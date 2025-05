Don Carlos: Profesionales

Mucho tiempo ha pasado desde que el restaurante Don Carlos, siempre especializado en carnes, abrió sus puertas en 1986 de la mano del empresario argentino Carlos Sampieri y sus socios. Pasaron también por varios locales hasta llegar a Isidora Goyenechea, donde se mantienen hasta hoy. Y aunque en la actualidad los propietarios del restaurante son otros, en la escena gastronómica santiaguina aún se reconoce el legado de Sampieri, quien fue unos de los responsables de la aparición de un nuevo tipo de parrillas en Santiago, con mejores cortes de carne y mucho cuidado a la hora de cocinar y servir el producto. De alguna manera, por primera vez se comenzaba a mirar hacia el otro lado de la cordillera a la hora de vender carnes a la parrilla en la capital.

Me refiero a todo lo anterior porque hace algunas semanas me tocó andar por Avenida El Bosque más o menos a la hora de almuerzo, por lo que decidí pasar a comer algo rápido a Don Carlos, que hace -por lo bajo- un par de años no visitaba. A pesar que ya eran casi las tres de la tarde lo cierto es que había mucha gente en el local, pero de todas maneras pude ubicarme en una mesa en su terraza exterior cubierta.

Luego de darle una mirada a la carta pedí las empanadas de carne ($6.900) y una copa de Pinot Noir Casa Marín ($7.300), la que llegó casi inmediatamente a la mesa junto con algo de pan y un rico pebre. Poco después llegaron las empanadas, dos, que en este caso eran fritas y con una masa bien dorada. Sin embargo en su interior estaban muy jugosas y llevaban además de carne picada, cebolla, huevo duro, aceituna más un toque de comino y algo muy suave de picante. De verdad, una muy buena empanada, como para comer media docena.

Pero como esto se trata de un trabajo serio, mejor seguimos y pedimos un Ojo de Bife ($22.300) y una Ensalada Verde ($7.900), la que el garzón ofreció aliñar y lo hizo tal cual se le indicó. Algo parecido pasó cuando llegó la carne, que se pidió “bien jugosa” y así tal cual estaba, con un lindo dorado exterior pero con un centro rojo y -lo mejor- tierna, sabrosa y por supuesto jugosa. No era un trozo tan grande pero la verdad es que se disfrutó cada bocado, casi como mantequilla en la boca. Pura rica suavidad.

No había más tiempo ni más fondos para seguir, así que cerramos el almuerzo y pedimos la cuenta. Es cierto, los precios no son para ir todos los días a Don Carlos, pero vale la pena hacerlo de tanto en tanto o derechamente “cuando se pueda”. Mención aparte para los garzones de este lugar. Tipos con experiencia que saben hacer su trabajo, pero sin caer en una actitud servil. Es decir, profesionales.

CONSUMO TOTAL: $44.400

DIRECCIÓN: Isidora Goyenechea 2895, teléfono 948500864, Las Condes.

HORARIO: Lunes a sábado 12:30 a 23:30 hrs. Domingo 12:30 a 17 hrs.

ESTACIONAMIENTO: Subterráneo (pagado) por Isidora.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.