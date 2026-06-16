“Estamos hablando de un grupo muy organizado”: fiscal Campos no descarta trata de personas en caso de niños haitianos

Son más de 200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana que ingresaron a Chile entre enero y abril de 2025, en una serie de vuelos chárter que no contaron con el control adecuado por parte de las autoridades correspondientes.

Esta situación motivó a que la Fiscalía abriera una investigación de oficio, para recabar todos los antecedentes y analizar la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de estos menores de edad, que se habría producido bajo la figura de reunificación nacional.

El fiscal director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, en conversación con radio Duna, no descartó que la cantidad de niños y adolescentes involucrados en el caso aumente conforme se avance en la investigación.

“Puede que incluso aquella cifra que yo señalé sea demasiado conservadora (...) le aseguro que hay una mayor cantidad“, sostuvo.

Donde tampoco hay claridad -de momento- es respecto a cuándo ingresó el primer vuelo de este tipo al país. El fiscal Campos enfatizó en que, el periodo analizado podría “extenderse tanto hacia adelante, es decir, más allá de abril del 2025, como hacia atrás, después o antes de enero del año 2025″.

La situación es grave, así lo definió la Fiscalía e incluso el Presidente José Antonio Kast. Entre los detalles que se conocen está que durante el periodo analizado se efectuaron patrones de ingreso.

“ Pareciera ser una práctica habitual con patrones habituales , ingresos de alto volumen de niños, niñas y adolescentes, un patrón común respecto de los cuales hay una escasez de base de datos, muchos de ellos con una gran cantidad, una decena, respecto a los cuales dependían de un solo adulto responsable”, indicó el fiscal.

En ese escenario, señaló que, al haber una “permanencia en el tiempo de al menos cuatro meses, y considerando el alto volumen de ingresos, por cierto que estamos hablando de un grupo muy organizado ”.

Con ello, aseguró que en las investigaciones no se descarta ninguna figura penal, por lo que se está indagando -además de otras hipótesis- la posibilidad de que haya existido el delito de trata de personas.

¿Dónde están los menores?

Uno de los objetivos de las investigación es precisamente dar con el paradero de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron al país a través de estos vuelos.

El fiscal Campos señaló que de momento no existe claridad sobre la situación de los menores.

“Yo no sé si están ocultos o no, pero es una cantidad mayor a 200, y respecto a lo cual nosotros vamos a indagar y tendremos que determinar su paradero”, sostuvo.