El análisis de ex editor de The Economist: “Chile: De la rebelión a la resiliencia”

Seis años después del estallido social que provocó protestas masivas y actos violentos de vandalismo en el que había sido el país más próspero de América Latina, Chile sigue asimilando las consecuencias. Así lo demuestran los resultados de las elecciones generales del domingo. Estos dieron lugar a una segunda vuelta entre Jeanette Jara (26,9 %), exministra de Trabajo comunista del Gobierno de Gabriel Boric, y José Antonio Kast (23,9 %), un conservador radical. Ninguna elección está decidida hasta que se celebra, pero es muy probable que Kast gane la segunda vuelta el 14 de diciembre, ya que los votos de los distintos candidatos de derecha sumaron más del 50 %. Aunque Jara podría recuperar algunos de los votos de Franco Parisi (19,7 %), un populista outsider, y de Evelyn Matthei (12,5 %), una conservadora moderada, es poco probable que eso sea suficiente.

Desde 2010, la izquierda y la derecha se han alternado en el poder en Chile. Pero si Kast resultara elegido, sería el presidente más derechista que ha tenido el país desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet en 1990. Se rompería un tabú: hasta ahora, los chilenos siempre han votado en contra de cualquier persona o cosa relacionada con Pinochet, como hicieron contra Kast en la segunda vuelta de 2021. Pero sería simétrico. La explosión social fue seguida por la elección de Gabriel Boric, el presidente más izquierdista desde Salvador Allende, a quien Pinochet derrocó en su sangriento golpe de Estado de 1973. Quizás era inevitable que el breve giro de Chile hacia la izquierda radical fuera seguido por otro hacia la derecha radical.

Y, sin embargo, todo apunta a que en Chile hay una mayoría moderada. En 2022-23, los chilenos votaron en contra de dos nuevos proyectos de constitución. El segundo estaba inspirado en Kast. El primero era un documento utópico de la izquierda radical; Boric nunca se recuperó realmente de su asociación con él. Tras haber criticado duramente a la coalición de centroizquierda, la Concertación, que gobernó durante gran parte del período comprendido entre 1990 y 2018, Boric adoptó rápidamente muchas de sus políticas y nombró a algunas de sus figuras.

Hay dos factores que explican la probable victoria de Kast el próximo mes. Uno de los poderosos legados de la explosión social es el rechazo a las élites. Eso llevó a Boric al poder en 2021. Los grandes perdedores esta vez no fueron solo Matthei, sino también Carolina Tohá. Una política competente de la izquierda moderada a quien Boric nombró ministra del Interior, cayó en el primer obstáculo, perdiendo estrepitosamente ante Jara en las primarias. La gran sorpresa de las elecciones fue Parisi, un activista sin una ideología clara, salvo un fuerte antielitismo.

El segundo factor que favorece a Kast es un cambio en lo que preocupa a los chilenos. Boric se centró en la desigualdad y la inclusión. Pero estas cuestiones fueron rápidamente desplazadas como preocupaciones públicas por la delincuencia, la inmigración y el crecimiento económico. Coincidiendo con la llegada de unos 700 000 inmigrantes venezolanos, y en parte causada por ella, el crimen organizado a gran escala se afianzó en Chile por primera vez (aunque esto se debió más a la pérdida de control estatal en los barrios más pobres durante la explosión social y la pandemia). Boric y Tohá intentaron responder: la tasa de homicidios, aún baja para los estándares latinoamericanos, si no chilenos, se ha estabilizado en los últimos dos años. Pero el miedo a la delincuencia sigue siendo alto. Las promesas de Kast de un plan “implacable” y un gobierno “de emergencia” contra la delincuencia, de deportar a los inmigrantes ilegales y construir una zanja en la frontera norte para detener a otros, han encontrado eco entre la población.

Lo mismo ocurre con su promesa implícita de volver a las altas tasas de crecimiento económico de los últimos años de la dictadura. El factor subyacente detrás del antielitismo y el giro hacia la derecha es una década de relativo estancamiento económico en la que los ingresos por persona solo han aumentado alrededor de un 1 % anual. Para las generaciones más jóvenes, con más años de educación que sus padres (a menudo adquirida por cuenta propia), esto ha generado frustración.

Suponiendo que Kast gane, ¿qué significaría eso para Chile? Es amigo político de Javier Milei en Argentina y de Vox en España, y ve con buenos ojos a Donald Trump. Pero hay tantas diferencias como similitudes entre los líderes de la nueva extrema derecha. Cuando hablé con él el año pasado, insistió en que es demócrata (y varios miembros de la izquierda están de acuerdo con eso). La preocupación que suscita no es tanto el autoritarismo como la superficialidad de sus propuestas. Chile es un país más diverso y socialmente liberal que bajo el régimen de Pinochet. Kast perdió un referéndum sobre su proyecto de Constitución en parte debido a su oposición dogmática al aborto. Es posible que haya aprendido de ello.

“Queremos reducir el tamaño del Estado y disminuir la carga fiscal”, me dijo. Ha prometido recortar 6000 millones de dólares del gasto público en 18 meses, aunque no ha dicho cómo. Con alrededor del 27 % del PIB, el gasto público total en Chile es relativamente bajo para un país con su nivel de ingresos (alrededor de 17 000 dólares por persona). Sin duda, el país se beneficiaría de la desregulación (algo que Boric reconoció, aunque tardíamente) y de incentivos más claros para la inversión privada. El gasto público debe ser más eficiente. Pero el Estado debe organizar más inversiones en educación, salud e infraestructura, así como fomentar la diversificación económica.

Boric se volvió más moderado en parte por su sentido de la realidad política, pero también por su falta de mayoría en el Congreso. Para obtener el apoyo parlamentario, Kast tendría que negociar con el centro-derecha, lo que debería ser un factor moderador. Una de las cosas más útiles que podría hacer es organizar una reforma política para reducir la fragmentación. Los 150 escaños de la cámara baja del Congreso se repartirán entre 18 partidos diferentes agrupados en cinco coaliciones.

Chile ha atravesado seis años de agitación. Los partidarios de Kast creen que él puede poner fin a esa situación restaurando el rápido crecimiento económico y haciendo que los chilenos se sientan más seguros. Los críticos temen un dogmatismo conservador que intensificaría el conflicto social. Sea quien sea quien tenga razón, Chile no se ha descarrilado. Los fundamentos —la democracia, la economía de mercado y el estado de derecho— siguen intactos. Hay muchas razones para esperar que, al menos, esto siga siendo así.

Por Michael Reid, escritor y periodista, ex editor para América de The Economist. Columna publicada en Americas Quarterly.