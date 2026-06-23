La Moneda afina despliegue para la votación de la megarreforma en el Senado en medio de incertidumbre por el cronograma

Si el cronograma originalmente proyectado se mantiene, este miércoles el Senado debería votar en general la denominada megarreforma impulsada por el Ejecutivo, iniciativa que en Palacio consideran el principal motor para apuntalar el crecimiento económico durante el mandato del Presidente José Antonio Kast.

Por lo mismo, el gobierno comenzó a afinar el despliegue de ministros y otras autoridades que seguirán de cerca la discusión en la Cámara Alta , en una jornada que podría transformarse en uno de los hitos legislativos más relevantes del año para La Moneda.

Sin embargo, hasta la mañana de este martes el diseño definitivo seguía en suspenso. ¿La razón? El Senado abrió la puerta a postergar la votación con el objetivo de dar más espacio a las conversaciones entre el oficialismo y la oposición para intentar construir un acuerdo más amplio en torno al proyecto.

De hecho, el lunes, el ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado; junto al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvieron reuniones con representantes del Partido Socialista y del Frente Amplio para recoger observaciones y propuestas sobre la iniciativa.

Los ministros Alvarado y Quiroz, junto a dirigentes del PS y del FA.

Pese a que Hacienda ha transmitido la necesidad de avanzar con rapidez en la tramitación, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, se mostró disponible a flexibilizar los tiempos. “Si construir un acuerdo y lograr una mayoría significa tomarnos unos días más, estoy disponible para dar ese espacio”, señaló la legisladora. Postura que, en todo caso, el Ejecutivo no comparte .

Aunque en horas de esta tarde -a las 18.00 horas- se inicia la discusión del proyecto, la definición debería comenzar a despejarse este miércoles. Durante esa jornada está contemplada una reunión de comités a las 15.00 horas, instancia en la que se resolverá si existen condiciones para votar la reforma durante la tarde .

En Palacio reconocen que el despliegue dependerá de cómo evolucionen las conversaciones en las próximas horas. También influye el clima que deje en el Congreso la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda de Gabriel Boric, Nicolás Grau, cuya votación se desarrollaba hasta el cierre de esta edición.

Si bien en el Ejecutivo estiman que existen las condiciones para acompañar la votación de la megarreforma con una amplia presencia de ministros y autoridades -y, de paso, celebrar el primer gran triunfo en el Senado-, la evaluación sobre la puesta en escena se mantiene abierta a la espera de medir las esquirlas que pueda dejar el libelo.

La tensión generada por ese proceso -además de crispar la relación con la oposición- profundizó las diferencias dentro del propio oficialismo respecto de la estrategia que debe seguir la derecha respecto al juicio que existe respecto de la administración anterior.

Con todo, en el Ejecutivo existe optimismo respecto del resultado del Plan de Reconstrucción Nacional. En La Moneda afirman que los respaldos para aprobar la idea de legislar están asegurados y que el principal desafío de estos días pasa por ordenar la coordinación política, lograr sumar votos opositores a la idea de legislar y monitorear eventuales movimientos de último minuto .

La tarea está siendo encabezada por la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, quien trabaja en estrecha coordinación con el ministro Alvarado en el seguimiento de las conversaciones y en el despliegue previsto para la votación. Ambos estarán en Valparaíso este miércoles, junto a Quiroz.

La coordinación se ha realizado, además, sin la presencia del ministro titular de la Segpres, José García Ruminot.

El jefe de la cartera permanece con licencia médica producto de una descompensación asociada a una condición de salud preexistente (diabetes). En todo caso, en el gobierno aseguran que su estado es estable, que se mantiene activo y al tanto de las gestiones desde su domicilio, aunque permanecerá alejado de las actividades presenciales por esta semana.