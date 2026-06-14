Restauración y redención

En una de sus más perspicaces definiciones de los últimos años, el exministro Enrique Correa dijo que el presidente José Antonio Kast es un restaurador y un redentor. Lo último no es más importante que lo primero, pero es lo más llamativo y obliga a mirar al gobierno por el reverso, por lo que sin estar expresado resulta suficientemente nítido después de tres meses de gestión.

“Si los hombres fueran ángeles” escribió Madison en el papel Nº 51 de El Federalista, “no se requeriría ningún gobierno”. Pero no son ángeles, y para enfrentar esa realidad es preciso hacer dos cosas: establecer un gobierno para “que la comunidad humana no se hunda en un caos asesino”, como imaginaba el pesimista Schopenhauer; y luego equilibrar el poder del gobierno con otras instituciones que tengan también parte del poder y vigilen el uso que el gobierno hace del suyo. La elaboración más completa de este juego de equilibrios está, por cierto, en la Constitución de Estados Unidos. Y esa tradición de vigilancia + castigo extiende su largo brazo hasta las acusaciones constitucionales en contra de altos funcionarios del Ejecutivo.

Kast cree en la existencia del mal. No es como Boric, que traslada los desarreglos del mundo a las condiciones materiales, siguiendo el cursillo de marxismo. El mal existe, diría Kast, y se traslada con facilidad desde los individuos a las pautas culturales, como ha sugerido el ministro Jorge Quiroz. El mal es la violencia, desde luego, pero también las “incivilidades”, que disuelven el consenso de las costumbres y las maneras.

Estamos en esto. La dupla Bachelet-Boric creía que la forma de combatir los desarreglos del mundo era transformar al Leviatán policial en un Leviatán económico: en vez de Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos, reforzado con reformas casi anuales para morder más y más. Esto se hizo a lo largo de más de 30 años -incluyendo los malditos años de la Concertación-, aunque no todos los que participaron en ese período pensaban en llegar al 45% del PIB en deuda. El 45% es la expresión del Leviatán llevado a un cierto paroxismo, pero no únicamente ideológico, sino también como parte del entusiasmo de disponer del poder.

Kast se mueve en las antípodas. Todo lo anterior es lo que está mal. Hay que restaurar el orden previo, esos años de la transición -mediados de los 80 al 2010- donde se amplió todo, el PIB, el trabajo, la inversión, el consumo, y las reglas mantuvieron su presión sobre los que se salían de la fila. Recuperar, renovar, restituir, rehabilitar, refaccionar. Quien quisiera darse la molestia, podría aplicar cada uno de estos sinónimos a los proyectos incluidos en la megarreforma de Quiroz. Todo eso es la restauración.

En una categoría diferente se sitúa el “pecado social”, otra gran ensaladera donde se juntan la desigualdad, la falta de oportunidades, la pobreza, con la “guerra” de los delincuentes contra los ciudadanos, el crimen organizado, las trampas con el CAE, las licencias truchas y todas las inconductas que, en la manera de ver del kastismo (suponiendo que esto exista), fueron alentadas pasivamente por Boric y Bachelet; lo que Georges Bataille llamaba “el mal pasional”.

El mundo de Kast no queda conforme con la llamada “doctrina social de la Iglesia”, que no fue capaz de contener la deriva hacia el marxismo en los años 60. Quisiera una doctrina depurada de esos errores; quizás se empieza a sentir más cómodo con el Papa León XIV, en el que sí son visibles los rasgos de la redención. Un Papa que quiere responder a la pregunta principal de la teodicea -cómo es posible Dios en un mundo con tanto mal- está en el camino de la redención. Liberar, salvar, eximir, todo

eso es redimir. La traducción política de esas ideas se encuentra en el primer mensaje presidencial, donde Kast usó a lo menos dos veces la expresión “la vida honesta”, que significa vivir con rectitud, repudiar las trampas, respetar las normas y reconocer la presencia de Dios.

A partir de estas líneas, Kast cree tener una respuesta para la desesperanza y el pesimismo; la suya es una respuesta al nihilismo, la negación de todos los principios, el rechazo de toda concordia con el mundo, la celebración de la muerte de Dios. Un proyecto así no tiene metas, sino misiones; no tiene plazos, sino horizontes; y no se deja alterar por las encuestas, aunque el presidente, que también es un político, sepa que tampoco se puede gobernar con el viento siempre en contra. Hasta aquí, la verdad es que lo ha tenido a favor, incluso con una retrotraída oposición que no comprende lo que ve. La principal cuenta a la nación es la idea de que el gobierno marcará “un antes y un después”, un lugar común, sí, una frase hecha, pero quizás también la descripción de un anhelo, el momento en que la vida pública de Chile mejora, sana, se libera, se salva. Se redime.

El límite de este proyecto es el riesgo de que los feligreses -o los votantes- le vean el truco al redentor. El principal muro de contención de José Antonio Kast es el aspecto enigmático que lo rodea, la opacidad de su fe, el misterio de su confianza en sí mismo.