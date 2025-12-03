Complemento, no rendición (respuesta a Matamala y Sajuria)

“Rendición incondicional”, “capitulación”. Así describen en sus columnas recientes Daniel Matamala y Javier Sajuria la actitud de la centroderecha tradicional ante la nueva derecha liderada por José Antonio Kast. Conviene detenerse en sus planteamientos, para aquilatar hasta qué punto es pertinente (o no) su descripción.

Un primer eje es de índole histórica. Según esta línea argumental, el piñerismo y la derecha democrática se estarían subyugando a un proyecto nostálgico de la dictadura, heredero sin más de la UDI de los noventa. Al respecto, es indudable que el expresidente Piñera jugó un papel relevante en la democratización de la derecha, y que en republicanos late un ethos gremialista (el asesinado exsenador Guzmán es uno de sus mayores referentes). Sin embargo, la historia es más compleja.

Cabe recordar que figuras provenientes de ese mundo —de los cercanos a Guzmán— también jugaron un papel importante en el aprendizaje democrático de las derechas. Baste recordar que hace más de 20 años la UDI publicó el documento “La paz ahora”, abogando por una respuesta ética y jurídica para el drama de los detenidos desaparecidos. En el mismo período Pablo Longueira se la jugó por sostener al entonces presidente Lagos, en un momento en que incluso se especuló con su caída (¡qué habría dado el expresidente Piñera por tener una oposición similar en octubre de 2019!).

La derecha actual, con sus claroscuros y en sus distintas vertientes, hoy es ante todo hija de esas experiencias, de la transición y el estallido. Este dato no es trivial: ningún mandatario del Chile contemporáneo ha sido tan maltratado como Sebastián Piñera, desde que fue denostado como “ultraderecha” por Camila Vallejo en 2018 hasta la segunda acusación constitucional en su contra, detenida apenas por el Senado a pocos días de las elecciones de 2021. Si además consideramos las evidentes coincidencias programáticas que existen entre las distintas derechas y sus enormes diferencias con el oficialismo actual, ¿cómo sorprenderse del respaldo de Chile Vamos a JAK?

¿Pero y el supuesto “integrismo” de Kast? Esta caricatura resulta tanto o más insuficiente que los puntos previos. Con o sin explicitarlo, aquí se asume que sólo las posiciones progresistas son compatibles con la democracia, revelando así una intolerancia al disenso incompatible con este régimen. Y revelando además un desconocimiento de que en todos los partidos y grupos de derechas lo que suele existir es una combinación, en variadas dosis, de tendencias liberales y conservadoras. Por ejemplo, republicanos es un caso paradigmático de un partido liberal en lo económico y conservador en términos culturales; y el expresidente Piñera, si bien modificó (problemáticamente) su mirada en varios debates morales controvertidos, siempre fue un firme detractor del aborto en todos los casos (priorizando en paralelo otras agendas, tal como Kast en esta campaña).

Nada de lo anterior busca negar los problemas y desafíos de la actual oposición. Chile Vamos parece haber perdido el norte y la épica (tal vez por renegar excesivamente del impulso conservador inherente a toda derecha); y republicanos, que ha tenido un mejor despliegue en esos planos, no podrá gobernar en forma sin cultivar un estilo más dialogante y menos antagonista que en el pasado. Precisamente ese eventual complemento ofrece la posibilidad de una articulación, coordinación y colaboración recíproca en beneficio del país. Fue lo que existió —entre ellos y con muchos otros actores— para el monumental Rechazo del 4 de septiembre de 2022. Dependerá de las derechas estar a la altura de la tarea.

Por Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES).