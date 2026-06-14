SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Restauración y redención

    Ascanio CavalloPor 
    Ascanio Cavallo
    Dedvi Missene

    En una de sus más perspicaces definiciones de los últimos años, el exministro Enrique Correa dijo que el presidente José Antonio Kast es un restaurador y un redentor. Lo último no es más importante que lo primero, pero es lo más llamativo y obliga a mirar al gobierno por el reverso, por lo que sin estar expresado resulta suficientemente nítido después de tres meses de gestión.

    “Si los hombres fueran ángeles” escribió Madison en el papel Nº 51 de El Federalista, “no se requeriría ningún gobierno”. Pero no son ángeles, y para enfrentar esa realidad es preciso hacer dos cosas: establecer un gobierno para “que la comunidad humana no se hunda en un caos asesino”, como imaginaba el pesimista Schopenhauer; y luego equilibrar el poder del gobierno con otras instituciones que tengan también parte del poder y vigilen el uso que el gobierno hace del suyo. La elaboración más completa de este juego de equilibrios está, por cierto, en la Constitución de Estados Unidos. Y esa tradición de vigilancia + castigo extiende su largo brazo hasta las acusaciones constitucionales en contra de altos funcionarios del Ejecutivo.

    Kast cree en la existencia del mal. No es como Boric, que traslada los desarreglos del mundo a las condiciones materiales, siguiendo el cursillo de marxismo. El mal existe, diría Kast, y se traslada con facilidad desde los individuos a las pautas culturales, como ha sugerido el ministro Jorge Quiroz. El mal es la violencia, desde luego, pero también las “incivilidades”, que disuelven el consenso de las costumbres y las maneras.

    Estamos en esto. La dupla Bachelet-Boric creía que la forma de combatir los desarreglos del mundo era transformar al Leviatán policial en un Leviatán económico: en vez de Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos, reforzado con reformas casi anuales para morder más y más. Esto se hizo a lo largo de más de 30 años -incluyendo los malditos años de la Concertación-, aunque no todos los que participaron en ese período pensaban en llegar al 45% del PIB en deuda. El 45% es la expresión del Leviatán llevado a un cierto paroxismo, pero no únicamente ideológico, sino también como parte del entusiasmo de disponer del poder.

    Kast se mueve en las antípodas. Todo lo anterior es lo que está mal. Hay que restaurar el orden previo, esos años de la transición -mediados de los 80 al 2010- donde se amplió todo, el PIB, el trabajo, la inversión, el consumo, y las reglas mantuvieron su presión sobre los que se salían de la fila. Recuperar, renovar, restituir, rehabilitar, refaccionar. Quien quisiera darse la molestia, podría aplicar cada uno de estos sinónimos a los proyectos incluidos en la megarreforma de Quiroz. Todo eso es la restauración.

    En una categoría diferente se sitúa el “pecado social”, otra gran ensaladera donde se juntan la desigualdad, la falta de oportunidades, la pobreza, con la “guerra” de los delincuentes contra los ciudadanos, el crimen organizado, las trampas con el CAE, las licencias truchas y todas las inconductas que, en la manera de ver del kastismo (suponiendo que esto exista), fueron alentadas pasivamente por Boric y Bachelet; lo que Georges Bataille llamaba “el mal pasional”.

    El mundo de Kast no queda conforme con la llamada “doctrina social de la Iglesia”, que no fue capaz de contener la deriva hacia el marxismo en los años 60. Quisiera una doctrina depurada de esos errores; quizás se empieza a sentir más cómodo con el Papa León XIV, en el que sí son visibles los rasgos de la redención. Un Papa que quiere responder a la pregunta principal de la teodicea -cómo es posible Dios en un mundo con tanto mal- está en el camino de la redención. Liberar, salvar, eximir, todo

    eso es redimir. La traducción política de esas ideas se encuentra en el primer mensaje presidencial, donde Kast usó a lo menos dos veces la expresión “la vida honesta”, que significa vivir con rectitud, repudiar las trampas, respetar las normas y reconocer la presencia de Dios.

    A partir de estas líneas, Kast cree tener una respuesta para la desesperanza y el pesimismo; la suya es una respuesta al nihilismo, la negación de todos los principios, el rechazo de toda concordia con el mundo, la celebración de la muerte de Dios. Un proyecto así no tiene metas, sino misiones; no tiene plazos, sino horizontes; y no se deja alterar por las encuestas, aunque el presidente, que también es un político, sepa que tampoco se puede gobernar con el viento siempre en contra. Hasta aquí, la verdad es que lo ha tenido a favor, incluso con una retrotraída oposición que no comprende lo que ve. La principal cuenta a la nación es la idea de que el gobierno marcará “un antes y un después”, un lugar común, sí, una frase hecha, pero quizás también la descripción de un anhelo, el momento en que la vida pública de Chile mejora, sana, se libera, se salva. Se redime.

    El límite de este proyecto es el riesgo de que los feligreses -o los votantes- le vean el truco al redentor. El principal muro de contención de José Antonio Kast es el aspecto enigmático que lo rodea, la opacidad de su fe, el misterio de su confianza en sí mismo.

    Más sobre:100 días de KastPresidente KastGobiernoAscanio CavalloLT DomingoOpinión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Justicia argentina investiga a autoridades penitenciarias por presuntas torturas y abusos sexuales contra cinco internas

    Gobierno dará urgencia a proyectos para endurecer penas por ataques a Carabineros y ampliar legítima defensa de funcionarios de franco

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly

    Salman Rushdie: “La muerte lleva tiempo acompañándome, pero he aprendido a sobrellevarla”

    Los Prisioneros: llega el libro con la historia no contada de su éxito en Perú

    Lalo Ibeas se reinventa a ritmo de cumbia picaresca: “Sentí un llamado. Esto lo tengo que hacer yo”

    Lo más leído

    1.
    La última tentación de Kast

    La última tentación de Kast

    2.
    La mater de todas las batallas

    La mater de todas las batallas

    3.
    100 días de soledad

    100 días de soledad

    4.
    Una ambulancia improvisada

    Una ambulancia improvisada

    5.
    La fuerza del orden

    La fuerza del orden

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Australia vs. Turquía en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Australia vs. Turquía en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Haití vs. Escocia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Haití vs. Escocia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    Gobierno dará urgencia a proyectos para endurecer penas por ataques a Carabineros y ampliar legítima defensa de funcionarios de franco
    Chile

    Gobierno dará urgencia a proyectos para endurecer penas por ataques a Carabineros y ampliar legítima defensa de funcionarios de franco

    Tres a internación provisoria: formalizan a seis adolescentes por asaltos a conductores de Indrive en Alto Hospicio

    Investigan homicidio de mujer tras ataque a balazos contra una vivienda en Pudahuel

    Liderar cuando incomoda
    Negocios

    Liderar cuando incomoda

    El interés del crimen organizado en la cadena logística

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Dulce o salado? Cómo prefieren sus snacks los chilenos

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Trionda, el balón con chip que revoluciona el Mundial 2026
    El Deportivo

    Trionda, el balón con chip que revoluciona el Mundial 2026

    Wim Rijsbergen, finalista de la Copa del Mundo en 1974: “Países Bajos no está para el título”

    Thomas Berthold, campeón del mundo en 1990: “Esta Alemania es bastante discreta”

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato
    Tecnología

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly

    Salman Rushdie: “La muerte lleva tiempo acompañándome, pero he aprendido a sobrellevarla”

    Los Prisioneros: llega el libro con la historia no contada de su éxito en Perú

    Justicia argentina investiga a autoridades penitenciarias por presuntas torturas y abusos sexuales contra cinco internas
    Mundo

    Justicia argentina investiga a autoridades penitenciarias por presuntas torturas y abusos sexuales contra cinco internas

    Ministro de Finanzas de Israel advierte que destruirán diez edificios de Beirut por cada ataque de Hezbolá contra su territorio

    Dejan en la cárcel a tres imputados por asesinato del periodista Cristian Herrera en Colombia

    Ser madre con trastorno bipolar
    Paula

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia