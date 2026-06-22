El gran Concepción renace   

La semana pasada en Concepción, fue entregado al Presidente Kast, al ministro Poduje y al gobernador Giacamán el Plan Maestro de Mitigación Urbana (PMMU). De manera ejemplar, en menos de cuatro meses se cuenta con una hoja de ruta de 3 años para la reconstrucción, prevención de incendios y resiliencia en sectores afectados durante las emergencias de verano. El trabajo, liderado por el Premio Nacional de Urbanismo Sergio Baeriswyl, de la Universidad del Biobío, junto a reconocidos especialistas de otras universidades locales en reducción de riesgo en la interfase urbano-forestal como Constanza González, de la UDD, y técnicos del GORE Biobío, aborda la recuperación desde cuatro ejes: (i) Resiliencia ante emergencias: agrupando más de 150 proyectos públicos y privados bajo una misma estrategia integral; (ii) Medidas de Mitigación Forestal: con un anillo de protección activo, con equipamiento social-deportivo, libre de vegetación combustible y una nueva circunvalación por el piedemonte; (iii) Infraestructura verde y azul: creando parques humedales en quebradas que retengan humedad en el suelo y sirvan de reserva de agua para bomberos, y (iv) Obras Viales, con nuevas rutas de evacuación y acceso expedito para vehículos de emergencia.

Lo notable del PMMU es que se ha desarrollado desde la región, pero en coordinación con el MINVU de manera que se complemente y potencie el Plan de Reconstrucción de Viviendas, en sitio propio o en nuevos terrenos. La clave ahora es su financiamiento, dependiente de la aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Pero el gran Concepción no solo está liderando la planificación como respuesta a los eventos del pasado, sino también proyectando mejores futuros. A diferencia de la Región Metropolitana, cuyo traspaso de poderes desde el gobierno central al regional para planificar su área metropolitana está detenido -sigue pendiente la firma del decreto por el Ejecutivo-, en el caso del Biobío el gobernador Giacamán ya cuenta con las atribuciones para desarrollar desde lo local el Primer Plan Regulador Metropolitano del Gran Concepción. Y, al parecer, todos los sectores están colaborando para aportar a la convergencia de ideas.

El lunes pasado se inauguró en la biblioteca de la UdeC la exposición con los avances del Metropolitan Data Scope, del City Lab Biobío, una interfase físico-digital desarrollada en conjunto entre las principales universidades locales, el MIT, la Corporación ciudades de la CChC con el apoyo del GORE, que permite visibilizar y presentar información urbana compleja y técnica en un lenguaje de fácil comprensión para el público en general, estableciendo nuevos puentes de comunicación entre técnicos, autoridades y comunidades.

Parafraseando el lenguaje tecnológico, el gran Concepción renace y se proyecta no solo desde el software (data, subsidios y programas), el hardware (infraestructura y vivienda) o el brainware (conocimiento local y gobernanza) sino que lo más importante, desde el soulware (su historia material, el alma de las personas y su identidad futura).

Por Pablo Allard, Decano Facultad Arquitectura UDD