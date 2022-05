SEÑOR DIRECTOR:

Concuerdo con Daniel Matamala: existe la industria del miedo (en ambos lados del espectro político). Lo que debemos hacer es desentendernos de los ultras y debatir con racionalidad.

En mi opinión, el Apruebo no trae la catástrofe, pero me parece que el texto propuesto por la CC es deficiente, no promueve adecuadamente el crecimiento económico (necesario para ejecutar la Constitución). Al respecto, sería interesante conocer una opinión más detallada del columnista.

Gabriel Guiloff