SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Derecho internacional o coartada moral

    Gabriel ZaliasnikPor 
    Gabriel Zaliasnik
    Derecho internacional o coartada moral

    La extracción de Nicolás Maduro desde Venezuela para ser juzgado en Estados Unidos ha generado una reacción reveladora. Quienes por años fueron indolentes ante una dictadura brutal -elecciones robadas, presos políticos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y el uso del país como plataforma del narcotráfico y terrorismo internacional- descubren ahora una súbita pasión por el derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial. No se trata de una defensa genuina de principios, sino de una coartada moral.

    Ningún gobierno -y menos uno ilegítimo que desconoció el principio de autodeterminación de los pueblos al burlar la voluntad popular tras su derrota electoral en 2024- tiene derecho a violar sistemáticamente los derechos humanos de su población. Ningún principio de soberanía puede condenar a sociedades enteras a una dictadura perpetua en nombre de un fracasado derecho internacional. Invocarlo para proteger a Maduro no lo fortalece, sino que lo degrada. El derecho internacional no debe convertirse en un escudo para criminales y dictadores.

    Este dilema no es nuevo. En la década de 1960 el mundo enfrentó una encrucijada similar cuando Israel capturó en Argentina al fugitivo criminal nazi Adolf Eichmann para juzgarlo en Jerusalén. Entonces, el sistema internacional tampoco ofrecía soluciones eficaces ya que los crímenes no eran imprescriptibles, lo que permitió, por ejemplo, que el criminal nazi Walter Rauff muriera impune en Chile.

    Hannah Arendt, en “Eichmann en Jerusalén”, advirtió con lucidez el riesgo moral de esa indiferencia colectiva. En el epílogo escribió: “Donde todos son culpables, nadie lo es”. Cuando la comunidad internacional se refugia en formalismos para eludir su responsabilidad, la consecuencia no es más derecho, sino más impunidad.

    Hoy la situación es análoga. Los organismos internacionales han sido corroídos desde dentro, capturados por Estados que desprecian los principios que dicen defender y por una burocracia que ha perdido legitimidad, generando un estado de anomia internacional.

    Es cierto que cuando se abandonan las reglas, la fuerza tiende a imponerse. Sin embargo, las reglas fueron primero despreciadas por quienes hoy las invocan selectivamente. Se reprocha a EE.UU. una acción excepcional, mientras se omite la responsabilidad de quienes toleraron o respaldaron 26 años de dictadura en Venezuela. Son los mismos que guardan cómplice silencio en estos días frente a la sangrienta represión a las multitudinarias manifestaciones populares contra el régimen islámico de Irán. Es más, la hipocresía alcanza niveles grotescos al ver que quienes claman por la soberanía venezolana también guardaron silencio en el secuestro y asesinato en suelo chileno del teniente Ronald Ojeda.

    Lo que está en juego no es la primacía abstracta del derecho internacional ni la integridad territorial de una dictadura criminal, sino que los derechos y autodeterminación del pueblo venezolano. Todo lo demás es retórica vacía.

    Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal Facultad de Derecho Universidad de Chile

    Más sobre:Nicolás Maduroderecho internacionalEE.UU.

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estado de conmoción en Venezuela ordena captura de personas que apoyen la operación de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro

    Tribunal de París condena a diez personas por difamar a Brigitte Macron afirmando que es una mujer transgénero

    Gobierno ingresa al Congreso reforma constitucional que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad

    “Es necesario dar señales de respeto”: Bancada PPD apunta contra ausencia del PC y FA en proclamación oficial de Kast

    Constanza Martínez descarta que inasistencia del FA a proclamación de Kast en el Tricel responda a un “punto político” como el del PC

    Casi la mitad de los subsidios a la tasa para la compra de viviendas nuevas ya ha sido asignado

    Lo más leído

    1.
    Con el pie derecho

    Con el pie derecho

    2.
    No se caía a pedazos, pero...

    No se caía a pedazos, pero...

    3.
    El patio trasero

    El patio trasero

    4.
    La acusación constitucional como atajo político

    La acusación constitucional como atajo político

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Gobierno ingresa al Congreso reforma constitucional que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad
    Chile

    Gobierno ingresa al Congreso reforma constitucional que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad

    “Es necesario dar señales de respeto”: Bancada PPD apunta contra ausencia del PC y FA en proclamación oficial de Kast

    Constanza Martínez descarta que inasistencia del FA a proclamación de Kast en el Tricel responda a un “punto político” como el del PC

    Casi la mitad de los subsidios a la tasa para la compra de viviendas nuevas ya ha sido asignado
    Negocios

    Casi la mitad de los subsidios a la tasa para la compra de viviendas nuevas ya ha sido asignado

    Cobre vuelve a anotar un máximo histórico en medio de temores por escasez y caída de Maduro

    Fondos de pensiones registraron su mejor desempeño en seis años en 2025 liderados por el A

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    La grave lesión del defensa croata Josko Gvardiol que remece al Manchester City de Pep Guardiola
    El Deportivo

    La grave lesión del defensa croata Josko Gvardiol que remece al Manchester City de Pep Guardiola

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    ¿Viene Novak Djokovic? Serbia entrega la nómina para enfrentar a Chile en la Copa Davis

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón
    Cultura y entretención

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    Fundación CorpArtes presenta nueva temporada de la compañía La Llave Maestra

    Ángelo Pierattini avanza en su recuperación y suspende gira nacional

    Estado de conmoción en Venezuela ordena captura de personas que apoyen la operación de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro
    Mundo

    Estado de conmoción en Venezuela ordena captura de personas que apoyen la operación de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro

    Tribunal de París condena a diez personas por difamar a Brigitte Macron afirmando que es una mujer transgénero

    “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes”: Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso