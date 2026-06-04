CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Disciplina fiscal

    Rolf LüdersPor 
    Rolf Lüders
    31 Marzo 2026 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

    La presentación de la Ley de Reconstrucción Nacional al Parlamento ha abierto el debate sobre el nivel de endeudamiento del Fisco. El gobierno está proponiendo una serie de medidas que -incluso antes del aparente error en la estimación del coeficiente deuda fiscal a PIB realizada por el gobierno anterior- mantendrían un déficit fiscal más allá de los próximos cuatro años.

    La pregunta que corresponde hacer es si es deseable endeudar (más) al Fisco. En particular, ¿es racional colocarle -como existe en la actualidad- un límite a ese endeudamiento? En principio se puede argumentar que una regla que autorice al gobierno a emprender sin límite todo proyecto socialmente rentable maximizaría el bienestar nacional. El problema evidente está en la enorme dificultad de medición de ese beneficio. Por el otro lado, tampoco parece deseable permitir que los gobiernos se endeuden sin restricción alguna, dado que los beneficios políticos derivados del mayor gasto presente los pagan las futuras generaciones.

    En la actualidad hay un acuerdo prácticamente universal de que la disciplina fiscal es una condición necesaria para lograr una alta tasa de crecimiento del PIB. Y la historia económica de Chile pareciera avalarlo, independiente del nivel y de la tasa de crecimiento del gasto fiscal. En particular, hay dos episodios -uno en el siglo XIX (de un nivel de gasto fiscal relativamente parejo e inferior al 10 por ciento del PIB) y otro en los años 1990 (de un nivel de gasto alcanzando un 30 por ciento del PIB)- en que Chile tuvo importantes superávits fiscales coincidentes con altas tasas de crecimiento económico.

    Pues bien, es más fácil tener disciplina fiscal en presencia de una regla fiscal bien diseñada, tal como lo es tener disciplina monetaria en presencia de una buena regla correspondiente. Chile tiene ambas reglas, pero la aplicación de aquella monetaria ha sido exitosa, en cambio la regla fiscal lo ha sido mucho menos. En efecto, desde la crisis de 2008-2009 que el país ha sufrido de saldos fiscales estructurales negativos.

    La principal diferencia entre el éxito de la aplicación de la regla monetaria y el relativo fracaso de aquella de la regla fiscal está en la institucionalidad. El Banco Central de Chile es independiente y tiene carácter ejecutivo. Su autonomía le permite tomar las medidas de política monetaria que estima necesarias para cumplir con su objetivo estabilizador de precios. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en cambio, sólo puede contribuir al manejo responsable de la política fiscal con su opinión, que es importante y es escuchada, pero no tiene poder resolutivo. El desafío consiste entonces en modificar las atribuciones del CFA para inducir a los gobiernos a seguir, con mucha más fuerza que en el presente, las recomendaciones de dicho Consejo.

    Por Rolf Lüders, economista

    Más sobre:Proyecto de ReconstrucciónRegla fiscalAtribuciones del CFA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SAG confirma primer caso silvestre de influenza aviar en la Región de Atacama

    EE.UU. emite sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

    Enrique Ostalé es el nuevo presidente del directorio de Softys del grupo Matte

    AZA y mercado del acero: “Es fundamental una competencia justa y en igualdad de condiciones”

    Tribunal declara admisible querella por fraude al fisco de la Municipalidad de Santiago contra la exalcaldesa Irací Hassler

    Kast asiste a encuentro con alcaldes e intenta contener críticas de municipios por contribuciones

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SAG confirma primer caso silvestre de influenza aviar en la Región de Atacama
    Chile

    SAG confirma primer caso silvestre de influenza aviar en la Región de Atacama

    Tribunal declara admisible querella por fraude al fisco de la Municipalidad de Santiago contra la exalcaldesa Irací Hassler

    Kast asiste a encuentro con alcaldes e intenta contener críticas de municipios por contribuciones

    Enrique Ostalé es el nuevo presidente del directorio de Softys del grupo Matte
    Negocios

    Enrique Ostalé es el nuevo presidente del directorio de Softys del grupo Matte

    AZA y mercado del acero: “Es fundamental una competencia justa y en igualdad de condiciones”

    Hacienda estudia enviar un proyecto para agilizar el levantamiento del secreto bancario vía judicial

    Paleontólogos chilenos confirman que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo: esto dice su estudio
    Tendencias

    Paleontólogos chilenos confirman que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo: esto dice su estudio

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Los favoritos se llenan de dudas: Francia y España lo pasan mal a solo días del inicio del Mundial 2026
    El Deportivo

    Los favoritos se llenan de dudas: Francia y España lo pasan mal a solo días del inicio del Mundial 2026

    Francia, Bélgica y España: las opciones para que se realice el amistoso entre la Roja y República Democrática del Congo

    Una nueva era en Anfield: Liverpool anuncia a discípulo de Marcelo Bielsa como su nuevo técnico

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Con revisión de sus clásicos y una canción elegida por el público: cómo llega Pulp a su reencuentro con Chile
    Cultura y entretención

    Con revisión de sus clásicos y una canción elegida por el público: cómo llega Pulp a su reencuentro con Chile

    Solar abrirá el show de Pulp en Chile

    Amparo Noguera y acusación de “encerrona” del ministro Undurraga: “Es una falta de respeto y me parece delirante”

    EE.UU. emite sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel
    Mundo

    EE.UU. emite sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

    De Antonio Rüdiger a Alphonso Davies: las historias de refugio y desplazamiento forzado que han marcado a las estrellas de cara al Mundial 2026

    Estados Unidos ha impedido el paso a 127 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloqueo a puertos iraníes

    186 años de bodas chilenas en fotografías
    Paula

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco