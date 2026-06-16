SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    De los peores equipos del siglo a campeón de la NBA: cómo los Knicks se reconstruyeron para cortar una sequía de 53 años

    Registros paupérrimos, ausencia de estrellas y temporadas para el olvido. Todo eso caracterizaba al equipo de la Gran Manzana. Sin embargo, en los últimos años, renacieron de la mano de figuras como Jalen Brunson y Karl Anthony Towns. El pasado sábado, tocaron la gloria por primera vez desde 1973.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    New York Knicks volvió a ser campeón de la NBA tras 53 años.

    La NBA tiene un nuevo monarca. Y no es uno muy usual, ya que su nombre no se grababa en el trofeo Larry O’Brien desde hace más de medio siglo. En el quinto juego de las Finales, los New York Knicks derrotaron por 94-90 a San Antonio Spurs y se proclamaron por primera vez desde la temporada 1972-1973, cortando una larga sequía de 53 años sin títulos.

    La franquicia de la Gran Manzana volvió a estar en la cúspide de la mejor liga de básquetbol a nivel mundial. Sin embargo, el trayecto hasta el sitial de privilegio no fue de la noche a la mañana. Más bien, los neoyorquinos vivieron de los momentos más oscuros de su historia durante las últimas décadas y, a día de hoy, recién pueden celebrar después de una extensa espera.

    La radiografía del fracaso: dos décadas en el fango

    Para sostener que fueron uno de los peores equipos del siglo, basta con mirar los fríos datos de su miseria. Durante las primeras dos décadas del siglo XXI, los Knicks fueron sinónimo de disfunción absoluta. En todo el siglo, apenas habían logrado clasificar a diez temporadas de playoffs y, antes de este campeonato de 2026, registraban la paupérrima cifra de solo cinco triunfos en postemporada.

    En 13 campañas distintas ni siquiera alcanzaron las 35 victorias, arrastrando récords absurdos como el periodo entre 2002 y 2010, donde jamás pudieron superar la barrera de los 40 triunfos en un año. Si bien existió un breve repunte competitivo en la era de Carmelo Anthony, el ocaso tras su partida fue aún peor. Los registros volvieron a desplomarse, tocando fondo en los años 2015 y 2019 con apenas 17 victorias por temporada. Esta última marca los situó no solo dentro de lo peor de las décadas recientes, sino como uno de los peores rendimientos en la historia de toda la NBA (Los extintos Charlotte Bobcats siguen siendo los peores de todos los tiempos, con apenas un récord de 7-59).

    New York Knicks tuvo de los peores equipos del siglo XXI.

    La búsqueda de una estrella

    Tras la salida de “Melo”, la franquicia sufrió una alarmante ausencia de estrellas de primera línea. Un escenario sumamente perjudicial para una institución como Nueva York, avaluada como uno de los equipos más millonarios en la historia del deporte mundial y eternamente acostumbrada a atraer todos los flashes de la prensa. El punto de quiebre mediático ocurrió en la agencia libre de 2020, cuando la gerencia intentó convencer a Kevin Durant de asumir el rol de referente absoluto en la Gran Manzana; sin embargo, en un golpe al orgullo neoyorquino, el alero prefirió marcharse con los vecinos, los Brooklyn Nets.

    Pero en medio del desierto, hubo alguien que no rechazó el desafío porque vio en los Knicks la oportunidad perfecta para emerger: Jalen Brunson. El base, drafteado originalmente en la segunda ronda por los Dallas Mavericks y que había vivido bajo la gigantesca sombra de Luka Doncic, asumió la responsabilidad de ser el jugador franquicia. A partir de su liderazgo, la gerencia comenzó a edificar un plantel a su alrededor.

    El camino de regreso a la competitividad tuvo estaciones complejas. Post pandemia, los Knicks se reencontraron con los playoffs, pero el base Trae Young, comandando a los Atlanta Hawks, se convirtió en el villano del Madison Square Garden y nubló prematuramente el sueño de una campaña promisoria. Sin embargo, lejos de deprimir al proyecto, ese golpe fue el punto de partida definitivo.

    Las piezas del campeonato y la redención histórica

    Con el paso de los años, las piezas correctas empezaron a encajar. Llegó la garra del escolta Josh Hart, la solvencia defensiva de OG Anunoby desde los Toronto Raptors y el notable desarrollo del pívot Mitchell Robinson en la pintura. Con los cimientos firmes, la dirigencia ejecutó los movimientos bombásticos para transformarse en contendientes legítimos: adquirieron al dominicano Karl-Anthony Towns en un mega traspaso que costó la salida de Julius Randle, y sumaron a Mikal Bridges entregando múltiples rondas del Draft.

    Ahora sí, la maquinaria estaba lista. Si bien en 2025 se quedaron a las puertas de la gloria al caer en las Finales de la Conferencia Este ante los Indiana Pacers, la experiencia pagó sus dividendos en 2026.

    Desde aquel lejano título de 1973, Nueva York solo había rozado la gloria en los años 90 con la aguerrida época de Patrick Ewing, pero Michael Jordan y la implacable dinastía de los Chicago Bulls siempre se encargaron de frenarlos. Esta vez, la historia se escribió distinto. En las Finales de 2026 no hubo nadie capaz de detenerlos, ni siquiera Victor Wembanyama y la imponente patrulla juvenil de los San Antonio Spurs. Tras más de medio siglo de humillaciones y fantasmas, los New York Knicks vuelven a sentarse en el trono del baloncesto mundial.

    Más sobre:NBABásquetbolNew York KnicksPolideportivoJalen BrunsonKarl Anthony Towns

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estamos hablando de un grupo muy organizado”: fiscal Campos no descarta trata de personas en caso de niños haitianos

    La respuesta de Grau a la AC: apunta que se basa en “un escenario fiscal catastrofista” y que “carece de todo sustento jurídico”

    Estados Unidos asegura haber entregado más de 300 “criminales” a México bajo la Administración Trump

    Trump y Zelenski mantienen una reunión en el marco de la cumbre del G7 en Francia

    Trump recibirá a mediados de julio en la Casa Blanca al nuevo primer ministro de Irak

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Lo más leído

    1.
    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

    2.
    El Rey impone la jineta: por qué Arturo Vidal no quiere refuerzos para Colo Colo

    El Rey impone la jineta: por qué Arturo Vidal no quiere refuerzos para Colo Colo

    3.
    Las extremas medidas de la selección de Francia para evitar el calor durante el Mundial 2026

    Las extremas medidas de la selección de Francia para evitar el calor durante el Mundial 2026

    4.
    Polémica en el Mundial: FIFA investiga por presunto gesto racista a árbitro del VAR del duelo de Alemania ante Curazao

    Polémica en el Mundial: FIFA investiga por presunto gesto racista a árbitro del VAR del duelo de Alemania ante Curazao

    5.
    Jugó un Mundial en Chile y buscará detener a Argentina: Luca Zidane, el hijo de Zizou que optó por Argelia en vez de Francia

    Jugó un Mundial en Chile y buscará detener a Argentina: Luca Zidane, el hijo de Zizou que optó por Argelia en vez de Francia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Temblor hoy, martes 16 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 16 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    “Estamos hablando de un grupo muy organizado”: fiscal Campos no descarta trata de personas en caso de niños haitianos
    Chile

    “Estamos hablando de un grupo muy organizado”: fiscal Campos no descarta trata de personas en caso de niños haitianos

    La respuesta de Grau a la AC: apunta que se basa en “un escenario fiscal catastrofista” y que “carece de todo sustento jurídico”

    Temblor hoy, martes 16 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    María José Abud por indicaciones del gobierno a sala la cuna: “La gradualidad propuesta es técnicamente correcta”
    Negocios

    María José Abud por indicaciones del gobierno a sala la cuna: “La gradualidad propuesta es técnicamente correcta”

    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    Gobierno financiará sala cuna con 0,3% de la actual cotización del seguro de cesantía y evita alza de costos laborales

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic
    El Deportivo

    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

    De los peores equipos del siglo a campeón de la NBA: cómo los Knicks se reconstruyeron para cortar una sequía de 53 años

    El Rey impone la jineta: por qué Arturo Vidal no quiere refuerzos para Colo Colo

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    El día en que Pablo Neruda se hizo el dormido para evitar ser detenido por Carabineros
    Cultura y entretención

    El día en que Pablo Neruda se hizo el dormido para evitar ser detenido por Carabineros

    “Tengo miedo de no morir”: Borges en sus días finales en la última entrevista que le dio a un medio chileno

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

    Estados Unidos asegura haber entregado más de 300 “criminales” a México bajo la Administración Trump
    Mundo

    Estados Unidos asegura haber entregado más de 300 “criminales” a México bajo la Administración Trump

    Trump y Zelenski mantienen una reunión en el marco de la cumbre del G7 en Francia

    Trump recibirá a mediados de julio en la Casa Blanca al nuevo primer ministro de Irak

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar