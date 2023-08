SEÑOR DIRECTOR:

En relación a la carta de la Sra. Marcela Vera respecto al Litio, me gustaría hacer algunas aclaraciones.

Primero, no creo que ninguna empresa ya sea nacional o extranjera quiera “apropiarse” de los ingresos provenientes de esta industria, lo que quieren es obtener una rentabilidad en relación con las inversiones que se hacen, y si esto fuera hecho por el gobierno es exactamente lo mismo, solo que éste lo hace mediante transferencias directas. No hay que olvidar que el año 2022 la empresa que más impuestos pago por efectos de transferencias fue SQM, incluso por sobre Codelco, quien no se ha caracterizado por su eficiencia productiva en el último tiempo.

Segundo, para que un círculo productivo sea virtuoso, se necesita el financiamiento, la infraestructura para extraer el mineral y los adecuados sistemas para su venta, de lo contrario puede pasar lo mismo que algunos países que tienen recursos naturales para ser potencias mundiales y llevan décadas sin poder extraerlos justamente por falta de financiamiento.

Tercero, respecto a las redes de corrupción no solo se ha dado en la minería, sino que en todos los sectores e industrias, y deben aplicarse las mayores sanciones a quienes lo hagan, tanto de privados como de gente de gobierno.

La industria del litio tiene un tremendo potencial de desarrollo dados los nuevos procesos tecnológicos, pero no hay que olvidar que este no es el único componente que se usa y además antes de pensar que se hace con los ingresos, lo primero es extraerlo a un costo que resulte beneficioso.

Jorge E. Berríos Vogel

Director Diplomado en Finanzas FEN U. de Chile