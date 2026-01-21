SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El gabinete y el gobierno de emergencia

    Rafael SousaPor 
    Rafael Sousa
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El gabinete que presentó el Presidente electo ha reforzado el diagnóstico con que ganó la elección, el de un país que se desmorona -particularmente en materia de seguridad, también en economía- y la consecuente necesidad de actuar con criterio de “emergencia”. Así, ponderó la contribución que los futuros ministros pueden hacer a la implementación del programa por sobre cualquier consideración política, dando continuidad a la narrativa de “emergencia” con que abordó tres objetivos a la vez durante su campaña. Primero, etiquetó como asuntos de segundo orden a buena parte de la agenda de Boric, desde temas de género a medioambiente. También le permitió apuntar al actual gobierno como responsable de tener a Chile en estas condiciones. Por último, dotó de coherencia al silencio que mantuvo sobre asuntos incómodos, fundamentalmente los denominados “valóricos” que, en una lógica de emergencia, no debían gozar de prioridad. Pero el entonces candidato será Presidente y la vara que usó para calificar la situación del país será usada por sus adversarios para evaluar si él y su gabinete están a la altura del diagnóstico.

    Pese a que próximo gobierno comenzará con una emergencia muy real, relacionada a los devastadores incendios en Biobío, que podría reforzar su narrativa, en el transcurso de su mandato enfrentará una paradoja: o persiste su diagnóstico de “emergencia” o se impone su figura como solución. En el tiempo, ambas ideas no podrán sostenerse a la vez. Durante la campaña, la estrategia de retratar un país en crisis se alimentó de la agenda mediática. Cada portonazo, cada toldo azul en Meiggs, los barrios tomados por el narcotráfico, asesinatos y atentados en nuestro sur, le daba la razón a Kast, haciendo crecer la percepción de crisis como una bola de nieve. Todos estos acontecimientos mediatizados podrán ser usados por sus adversarios como evidencia, quizás mañosa, de que no está haciendo lo suficiente. Su diagnóstico fácilmente puede transformarse en una trampa comunicacional, ya que toda emergencia se decreta, tiene comienzo y fin. ¿Qué dirá cuando le pregunten si seguimos en emergencia luego de seis meses o un año de mandato? Darla por superada o mostrar demasiado entusiasmo por ciertos progresos será desmentido por cualquiera de los acontecimientos que antes favorecían su posición. Decir que seguimos en esa situación alimentará la percepción de que no está cumpliendo.

    Desde el punto de vista comunicacional, Kast puede escapar de esa trampa diferenciando la retórica con que ganó el poder de aquella con la que lo ejercerá. Pero no puede descuidar su respaldo político. El gabinete que ha presentado, de buena estatura técnica, deja a la gestión como única carta para enfrentar la emergencia por él diagnosticada. En sus futuros nombramientos, necesita evitar que los partidos que se sumaron a él en segunda vuelta se vuelvan espectadores de su gobierno, porque luego se transformarán en críticos.

    Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP

    Más sobre:KastGobiernoEmergenciaGestiónPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales

    Galilea (RN) reconoce que partidos querían más participación en gabinete de Kast

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast

    Cordero confirma detención de otro sujeto acusado de iniciar incendio: portaba un bidón de combustible y fósforos

    Hoffmann (UDI) admite que quería a Matthei en el equipo económico de Kast: “Me habría encantado verla a ella (en el gabinete)”

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    Rating del martes 20 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 20 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian Bono de Recuperación para familias afectadas por incendios: estos son los montos

    Anuncian Bono de Recuperación para familias afectadas por incendios: estos son los montos

    Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales
    Chile

    Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    Galilea (RN) reconoce que partidos querían más participación en gabinete de Kast

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast
    Negocios

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast

    Australis demanda a Isidoro Quiroga y exige indemnización de $414 mil millones

    Proyecto eólico de la francesa EDF por más de US$ 600 millones obtiene la aprobación ambiental

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país
    Tendencias

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”
    El Deportivo

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    La llamativa celebración con la que Jude Bellingham responde a sus críticos en el Real Madrid

    Al igual que Felipe Loyola: el otro chileno que deja el Independiente de Gustavo Quinteros y se embarca rumbo a Europa

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio
    Cultura y entretención

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE
    Mundo

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    Ingresa a Venezuela el primer giro por la venta de petróleo a Estados Unidos

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar