún merecen una explicación.

Por José Miguel Ahumada, académico del Instituto de Estudios Internacionales, U. de Chile.