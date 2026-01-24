SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El gobierno como campaña

    Ascanio CavalloPor 
    Ascanio Cavallo

    Al final de un proceso definido por las filtraciones, el presidente electo José Antonio Kast presentó a su gabinete de ministros. La prensa no erró en casi ninguno de los nombramientos, aunque varios de ellos fueron expresamente deslizados a los periodistas a modo de globos sonda, para medir las reacciones (caso del canciller Francisco Pérez Mackenna). Como no las hubo, se convirtieron en oficiales. Por supuesto, este método no garantiza nada.

    El gabinete puede tener aspectos enigmáticos, pero en líneas generales cumple con integrar a los tres motores con los que el equipo presidencial ganó las elecciones: pragmatismo, confrontación y provocación. Un trífido, con secciones superpuestas, como las fuerzas combinadas que se utilizan en la guerra para ganar posiciones. No es un grupo constituido para rendirse ante el Parlamento; ni ante el gobierno saliente (ahora, la nueva oposición); ni ante los grupos de interés que estuvieron en el Ejecutivo en los pasados cuatro años. Es un grupo para pelear.

    El publicitario folleto que acompañó a la presentación insistió en la idea matriz de un “gobierno de emergencia” y agrupó a los ministros bajo cinco tipos de emergencia: seguridad, social, del estado, económica y pública. En esta última se concentra buena parte de la función confrontacional, mientras que la función provocativa anida principalmente en la emergencia social. Todo esto es más o menos, hasta cierto punto, nada absoluto, ni tampoco obliga a los ministros. La realidad dictará quién asume cada rasgo, cuándo y cómo. Es el gobierno como campaña, no electoral, sino de lucha. La guerra se organiza en campañas, todas las cuales tienen objetivos precisos y despejan el camino para la campaña que sigue.

    Kast logró integrar -como lo han hecho casi todos los presidentes- a todos los sectores que apoyaron su elección, desde símbolos del pinochetismo hasta notorios exconcertacionistas. También es exitosa la combinación de títulos universitarios, experiencias profesionales, lugares de nacimiento y edades. Es muy difícil hacer esto escuchando las propuestas de los partidos, por lo que Kast decidió prescindir de ellas (relativa, no totalmente) y ha suscitado el enojo de numerosos dirigentes, excepto los del Partido Republicano, que probablemente aprecian el hecho de que sus militantes o simpatizantes forman el eje del gabinete. En cuanto a los demás, tienen un límite: el enojo no los pasará a la oposición.

    No hubo fusión de ministerios, excepto por la caída de última hora del potencial ministro de Minería, motivada por una discutible interpretación de las normas corporativas y, también, por la escasa convicción que tenía el presidente. De momento, Economía y Minería han quedado bajo una misma mano, pero casi se puede apostar que los poderosos intereses mineros lograrán reponer un ministerio autónomo.

    El gabinete representa al gobierno, pero no es el gobierno. En el régimen chileno, ningún equipo contrapesa los poderes del presidente, por lo que todo ministro lo es sólo en condición provisoria. Esta conciencia parece mejor asentada en este gabinete que, por ejemplo, en el primero que nombró el presidente Boric, donde los ministerios quedaron entregados a la singular interpretación de las personas designadas, con los resultados ya conocidos.

    Boric no logró estabilizar su gabinete sino hasta que le entregó los puestos claves al Socialismo Democrático, que recibieron el honor y más tarde el costo de aquel regalo. Ahora, el presidente ha asumido personalmente el proceso de salida del gobierno, con unas insistentes invitaciones para que Kast lo comparta. Pero los gestos patrióticos de la última hora pueden ser de doble filo, sobre todo cuando el país sabe lo que opinan uno del otro.

    Kast goza en este período de un ambiente de buena voluntad y civismo como no se veían desde la década de los 2000. Tiene buenos vientos en la economía y un optimismo sobre el futuro que contrasta con las sombrías desgracias de verano. Es posible que también comprenda mejor el ambiente internacional que algunos profetas del apocalipsis, o que al menos se lo tome con la distancia que sus rarezas aconsejan. Le tocará un complicado panorama externo, mucho más que el que recibió a Boric el 2022.

    Por supuesto, el exceso de esperanzas también es un problema, porque no sólo reclama cambios, sino un tipo de velocidad que el Estado chileno ha ido perdiendo, semiasfixiado como está por las pobrezas del presupuesto (o los excesos del gasto, si se prefiere) y por la captura de grupos que por primera vez han logrado construir modelos de negocios con cosas como los permisos ambientales y las fundaciones con aparentes fines de subsidiaridad. Es lo que Kast llama la “emergencia del Estado”, algo que debió identificar antes el mundo de la socialdemocracia, pero que abandonó con ese poco sentido del futuro que ha venido mostrando.

    El equipo de nuevos ministros viene a lidiar con eso -la función confrontacional-, sabiendo que consumirá tiempo y energía y que tiene una frontera: la frustración. Kast ha mostrado una inteligencia práctica y funcional con la idea de la “emergencia”: es lo que mejor encaja con la percepción popular de que el país atraviesa por un período en el que demasiadas cosas funcionan mal. Pero para eso hay que cumplir.

    Más sobre:José Antonio KastLa MonedaGobierno de ChileMinisteriosRepublicanos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Tormenta de nieve y hielo en EE.UU.: Más de 13.000 vuelos han sido cancelados y miles de habitantes están sin electricidad

    Carmen Gloria Larenas: “Hoy hay más diversidad social en el público del Teatro Municipal”

    El regreso de My Chemical Romance, un fenómeno sin fecha de vencimiento

    SML entrega nuevos cuerpos e identifica a la totalidad de las víctimas fatales por incendios forestales en Biobío

    Lo más leído

    1.
    Apocalipsis ahora

    Apocalipsis ahora

    2.
    Un gabinete económico “atrevido”

    Un gabinete económico “atrevido”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Piden evacuar sector de Calama por crecida del río Loa

    Piden evacuar sector de Calama por crecida del río Loa

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    SML entrega nuevos cuerpos e identifica a la totalidad de las víctimas fatales por incendios forestales en Biobío
    Chile

    SML entrega nuevos cuerpos e identifica a la totalidad de las víctimas fatales por incendios forestales en Biobío

    Indagan muerte de niño de tres años en residencia de Mejor Niñez tras accidente en piscina

    Fiscalía confirma identificación de todas las víctimas fatales por incendios forestales en el Biobío

    La última columna de Francisco Pérez Mackenna: “La virtud de las ideas”
    Negocios

    La última columna de Francisco Pérez Mackenna: “La virtud de las ideas”

    Foja cero

    Un gabinete económico “atrevido”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
    Tendencias

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    Fin a la histórica barrera geográfica del básquetbol: vuelve Sokol de Antofagasta
    El Deportivo

    Fin a la histórica barrera geográfica del básquetbol: vuelve Sokol de Antofagasta

    Final de la Supercopa: Gary Medel va por el primer título de su historia a nivel de clubes

    Vuelve el campeonato: zoom a los 16 equipos de la Liga de Primera

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Carmen Gloria Larenas: “Hoy hay más diversidad social en el público del Teatro Municipal”

    Tormenta de nieve y hielo en EE.UU.: Más de 13.000 vuelos han sido cancelados y miles de habitantes están sin electricidad
    Mundo

    Tormenta de nieve y hielo en EE.UU.: Más de 13.000 vuelos han sido cancelados y miles de habitantes están sin electricidad

    Lo que se sabe hasta el momento de la muerte de un hombre en Minnesota por parte de ICE

    Trump arremete contra autoridades de Minnesota tras nuevo tiroteo de agentes migratorios en Mineápolis

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur