Juramento en el Senado: Luis Rojas asume como secretario general y Andrés Salas como prosecretario y tesorero

En sesión especial del Senado, este martes se realizó la ceremonia de juramentación del abogado Luis Rojas, como secretario general, y de Andrés Salas Amaya como prosecretario y tesorero.

Ambos fueron electos con amplias mayorías la semana pasada por el pleno del Senado.

Tras su juramentación, Rojas agradeció la confianza.

“Más allá de los títulos y las capacidades profesionales, lo que importa siempre es el ser humano, lo que importa es la persona. Le agradezco a Dios, yo creo en Dios. Agradezco la confianza de los señores senadores. Me comprometo a actuar con la mayor honestidad y lealtad. Voy a trabajar con mucho esfuerzo para cumplir con mi trabajo”, señaló esta jornada Luis Rojas.

Por su parte, Andrés Salas destacó que se trataba “de un paso importante en su carrera profesional”.

“Creo que esto es lo más importante, que sigamos trabajando siempre unidos, siempre juntos. El rol que cumplimos en Chile es demasiado importante para que hayan divisiones y tenemos que estar unidos más que nunca”, añadió.

Por un acuerdo por parte del secretario (s) Julio Cámara, ambos asumirán durante la jornada del miércoles.