OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Ecos de noviembre. Entre la memoria del fuego y el deber del voto

    Gabriel ZaliasnikPor 
    Gabriel Zaliasnik
    Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Hay meses que marcan la historia de un país más por sus heridas que por sus fiestas. En Chile, noviembre es un espejo donde se reflejan nuestras crisis y reconciliaciones. Este 16 de noviembre, cuando acudamos nuevamente a las urnas, no solo elegiremos un nuevo Presidente, sino que evocaremos los ecos del ciclo revolucionario abierto con la asonada delictual del 18 de octubre de 2019.

    Aquel estallido no fue un despertar social, sino casi el colapso de nuestra democracia. Bajo el humo de estaciones de Metro coordinadamente incendiadas, se incubó un relato que, disfrazado de emancipación, escondía pulsiones autoritarias. Cuando todo parecía desbordarse, llegó el 15 de noviembre y el “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” que, sin la firma del Partido Comunista ni del Frente Amplio como tal, evitó la caída del gobierno, conteniendo precariamente la ruptura democrática. Fue un acto de realismo político, pero también el inicio de un proceso constituyente que derivó en un intento de refundación.

    Así emergieron fuerzas que pretendían reemplazar nuestra democracia liberal, lo que fue categóricamente rechazado por la ciudadanía el 4 de septiembre de 2022, cuando una clara mayoría de 62% puso fin, con su voto, al proyecto constitucional que buscaba desmantelar las bases del orden republicano. Chile demostró que no quería ser rehén de su rabia ni de malestares de los que profitaba arteramente una nueva generación política. Chile repudiaba la violencia avalada, cuando no, instigada por la extrema izquierda.

    Sin embargo, no se han apagado aún los ecos del octubrismo ni de aquel frágil noviembre. Las mismas ideas -intolerantes, travestidas de superioridad moral- , los mismos personajes, siguen esperando su oportunidad. Se ocultan tras nuevas consignas, pero conservan el mismo desprecio por la ley y la verdad. Como advirtió Paul Valéry, vivimos una “abreviación general del tiempo”, las convicciones duran poco y las pasiones se agotan rápido. Pero el vértigo político de estos años también nos enseñó que la ciudadanía es menos ingenua de lo que algunos suponen.

    Hoy, a las puertas de una nueva elección, el dilema radica en elegir entre la libertad y la revancha continuista, entre quienes valoran el orden republicano y quienes añoran la demolición institucional como vía de cambio. No está sólo en juego una alternancia de poder, sino la continuidad del espíritu democrático que sobrevivió al fuego de 2019 y al abismo de 2022.

    Quizás este noviembre de 2025 sea la ocasión de comenzar a cerrar un ciclo. De recordar que el orden no es un capricho conservador, sino la condición de toda libertad. Que la democracia se defiende con convicciones y no con consignas, y, que después de tanto ruido, el voto vuelve a ser el acto más silencioso y valiente de nuestra República.

    Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Facultad de Derecho Universidad de Chile

    Más sobre:OctubrismoDemocraciaVotoEstallido

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    MEO acusa “elección manipulada” y apunta contra Kaiser por propuesta de plebiscitar materia de derechos humanos

    Provoste anuncia acciones legales contra Manouchehri tras ser aludida durante debate por acusación constitucional

    Artés critica propuesta de Kaiser sobre plebiscito de derechos humanos y llama a abrir archivos de las Fuerzas Armadas

    Johannes Kaiser arriba al debate Anatel: “Si la gente vota por convicción vamos a llegar a la segunda vuelta”

    Parisi aborda trascendencia del último debate ad portas del 16/N: “Todos nos jugamos el paso a segunda vuelta todos los días”

    “Yo soy moderada y al mismo tiempo tengo colmillos”: el mensaje de Matthei en la previa al último debate presidencial

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    5.
    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Francisco Undurraga (Evópoli): “Chile Vamos ha sido la fuerza mayoritaria dentro de la centro-derecha y lo va a seguir siendo”
    Chile

    Francisco Undurraga (Evópoli): “Chile Vamos ha sido la fuerza mayoritaria dentro de la centro-derecha y lo va a seguir siendo”

    MEO acusa “elección manipulada” y apunta contra Kaiser por propuesta de plebiscitar materia de derechos humanos

    Provoste anuncia acciones legales contra Manouchehri tras ser aludida durante debate por acusación constitucional

    Gerente general de Banco de Chile: “Hay un poquito más de crédito en las empresas y eso es positivo”
    Negocios

    Gerente general de Banco de Chile: “Hay un poquito más de crédito en las empresas y eso es positivo”

    Dueña de Gol y Avianca tomará el control de Sky Airline

    Yacimiento de cobre greenfield consigue permiso ambiental por US$500 millones en la Región de Antofagasta

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Habla el hincha agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River ante Boca: “Se la agarró con el primero que vio”

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”
    Mundo

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte