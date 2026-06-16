SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump y Zelenski mantienen una reunión en el marco de la cumbre del G7 en Francia

    “Siempre es importante coordinar posiciones”, ha dicho Zelenski en un breve mensaje en redes sociales junto a las fotografías.

    Por 
    Europa Press
    Foto: @ZelenskyyUa

    Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, respectivamente, han mantenido este martes una reunión en el marco de la cumbre del G7 que se celebra en Francia, según unas fotografías publicadas por el mandatario ucraniano, sin que hasta ahora hayan trascendido detalles sobre el encuentro.

    “Siempre es importante coordinar posiciones”, ha dicho Zelenski en un breve mensaje en redes sociales junto a las fotografías, en las que se le ve hablando con Trump en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa ucraniano, Rustem Umerov.

    El propio Trump ha señalado este martes que Rusia debe acordar el fin de la guerra en Ucrania, aduciendo que tanto el Ejército ruso como el ucraniano registran muchas bajas cada mes, al tiempo que ha asegurado que centrará el foco en la situación tras lograr el acuerdo con Irán para cesar las hostilidades que lanzó el pasado 28 de febrero junto a Israel.

    Por su parte, Zelenski desveló recientemente que propuso a sus socios que invitaran a la cumbre del G7 -que tiene lugar en Évian, a orillas del lago Lemán- al presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechando la presencia de todas las partes interesadas en participar en un eventual negociación.

    Más sobre:Donald TrumpUcraniaEstados UnidosVolodimir Zelenski

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estamos hablando de un grupo muy organizado”: fiscal Campos no descarta trata de personas en caso de niños haitianos

    La respuesta de Grau a la AC: apunta que se basa en “un escenario fiscal catastrofista” y que “carece de todo sustento jurídico”

    Estados Unidos asegura haber entregado más de 300 “criminales” a México bajo la Administración Trump

    Trump recibirá a mediados de julio en la Casa Blanca al nuevo primer ministro de Irak

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    SHOA descarta probabilidad de tsunami tras sismo 5.0 en el Pacífico próximo a isla Robinson Crusoe

    SHOA descarta probabilidad de tsunami tras sismo 5.0 en el Pacífico próximo a isla Robinson Crusoe

    Temblor hoy, martes 16 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 16 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    SHOA descarta probabilidad de tsunami tras sismo 5.0 en el Pacífico próximo a isla Robinson Crusoe
    Chile

    SHOA descarta probabilidad de tsunami tras sismo 5.0 en el Pacífico próximo a isla Robinson Crusoe

    “Estamos hablando de un grupo muy organizado”: fiscal Campos no descarta trata de personas en caso de niños haitianos

    La respuesta de Grau a la AC: apunta que se basa en “un escenario fiscal catastrofista” y que “carece de todo sustento jurídico”

    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma
    Negocios

    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    Gobierno financiará sala cuna con 0,3% de la actual cotización del seguro de cesantía y evita alza de costos laborales

    CPC por indicaciones a sala cuna: “Para el sector privado era muy importante no seguir encareciendo la contratación”

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic
    El Deportivo

    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

    De los peores equipos del siglo a campeón de la NBA: cómo los Knicks se reconstruyeron para cortar una sequía de 53 años

    El Rey impone la jineta: por qué Arturo Vidal no quiere refuerzos para Colo Colo

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    “Tengo miedo de no morir”: Borges en sus días finales en la última entrevista que le dio a un medio chileno
    Cultura y entretención

    “Tengo miedo de no morir”: Borges en sus días finales en la última entrevista que le dio a un medio chileno

    El día en que Pablo Neruda se hizo el dormido para evitar ser detenido por Carabineros

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

    Estados Unidos asegura haber entregado más de 300 “criminales” a México bajo la Administración Trump
    Mundo

    Estados Unidos asegura haber entregado más de 300 “criminales” a México bajo la Administración Trump

    Trump y Zelenski mantienen una reunión en el marco de la cumbre del G7 en Francia

    Trump recibirá a mediados de julio en la Casa Blanca al nuevo primer ministro de Irak

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar