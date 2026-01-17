SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Crueldad

    Daniel MatamalaPor 
    Daniel Matamala
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Después del fallo que lo absolvió, Claudio Crespo publicó un meme en sus redes sociales. En él aparece haciendo el signo de la victoria, sonriente, frente a una lápida con una foto de Gustavo Gatica, ciego tras el disparo de su escopeta. “Q.E.P.D. octubrismo” es el texto.

    ¿De cuánta crueldad somos capaces? ¿Cuánta podemos fomentar, aplaudir, celebrar?

    El fallo que Crespo festejaba confirmó judicialmente que fue él quien disparó y dejó ciego a Gustavo Gatica. Pero ni siquiera en ese momento fue capaz de algún gesto de empatía. De un mínimo de humanidad.

    Imagine por un minuto, estimado lector, que usted, por una negligencia, por un accidente desafortunado o una mala decisión, provoca un daño así de espantoso a otra persona. ¿No sentiría un pesado remordimiento sobre sus hombros? ¿No trataría, dentro de lo posible, de hacer algún gesto de reparación? ¿De, al menos, empatizar con el dolor de otro ser humano?

    Crespo, en cambio, habló de “victoria” y la celebró con un meme burlándose de su víctima. En los mismos días en que cegó a Gatica, Crespo dejó huellas de su comportamiento agresivo y poco profesional durante las protestas. Cuando las lesiones oculares se multiplicaban, Crespo amenazó a un detenido: “Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao”.

    A otro detenido le cortó un mechón de pelo, cuya foto luego envió, como un botín de guerra, al grupo de WhatsApp “La tijera”. Se le ve incitando a una violencia indiscriminada: agarra violentamente del cuello a un joven que no oponía resistencia, sentencia que “hay que matar a todos estos culiaos”, instruye a un carabinero a apuntar las lacrimógenas directamente al cuerpo de personas que lanzaban piedras. Ordena a otro que cruce hacia un quiosco y “agarre a palos a los culiaos que pasen”.

    En otro momento, un carabinero le advierte que una persona se está quemando. La respuesta de Crespo hiela la sangre: “Que se queme el culiao, que se queme”. Luego reconviene al subalterno diciendo que no debe comunicar esos hechos por radio.

    “No me arrepiento de nada” y “me importa un comino”, fue su respuesta al salir a la luz esos videos.

    Pese a todo, Crespo fue levantado como un héroe por algunos sectores políticos. No solo se trató de contextualizar los hechos, o de discutir los límites de la acción policial ante una persona, como Gatica, que estaba tirando piedras. Fueron mucho más allá. Su crueldad fue festejada como un ejemplo a imitar por una barra brava que incluye a parlamentarios y al excandidato presidencial Johannes Kaiser, quien lo homenajeó en el acto de cierre de su campaña y prometió indultarlo si era condenado.

    Pero Crespo no era un buen policía. De hecho, Carabineros lo sacó de sus filas por incumplir sus normas. No es un buen policía aquel que abusa de su poder e intenta no restablecer el orden ni hacer cumplir la ley, sino hacer daño a otras personas.

    Por cierto, miles de carabineros estuvieron en esos días bajo una presión enorme, soportando violentas agresiones en su contra. Hubo problemas de armamento, de suministro y de reglamentos. Pero no todos fueron Crespo. No todos dispararon a la cara, sabiendo el espantoso daño que esos disparos estaban provocando. No todos dieron instrucciones de apalear y dañar. La mejor evidencia es el contraste entre el carabinero que advierte de una persona quemándose y la reprimenda de Crespo hacia ese subordinado que estaba mostrando una falla imperdonable: un poco de humanidad hacia una persona en peligro.

    El festejo de esa crueldad hoy se extiende sobre nuestras sociedades. Líderes mundiales exhiben su impiedad como una demostración de poder. Trafican salvajismo como si fuera fuerza, confunden sadismo con autoridad, reemplazan los principios con atrocidad.

    Este discurso público no es inocuo. Es una mancha que envenena la sociedad, deshumanizando al que es percibido como el otro, el ajeno, el enemigo.

    Hace una semana, un oficial de la guardia migratoria, convertida en una milicia paramilitar trumpista, asesinó a Renee Good. Era un crimen complejo políticamente, porque a primera vista la víctima no era una de “los otros”: no era inmigrante, latina ni negra. Era una ciudadana estadounidense, mujer blanca y madre de tres hijos.

    Inmediatamente el gobierno de Trump culpó a la víctima, acusándola de ser una “terrorista doméstica”. El vicepresidente JD Vance dijo que el crimen “es culpa de esta mujer y de todos los radicales”.

    La prensa oficialista se aseguró de encabezar cada información enfatizando que la mujer era lesbiana, y los agentes federales recibieron la orden de investigar a su pareja en busca de algún trapo sucio (varios investigadores han renunciado en protesta).

    El New York Post llevó la foto de la víctima en portada con el título: “Guerrera de la izquierda”. La página dedicada al tirador, en cambio, se titula “Hombre de familia”. Incluye una gran foto del agente con su esposa, y lo describe como “un cristiano comprometido, partidario de Trump, veterano de guerra y un tremendo padre y marido”.

    Lo importante no son los hechos. Mucho menos la empatía humana con una persona. Lo urgente es establecer que la víctima, pese a ser blanca y estadounidense, es una de “los otros”: lesbiana, woke, izquierdista, por lo, tanto ¡terrorista! Mientras, el victimario es “de los nuestros”: heterosexual, trumpista, cristiano, veterano: ¡hombre de familia!

    Renee Good también tenía familia: una pareja y tres hijos que ahora son huérfanos. Pero no califica para un titular que la presente como “mujer de familia”.

    La deshumanización del otro es un arma política. La crueldad es una fortaleza para encerrarse en las propias certezas: no admite dudas, no acepta vacilaciones, no tiene resquicios.

    Frente a tanta crueldad, la actitud de Gustavo Gatica da esperanza. “Yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo, hay algo que tranquiliza mi corazón (…) No quería morirme en unas décadas más sin saber quién fue la persona que me disparó. Hoy eso me tranquiliza muchísimo”.

    Al valorar que al menos se sepa la verdad, la de Gatica es una reacción que reconforta. No hay odio ni afán de venganza. Es, simplemente, la respuesta esperanzada de un ser humano frente a tanta, tanta crueldad.

    Más sobre:Gustavo GaticaClaudio CrespoRenee GoodICEEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Chiloé, la isla que no cedía: a 200 años del último acto de la independencia

    Eduardo Carrasco deja para siempre el poncho negro de Quilapayún: “No voy a volver a vivir en Chile”

    Dame tus medias ahora mismo: un relato de Jaime Bayly

    Mi Buffett

    Condenan a cuatro imputados por robo con homicidio de agricultores en Malloa registrado en 2024

    Lo más leído

    1.
    Los presidentes y los partidos

    Los presidentes y los partidos

    2.
    Las credenciales democráticas del Partido Comunista: ¿qué dice la historia?

    Las credenciales democráticas del Partido Comunista: ¿qué dice la historia?

    3.
    De la autoridad presidencial

    De la autoridad presidencial

    4.
    Nueva izquierda y sociedad civil: contaminación cruzada

    Nueva izquierda y sociedad civil: contaminación cruzada

    5.
    Derecho nacional arrodillado

    Derecho nacional arrodillado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales en Biobío: piden evacuar sectores de Penco y Concepción

    Incendios forestales en Biobío: piden evacuar sectores de Penco y Concepción

    Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM

    Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM

    Incendios forestales en el Ñuble: piden evacuar sectores de diversas comunas

    Incendios forestales en el Ñuble: piden evacuar sectores de diversas comunas

    Incendios forestales en Biobío: piden evacuar sectores de Penco y Concepción
    Chile

    Incendios forestales en Biobío: piden evacuar sectores de Penco y Concepción

    Condenan a cuatro imputados por robo con homicidio de agricultores en Malloa registrado en 2024

    Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM

    Mi Buffett
    Negocios

    Mi Buffett

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Betis logra un triunfo clave ante Villarreal que lo acerca un poco más al sueño de la Champions League
    El Deportivo

    Betis logra un triunfo clave ante Villarreal que lo acerca un poco más al sueño de la Champions League

    Continúa en racha: Ben Brereton asiste el gol de la victoria del Derby County en el Championship

    Arranca el Abierto de Australia: Alcaraz y Sinner lideran el cuadro mientras Tabilo y Garin preparan su estreno

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Desde el respeto
    Cultura y entretención

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Chiloé, la isla que no cedía: a 200 años del último acto de la independencia

    Líderes europeos critican anuncio de Trump de imposición de aranceles hasta la adquisición de Groenlandia
    Mundo

    Líderes europeos critican anuncio de Trump de imposición de aranceles hasta la adquisición de Groenlandia

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla

    Desaparece avión con 11 personas a bordo en Indonesia: activan operativo de búsqueda

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”
    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida