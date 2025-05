Cuál es la verdadera pregunta

Es fácil, con el beneficio de conocer el pasado, hacer hipótesis sobre lo que era y no era evitable en 1973. Y creo que lo justo es ponerse en la situación del mundo en ese entonces, y en las personas que estaban a cargo del Chile de esa época. Si no se toma aquello en cuenta, esas hipótesis son de dudoso valor. Porque, en primer lugar, lo que ocurrió, ocurrió, y esas realidades son innegables e inmodificables. Tampoco lo estoy justificando; solo estoy haciendo historia.

En esa época, el mundo estaba dividido en dos bloques (China no era el poder que vemos hoy). Estaba la URSS (la Unión Soviética) y sus satélites: el Pacto de Varsovia. Y los EE.UU. y sus aliados de la OTAN. La economía planificada centralmente, y las economías de mercado. Y Cuba, enquistado a 100 millas de Miami, parte del bloque soviético. Estaba el Muro de Berlín en medio de Europa, y mataban a quienes osaban cruzarlo. Habían asesinado a Kennedy (hasta ahora la mejor hipótesis es que Oswald jugaba por la URSS). Había ocurrido recientemente la crisis de los misiles, que por poco pudo haber sido una calamidad nuclear irreversible. Estaba la fallida invasión a Cuba de Bahía Cochinos. La guerra de Vietnam estaba siendo perdida por los EE.UU. y sus aliados asiáticos. Los EE.UU. azuzaban golpes militares no solo en Vietnam (el asesinato del Presidente Diem), sino también en Laos (Vatthana) y luego de Cambodia (Sihanouk). Para no contar los de Centroamérica.

Cuba y los partidos latinoamericanos aliados a la URSS formaron la OLAS, para crear en América “no uno, sino dos, muchos Vietnam” (Salvador Allende dixit). Hubo una primavera democrática en Checoslovaquia aplastada por los tanques del Pacto de Varsovia. En Chile, la UP apoyaba abiertamente a la URSS. El PS, el PC, el MIR, el MAPU y hasta el Partido Radical, tenían orgánicas armadas (rascas todas, como se demostró después). Y un discurso público que no dejaba dudas a qué bloque mundial eran fieles. Hasta arábamos la tierra con tractores rumanos, y a falta de pollos, comíamos chancho chino enlatado. Los EE.UU., con Nixon y Kissinger no dudaron un minuto en ver a la Unidad Popular como una amenaza insoportable. Y los líderes de la URSS fascinados de tener un régimen favorable en la mitad del imperio enemigo.

Pero no solo eso: quienes estaban a cargo de Chile (sus líderes políticos de derecha y de izquierda) estaban alineados según los bloques del mundo. Eran peones de una guerra cultural y política sin tregua entre los EE.UU. y la URSS. Y su retórica era de guerra. Sí se trató de llegar a acuerdos (incluso en medio de la polarización mundial), como lo demuestran las memorias del expresidente Aylwin, del cardenal Silva, y la historiografía de Salvador Allende. Pero “esos hombres” no lo lograron. Y pensar hipotéticamente que un acuerdo era posible en el 73 podría haber sido cierto en otra época del mundo y con otros hombres al mando.

No lo justifico; solo trato de mostrar la realidad. ¿Era inevitable la Santa Inquisición en la España del siglo XVI? Posiblemente, pero no después de la conquista de Granada, de las guerras religiosas europeas, y de los intereses imperiales de Carlos V; del Concilio de Trento, de Lutero y compañía. Decir si el golpe fue o no evitable es un ejercicio intelectual sin sentido, porque ocurrió. Y juzgado a más de medio siglo, y con todos sus protagonistas muertos, es un juego mental inútil. La verdadera pregunta es cómo hacemos para que no se repita nunca más. Y esa pregunta, en un mundo que lo vemos cada vez más polarizado, no es un ejercicio mental inútil.

Por César Barros, economista