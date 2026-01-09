SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El favorable nuevo ciclo económico de Chile

    Patricio ÓrdenesPor 
    Patricio Órdenes
    El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos Oliver Llaneza Hesse

    Una de las buenas noticias con las que nos recibe 2026 son las favorables condiciones externas que enfrentará la economía chilena. La tendencia mundial hacia la electromovilidad y el uso de energías limpias ha aumentado la demanda de varios recursos estratégicos que Chile posee. Sin ir más lejos, el precio del cobre ha alcanzado máximos históricos, impulsado por su alto grado de utilización en los cambios conducentes hacia la electrificación, la inteligencia artificial y el mayor gasto en defensa. Además, Chile es el país con las mayores reservas de litio actualmente, en un contexto en que su demanda como almacenador de energía ha aumentado considerablemente. Por otro lado, el precio del petróleo ha experimentado una caída en torno a un 16% durante 2025, todo lo cual ha contribuido a que hoy Chile tenga términos de intercambio en niveles históricamente muy favorables.

    Sin embargo, la historia económica de América Latina está llena de ejemplos de booms de materias primas mal aprovechados o, peor aún, aprovechados para degradar instituciones. Para algunos países la abundancia de recursos naturales ha resultado ser una maldición. Además, no se debe perder de vista que los riesgos geopolíticos, conducentes hacia un mayor proteccionismo, persisten. Y que todos los booms en algún momento llegan a su fin.

    El nuevo mapa de las ventajas comparativas de Chile hace pensar con optimismo el futuro económico del país. Sin embargo, dicho optimismo podría resultar fallido si el boom externo nos distrae de materializar reformas estructurales proinversión y productividad que el país requiere para retomar el camino al desarrollo. En última instancia, es la arquitectura institucional de los países los que los hace ricos (o pobres), y no los buenos precios de sus materias primas. El nuevo gobierno entonces tiene precisamente la tarea de implementar dichas reformas.

    Por el lado fiscal, urge materializar un recorte de gasto de una magnitud cercana a los 6.000 millones de dólares comprometidos en campaña. Sería un error pensar que, producto de los mayores ingresos fiscales que habrá por cobre, ya no es necesario un ajuste de dicha magnitud. De hecho, buena parte de dichos ingresos debieran destinarse a recomponer los bajos niveles de fondos soberanos con que el país quedó postpandemia, en línea con la naturaleza de nuestra regla fiscal. Además, el ajuste de gasto contribuiría a la posibilidad de reducir la tasa del impuesto corporativo, que podría imprimir un nuevo impulso a la inversión.

    Por otro lado, se debe apuntar con fuerza a materializar una agenda de reformas microeconómicas conducentes a elevar la productividad, con medidas que inyecten mayor flexibilidad en el mercado laboral, reformas al estatuto administrativo, cambios al marco institucional del sistema educativo, y medidas que agilicen la tramitación de permisos sectoriales y medioambientales.

    Una de las razones por las cuales el país se distrajo de realizar este tipo de reformas fue la errónea creencia de que el boom previo de materias primas, que se extendió hasta 2011, sería permanente. La caída en el crecimiento años después fue justamente el reflejo de aquella negligencia, amplificado aún más por medidas posteriores abiertamente anti-crecimiento. La tarea del nuevo gobierno es entonces no repetir errores del pasado. No distraerse por lo buenos vientos que soplan en el plano externo y ocuparse, con sentido de urgencia, de la materialización del tipo de reformas que sostienen el crecimiento en el largo plazo.

    Por Patricio Órdenes, profesor investigador Faro UDD

    Más sobre:InversiónRecursos naturalesProductividadEconomía chilena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cae nueva mafia china que realizaba millonarias estafas en la Zofri: investigación involucró al FBI

    Declaran alerta roja por calor extremo entre la Región Metropolitana y del Biobío

    Boric cuestiona cambio de tono de Kast y lo acusa de mentir en arremetida contra el gobierno

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    “Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

    Petro y Trump acordaron “acciones conjuntas” contra el ELN para evitar que usen a Venezuela como retaguardia

    Lo más leído

    1.
    Las prioridades equivocadas del Mineduc

    Las prioridades equivocadas del Mineduc

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cae nueva mafia china que realizaba millonarias estafas en la Zofri: investigación involucró al FBI
    Chile

    Cae nueva mafia china que realizaba millonarias estafas en la Zofri: investigación involucró al FBI

    Declaran alerta roja por calor extremo entre la Región Metropolitana y del Biobío

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo
    Negocios

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo

    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    S&P Global advierte sobre la encrucijada para Chile ante rally del cobre

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump
    Tendencias

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    La UC ficha a figura de O’Higgins: Juan Ignacio Díaz se suma al equipo de Daniel Garnero
    El Deportivo

    La UC ficha a figura de O’Higgins: Juan Ignacio Díaz se suma al equipo de Daniel Garnero

    Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

    La UC y la U van por el mismo lado: conoce los grupos de la Copa Chile que debe aprobar el Consejo de Presidentes

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables
    Cultura y entretención

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”
    Mundo

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    “Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

    Petro y Trump acordaron “acciones conjuntas” contra el ELN para evitar que usen a Venezuela como retaguardia

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo