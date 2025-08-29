SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

Debate por nueva ruta a Farellones

En la medida que exista una infraestructura que permita aprovechar masivamente la cordillera a lo largo de todo el año se generaría un potente polo turístico, lo que justificaría plenamente invertir recursos para mejorar los accesos.

Por 
Editorial La Tercera

El reciente fin de semana volvió a quedar en evidencia la insuficiente infraestructura vial para acceder a los principales centros de ski de la Región Metropolitana (RM). Producto de una masiva afluencia de público, los tiempos para el descenso en algunos casos superaron las 10 horas, lo que generó la indignación de los usuarios. Ante ello, las autoridades comunales de la Municipalidad de Lo Barnechea nuevamente emplazaron al Ministerio de Obras Públicas por su responsabilidad en lo que debe ser la mantención y sobre todo el mejoramiento de la referida ruta, como asimismo a que se reactiven proyectos como el de un teleférico que podría facilitar el acceso desde el río Molina, disminuyendo la congestión del camino.

No cabe duda de que el Estado debe hacerse cargo de un sinnúmero de necesidades sociales en el país, entre ellas los requerimientos por el desarrollo de infraestructura, sobre todo en zonas remotas del país o en localidades que viven en mayor pobreza. En este contexto, destinar recursos para ampliar las capacidades del camino a Farellones seguramente aparecería como algo impopular, pues se vería como un beneficio para un segmento muy reducido, sobre todo para personas de alto patrimonio, en particular aquellas que cuentan con refugio en estos centros.

El problema de los centros de ski en la RM es que en general no cuentan con la infraestructura suficiente y adecuada para recibir a las personas que solo van por el día, lo que sumado a los problemas de conectividad terminan por darles una apariencia elitista, lo que naturalmente complica el debate por nuevos recursos para mejorar su conectividad. Para que un nuevo camino a Farellones aparezca justificado es fundamental romper con esta lógica de elitismo y pensar en el desarrollo de proyectos que puedan ser disfrutados por un amplio número de chilenos, porque de esa forma una nueva ruta se vería como un beneficio tangible para toda la sociedad.

La viabilidad económica de la ruta depende en primer término de que las instalaciones cuenten con las condiciones adecuadas para recibir sobre todo a visitantes de corta estadía, para lo cual se requiere que los propietarios de las actuales instalaciones vean las ventajas y oportunidades que ello permitiría. Pero es indispensable dar un paso más, que pasa por un cambio de visión en la forma de concebir nuestras montañas, pues a lo que finalmente se debería apuntar es al desarrollo de un enorme polo que congregue masivamente a la población durante todo el año, y no solo a esquiar. En la medida que exista una infraestructura que permita aprovechar la cordillera tanto en invierno como en verano se generaría un potentísimo efecto en el turismo, considerando que no son demasiados los lugares en el país que se pueden dar el lujo de recibir turistas en toda época, lo que entonces justificaría plenamente invertir recursos para mejorar los accesos.

Hay un enorme desafío por delante, que debe congregar tanto al sector público como privado. En el intertanto, mientras no exista infraestructura adicional es fundamental que esta ruta sea adecuadamente gestionada en cuanto a los horarios de subida y bajada, intervenciones que permitan brindar mayores niveles de seguridad y evitar situaciones caóticas que desde luego dan una muy mala imagen a nuestro turismo.

Más sobre:FarellonesPolo turísticoTurismo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gremio minero dispara contra política de litio y pide cambios para aumentar producción de la pequeña minería

Asesor económico de Jara dice que impuesto a las empresas no es alto y que “la plata” la pone el sector privado

Ipsa se alista a cerrar agosto en máximo histórico y ya mira los 10.000 puntos en medio de las elecciones presidenciales

CFA enciende luz roja: advierte que Hacienda incumplirá otra vez meta fiscal y pide medidas adicionales para reducir el gasto

“Es una declaración desgraciada”: Gobernador Mundaca lamenta dichos de ministro Montes y califica reconstrucción como un “fracaso”

Sube tensión oficialista: FRVS acude a Contraloría por supuestas presiones indebidas del gobierno contra sus candidatos

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

3.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

4.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

“Es una declaración desgraciada”: Gobernador Mundaca lamenta dichos de ministro Montes y califica reconstrucción como un “fracaso”
Chile

“Es una declaración desgraciada”: Gobernador Mundaca lamenta dichos de ministro Montes y califica reconstrucción como un “fracaso”

Sube tensión oficialista: FRVS acude a Contraloría por supuestas presiones indebidas del gobierno contra sus candidatos

Jadue amenazado en dos frentes para no ser candidato: querellante oficia al Servel y RN reclama al tribunal electoral

Asesor económico de Jara dice que impuesto a las empresas no es alto y que “la plata” la pone el sector privado
Negocios

Asesor económico de Jara dice que impuesto a las empresas no es alto y que “la plata” la pone el sector privado

Ipsa se alista a cerrar agosto en máximo histórico y ya mira los 10.000 puntos en medio de las elecciones presidenciales

CFA enciende luz roja: advierte que Hacienda incumplirá otra vez meta fiscal y pide medidas adicionales para reducir el gasto

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso
Tendencias

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC
El Deportivo

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC

“Tras la marcha de su estrella”: la drástica decisión de Norwich con productos de Marcelino Núñez por irse al archirrival

La autocrítica de Daniel Garnero en la UC: “Todavía nos queda para ver el ideal; nos va a llevar un poco de tiempo”

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Cultura y entretención

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”
Mundo

Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”

La Casa Blanca afirma que a Trump “no le sorprende” el bombardeo ruso sobre Kiev y pide gestos a “las dos partes”

“Alligator Alcatraz”, la cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes prevé cerrar en cuestión de días

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”